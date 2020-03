Des femmes enceintes sans papiers décèdent après être tombées du mur de la frontière

Une femme hispanique de 8 mois d’origine guatémaltèque est décédée après avoir tenté de franchir la frontière entre le Mexique et les États-Unis. USA Illégalement, les autorités ont signalé que le personnel médical n’avait pas sauvé la mort du bébé CBP et a accusé les trafiquants d’êtres humains de mettre la vie des migrants en danger

Une femme enceinte de 19 ans du Guatemala est décédée cette semaine des suites de blessures subies lors d’une chute en tentant de grimper le mur de la frontière américaine près d’El Paso, au Texas, ont rapporté jeudi les autorités américaines et guatémaltèques.

Le Guatemala a identifié la femme comme Mirian Stephany Girón Luna, a rapporté l’Associated Press.

Le personnel médical n’a pas réussi à sauver le bébé, ont rapporté les deux gouvernements. Les États-Unis ont déclaré que Girón était enceinte de huit mois, tandis que les autorités guatémaltèques ont déclaré qu’elle avait sept mois.

Le Bureau des douanes et de la protection des frontières (CBP) a accusé les trafiquants d’êtres humains de sa mort, ce qui l’a encouragée à escalader le mur.

@ Great America de realDonaldTrump vs Une mère essayant désespérément de donner une vie à son enfant. RIP – Mirian Stephany Girón Luna & bébé à naître. La femme enceinte du Guatemala, âgée de 19 ans, est décédée cette semaine des suites de blessures subies lors de sa chute en tentant de grimper le mur de la frontière près d’El Paso. pic.twitter.com/FZOEz8Mgq0

– Angelika Sabine (@MsDevilishAngel) 13 mars 2020

Dans un communiqué, Gloria Chávez, chef de la patrouille frontalière dans le secteur d’El Paso, a déclaré que les autorités travailleraient avec le Mexique “pour trouver les responsables de la mise en danger de ces vies”.

Le commissaire par intérim du CBP, Mark Morgan, a déclaré aux journalistes que Girón et son partenaire avaient été amenés à la frontière par des trafiquants et abandonnés dans le noir.

Ils essayaient de grimper au mur quand elle est tombée. Des agents des patrouilles frontalières sont arrivés sur les lieux et ont appelé les autorités médicales, qui l’ont emmenée à l’hôpital, mais “tragiquement, la mère et l’enfant sont morts des suites de leurs blessures”, a-t-elle déclaré.

Selon les autorités guatémaltèques, Girón est tombé d’une hauteur de plus de 6 mètres (19 pieds) samedi. Son partenaire, qui serait le père du bébé, a finalement trouvé des agents de la patrouille frontalière, qui ont appelé une ambulance.

Girón a souffert d’une hémorragie cérébrale, d’une fracture du bassin et de lacérations du foie et des reins. Le Guatemala a déclaré qu’elle avait subi une opération mais qu’elle était décédée mardi.

Girón est originaire du département de San Marcos, au Guatemala, près de la frontière avec le Mexique.

Le CBP a déclaré qu’il n’avait aucune trace qu’il avait tenté d’entrer aux États-Unis par un port officiel ou qu’il avait été placé dans le programme “Stay in Mexico”, en vertu duquel des dizaines de milliers de migrants ont été contraints d’attendre Mexique pendant que leurs demandes d’asile sont réglées.

#World | Un migrant guatémaltèque décède après être tombé du mur frontalier

Le Guatemala a identifié la femme comme Mirian Stephany Girón Luna. Les employés médicaux ont échoué dans leur tentative de sauver le bébé, ont rapporté les deux gouvernements. https://t.co/Z1C2JSOLIh

– Oaxaca NVI News (@nvinoticiasoax) 13 mars 2020

Tekandi Paniagua Flores, le consul guatémaltèque à Del Río, Texas, a déclaré s’être entretenu avec le partenaire de Girón, toujours détenu par la patrouille frontalière, et a déclaré que s’il avait su que les risques étaient si élevés, il ne l’aurait pas fait.

Paniagua a déclaré qu’il se souvenait d’au moins sept cas jusqu’à présent cette année où des Guatémaltèques ont été blessés en tentant de franchir les frontières américaines.

Il a ajouté que ces cas augmentent parce que davantage de migrants du Guatemala et d’autres pays d’Amérique centrale dévastés par la violence et la pauvreté ne se rendent plus en groupes à la patrouille frontalière.

