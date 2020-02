Des fonds publics approuvés pour représenter légalement les sans-papiers

Représentation légale: le comté de Harris a approuvé un fonds extraordinaire d’un demi-million de dollars afin que les sans-papiers détenus puissent avoir un avocat spécialisé en immigration. La juge Lina Hidalgo a présenté la résolution le mardi 25 février 2020 devant les quatre autres commissaires de comté et a voté 3-2 lors de ce qui était une session historique au Texas. Le comté de Harris devient le premier de l’État où une partie des fonds publics des contribuables ira chaque année pour payer les avocats qui défendent les immigrants.

La juge Lina Hidalgo, la plus haute autorité du comté de Harris, a été celle qui a présenté la résolution aux quatre autres commissaires du comté et la décision a été résolue en début d’après-midi du mardi 25 février 2020 par un vote de 3-2 ce qui a provoqué une énorme jubilation parmi les militants pour les droits des sans-papiers et des différents citoyens qui ont assisté à la session.

Dans sa résolution, la juge Hidalgo a proposé qu’au cours de sa première année, 500 000 dollars de fonds soient alloués pour aider les personnes sans papiers détenues dans le comté de Harris, risquant d’être expulsées, et qu’en raison de leur faible revenu, elles ne peuvent pas se payer un avocat.

“Ces fonds seront utilisés pour aider à améliorer les procédures dans le système d’immigration fédéral”, a déclaré Hidalgo lorsque les membres du comté de Harris ont terminé leur vote.

Outre Hidalgo, les autorités du comté de Harris sont Rodney Ellis, commissaire de la circonscription 1 pour le sud-est du comté, Adrián García, commissaire de la circonscription 2 à l’est du comté, Steve Radack, commissaire de la circonscription 3 dans l’ouest du comté et R. Jack Cagle Commissaire de la circonscription 4 dans le nord du comté.

Dans son texte de proposition lors de la proposition de résolution, la juge Hidalgo a expliqué que le soutien public aux services juridiques pour les immigrants dans d’autres villes du Texas a été très efficace pour réduire les détentions inutiles et permettre aux immigrants de rester légalement dans le pays.

Hidalgo faisait référence aux villes texanes d’Austin, Dallas et San Antonio qui ont approuvé des fonds similaires de son budget pour défendre les immigrants sans papiers.

Cependant, avec la nouvelle résolution, le comté de Harris deviendra le premier comté du Texas à soutenir la communauté d’immigrants sans papiers vivant dans ses limites.

Le juge Hidalgo a expliqué qu’une représentation juridique équitable est essentielle pour que l’accusé reçoive un processus correct. Dans sa proposition, il a déclaré que les enfants sont souvent contraints de se représenter eux-mêmes dans les affaires d’immigration et souffrent parce qu’ils ne peuvent pas se diriger eux-mêmes dans un système juridique complexe.

“Les enfants de parents détenus et déportés sont confrontés à d’énormes problèmes de santé et de santé mentale qui peuvent entraîner de mauvais résultats scolaires et un risque accru de pauvreté, de placement dans des foyers temporaires, d’emprisonnement et d’insécurité alimentaire et de logement”, a écrit Hidalgo pour argumenter. votre demande d’approbation des nouveaux fonds, comme indiqué dans le document consulté par Monde hispanique au Texas