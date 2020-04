Des footballeurs et des clubs britanniques s’affrontent sur des projets de réduction des salaires

MANCHESTER, Angleterre, 6 avril (.) – Avec les footballeurs les mieux payés du monde, les propriétaires de clubs milliardaires, les politiciens sous pression et même un dirigeant syndical millionnaire impliqué, il n’est peut-être pas surprenant que les négociations pour réduire les salaires dans la ligue plus ne sont pas encore parvenus à une conclusion à l’amiable.

Cependant, ce qui inquiète le plus ceux qui cherchent à sortir de l’impasse dans les négociations, c’est que les deux parties principales – les clubs et les joueurs – semblent parler de deux questions complètement différentes.

L’écart est si grand que, alors que les pourparlers devraient se poursuivre, le résultat le plus probable – selon des sources consultées par . – est une série d’accords individuels avec des joueurs plutôt qu’un accord national.

Lors des réunions, les équipes de Premier League ont appelé à “une combinaison de réductions et de reports conditionnels pour 30% de la rémunération annuelle totale”.

Les clubs disent qu’ils doivent réduire temporairement leur compte de paie, afin de pouvoir couvrir leurs dépenses à un moment où ils ont subi une forte baisse de revenus.

Près d’un mois s’est écoulé depuis que le ballon a cessé de rouler, quatre semaines sans match télévisé et sans recettes au box-office, avec le risque toujours en vigueur que la saison ne puisse pas être terminée et que les chaînes réclament jusqu’à 760 millions de livres ( 933,89 millions de dollars) en paiements aux clubs.

Les équipes disent vouloir que les joueurs contribuent à limiter les dégâts en acceptant une réduction de leur salaire. Les clubs Premier consacrent en moyenne environ 60% de leurs revenus aux salaires.

Le salaire mensuel moyen d’un joueur Premier est d’environ 240 000 £ et le plus élevé des salaires, le gardien espagnol de Manchester United, David de Gea, gagne environ 1,5 million de livres sterling par mois.

L’Association des footballeurs professionnels (PFA), qui représente les joueurs à tous les niveaux, y compris les ligues inférieures à bas salaire, a indiqué que ses électeurs sont prêts à renoncer à une partie de leurs revenus, mais ne veulent pas qu’ils le conservent. propriétaires de clubs.

“Ce n’est pas qu’ils (les joueurs) n’apprécient pas la gravité de ce que nous traversons”, a déclaré lundi le chef du syndicat, Gordon Taylor. “C’est que si leur argent est affecté, ils veulent savoir ce qui lui arrive et ils aimeraient pouvoir choisir où il va.”

Les équipes ont été surprises par cette réponse, car elles ne demandent pas aux footballeurs de faire des dons, mais de différer leurs revenus. La ligue a accepté de faire un don de 20 millions de livres sterling au National Health System (NHS) et aux communautés locales.

La position des joueurs s’est durcie depuis que le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les salaires devraient être réduits et “faire votre part”. Ils ont rapidement répondu qu’ils le faisaient par le biais d’organismes de bienfaisance individuels et du NHS.

Si toute cette impulsion semble incroyable au grand public, à un moment où le Royaume-Uni lutte contre une pandémie qui a fait jusqu’à 4 897 morts et fait face à un confinement qui affecte l’économie, la décision de clubs comme Liverpool Demander des fonds publics pour payer vos employés non-footballeurs n’aide pas non plus.

De plus, de nombreux clubs sont frustrés par PFA. Le syndicat tire l’essentiel de ses revenus d’une part des transactions télévisées, et Taylor, 75 ans, est considéré comme le dirigeant syndical le mieux payé au Royaume-Uni, avec un salaire annuel de 2,3 millions de livres sterling.

Cependant, les équipes ont peu d’options, car l’imposition unilatérale de réductions de salaire pourrait se traduire par des poursuites par les joueurs devant les tribunaux, d’éventuelles ruptures de contrat et la conversion des footballeurs en agents libres.

(1 $ = 0,8138 livre)

(Édité en espagnol par Carlos Serrano)