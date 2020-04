Des gangs auraient dirigé la prison du Mississippi où des détenus ont été tués

Les appels à la réforme des prisons augmentent après une flambée de violence dans les établissements correctionnels du Mississippi. Au cours des 10 derniers jours, cinq détenus ont été tués dans différentes prisons d’État.

Trois détenus ont été assassinés en trois jours au pénitencier d’État du Mississippi, un établissement réservé aux hommes à Parchman, Mississippi, connu sous le nom de Parchman Farm. Deux détenus se sont également échappés de l’établissement la semaine dernière au cours d’une semaine d’émeutes, mais ils ont depuis été arrêtés.

Des détenus de Parchman Farm affirment que des gangs dirigent l’endroit, rapporte le correspondant de CBS News, Mark Strassmann.

“Mon petit frère a poignardé, roué de coups, juste dans une cellule, puis ils l’ont mis dans des cellules avec la rivalité. Comment as-tu pu faire ça?” Demanda Angel Taylor.

Au moins un procès allègue des conditions “barbares” à la prison, y compris des rats, des égouts à ciel ouvert, des gardes abusifs et de la corruption. Pourtant, depuis 2014, le Mississippi a réduit le financement et le personnel, et des gangs comme les Vice Lords et les Black Gangster Disciples ont prospéré à l’intérieur.

“Nous allons l’arrêter. Nous l’avons sous contrôle du mieux que nous pouvons”, a déclaré le gouverneur du Mississippi, Phil Bryant.

Mais près de la moitié des quelque 1 300 postes correctionnels dans trois grandes installations du Mississippi restent vacants. Même avec un diplôme, les gardes commencent à environ 26 000 $, ce qui correspond au niveau de pauvreté national pour une famille de quatre personnes.

Soixante-cinq pour cent des agents des services correctionnels de l’État sont des femmes “parce que les hommes ne veulent pas d’emplois”, a déclaré Jerry Mitchell, un journaliste d’investigation qui se penche sur les problèmes des prisons du Mississippi depuis des années.

Les gangs sont “responsables de l’endroit où vous dormez, où vous mangez, combien vous mangez”, a déclaré Mitchell. “Je veux dire que vous avez des tours qui sont vides, vous savez, qui avaient des gardes qui n’ont pas de gardes maintenant. Et que faites-vous?”

Les responsables de l’État admettent que les gangs sont un problème, mais nient qu’ils sont hors de contrôle. À Parchman, la police d’État travaillait des quarts de 12 heures à l’intérieur. Certains ont dit qu’ils étaient nécessaires parce que de nombreux agents correctionnels réguliers ont cessé de se présenter au travail parce que c’est trop dangereux.

L’histoire continue

Comment la pandémie améliore la qualité de l’air

Un célèbre restaurant de D.C. lutte pour rester ouvert pendant une épidémie de coronavirus

Les médecins découvrent des symptômes inattendus chez les enfants atteints de COVID-19