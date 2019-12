Des histoires qui réveillent le vrai sens de Noël

Quelles que soient les croyances de chacun, qu'elles soient religieuses ou non, Noël a été établi dans un sens plus large, au-delà des cadeaux de Noël ou d'un éventuel consumérisme, étant empathique et partageant C'est la véritable essence de cette fête, qui peut même prévaloir tout au long de l'année, et c'est quelque chose de précieux à hériter des nouvelles générations.

Combien d'entre nous sont prêts à embrasser quelqu'un qui en a besoin? Parfois, cette simple action en dit plus que mille mots, et c'est une action qui peut transformer ou alléger le fardeau émotionnel de ceux qui nous côtoient.

Cette première histoire était virale fin novembre, dans une vidéo vous pouvez voir deux enfants d'une classe spéciale au Mexique qui démontrent l'importance de comprendre les sentiments et les émotions des autres.

Sur l'image un enfant atteint du syndrome de Down s'approche de son camarade de classe, qui souffre d'autisme et qui est sur le point de pleurer. Ces crises sont généralement motivées par le stress, la frustration ou un environnement avec trop de stimuli qui provoque une crise d'anxiété chez la victime.

Le garçon embrasse et embrasse son ami à plusieurs reprises pour qu'il ne continue pas de pleurer. Dans la scène émouvante, le garçon n'abandonne pas pour réconforter son partenaire et le pousse même à bouger les mains pour générer le bonheur.

Dire bonne journée peut changer notre environnement et l'attitude de ceux qui nous entourent, sourire, saluer et même dire merci sont des gestes plus puissants que nous ne le pensons.

Auberge pour égarer les chiens à Tamaulipas

L'association Help x Help, United Rescuers, qui est située à Matamoros, Tamaulipas, ils ont décidé d'organiser dans leur auberge une auberge pour chiens de rue où on leur a donné de la nourriture et il y avait même de la piñata.

En raison du taux élevé de chiens qui vivent dans la rue, une association Tamaulipas a décidé d'éclairer leur journée avec une auberge pour élever de la nourriture, En plus de leur faire passer un bon moment dans une période aussi difficile, principalement en raison des basses températures, ils étaient logés dans une maison aménagée en abri.

Aide x Aide, L'organisation qui a aidé ces chiens a été fondée en 2013 et depuis lors, il s'est battu pour la défense des chiots et des chatons qui vivent dans la négligence ou qui ont été maltraités, les aidant à leur sauvetage, leurs soins et leur réhabilitation.

Ils rendent visite aux anciens abandonnés et leur apportent des cadeaux

La nourriture, les gâteaux, les piñatas et les cadeaux ne sont que quelques-unes des surprises que le Père Noël et un groupe de volontaires appelé «2312» ont emmené à l'asile.situé à Ciudad Juarez, Chihuahua.

Avec joie et nostalgie, c'était comme si ce groupe de personnes avait passé un moment agréable et plein de surprises pour ceux qui avaient trouvé refuge dans cette maison.

Les bénévoles 2312 ont organisé cet événement après avoir publié sur les réseaux sociaux une galerie photo où chacun des adultes du lieu est apparu avec un carton qui montrait leur envie de Noël.

Ce qui précède a permis de sensibiliser la population et les sponsors, selon Paola Díaz, membre du groupe de bénévoles; la réponse de la population à l'appel a été immédiate, car plus a été accompli que prévu.

La plupart n'ont pas de famille ou ont été abandonnés, certains ont même vécu dans la rue faute de toit. Compte tenu des conditions précaires, l'asile demande un soutien avec des intrants.

A Querétaro, ils font également un exercice similaire où chaque semaine, le mercredi de 17h à 19h. ils font un événement appelé "Invitez un café à un grand-père", l'activité consiste à vivre avec les anciens du lieu et si c'est dans leurs possibilités ils peuvent leur apporter un cadeau.

Adalid, le garçon qui est devenu viral pour avoir donné de l'argent et de la nourriture à un vieil homme qui a vendu des bonbons

La bonne action s'est produite à Uruapan, Michoacán, le 5 décembre. Selon Karen Espinosa, elle et son fils étaient en train de dîner lorsqu'un adulte plus âgé est entré dans le magasin où ils se trouvaient, pour vendre des sucettes glacées au chocolat. Personne n'a acheté les friandises, alors il s'est assis à une table pour se reposer "très fatigué, j'imagine, de travailler toute la journée", écrit-il.

Pour ce que le garçon, réalisant la situation, sans penser qu'il se leva de sa table et s'approcha du Seigneur pour lui donner 40 pesos qu'il avait gagnés avant dans la loterie mexicaine. Le vendeur lui a offert des bonbons, mais Adalid les a rejetés et lui a demandé de les garder pour la vente plus tard.

Le garçon est revenu avec sa mère, mais n'est pas resté calme. Il a fouillé ses poches et s'est rendu compte qu'il avait encore 29 pesos, alors il a de nouveau approché l'homme plus âgé pour lui donner de l'argent.

Puis il a vu comment le commerçant avait acheté un taco pour le dîner et l'a mangé avec désespoir, puis a dit à Adalid à Info Michoacán, alors il s'inquiétait d'avoir faim et a demandé à sa mère de lui acheter plus de nourriture.

Dans une interview avec ce portail, Adalid a dit qu'il voulait devenir médecin quand il serait grand pour guérir les genset souhaite se spécialiser dans les maladies des personnes âgées.

Il a également exprimé son opinion sur les personnes âgées qui doivent travailler comme marchands pour obtenir des ressources: «Qu'ils soient dans la rue, je le vois mal car ils doivent se reposer, parce qu'ils avaient travaillé auparavant », a expliqué le garçon. Et il a ajouté: "Ils peuvent difficilement se défendre parce que parfois ceux qui sont déjà très vieux tombent malades"

Il a 61 ans, un partenaire l'a trompé, mais finalement les internautes se sont joints à lui pour l'aider

Alberto Vale Avitia travaille temporairement à la construction d'un nouveau magasin Coppel, à Loreto, Baja California.

L'angoisse de ne pas pouvoir payer un chiffre qui lui avait été pris a conduit M. Vale à se rendre chaque jour au ministère public pour demander de l'aide et demandez s'ils ont déjà arrêté la personne qui a volé leur argent.

Ceux qui connaissent le Seigneur savent qu'il est une personne caractérisée par sa grande responsabilité, sa noblesse et son travail. Cependant, sa situation empire de jour en jour lorsqu'il ne sait pas comment couvrir une dette extérieure.

En voyant son angoisse, c'est América Leal, qui a publié l'histoire de «Don Beto» via Facebook.

Bien que plus âgé, Don Beto travaille temporairement dans le remodelage d'une banque; cAvec beaucoup d'efforts et malgré déjà 61 ans, il se levait chaque matin pour aller travailler, ainsi que pour résoudre le problème que le camarade voleur lui a laissé.

D'un autre côté, América Leal travaille à la banque où M. Vale collabore éventuellement à remodeler les installations du lieu.

C'est pourquoi América Leal a proposé de l'aider en téléchargeant son dossier sur les réseaux sociaux, où il a partagé le numéro de compte afin qu'il puisse recevoir des dons et récupérer son argent.

De cinq, huit, cinquante et jusqu'à 300 pesos ont été les dons, qui totalisent actuellement 64 000 pesos pour le seigneur.

Après la bonne chance qu'il a couru après avoir été victime d'une arnaque, le vieil homme il a remercié avec des larmes aux yeux l'aide et le soutien des personnes qui l'ont protégé Grâce à vos dons.