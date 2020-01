Des hommes d’affaires optimistes du Venezuela cherchent à parier sur la transition économique à la chinoise

Par Mayela Armas et Corina Pons

CARACAS, 27 janvier (.) – Un fabricant de rhum au Venezuela a vendu un million d’actions vendredi, la première opération de ce type à la Bourse de Caracas en 11 ans, encouragée par un groupe d’hommes d’affaires convaincus que le gouvernement a été Transférer un virage économique similaire à celui de la transition de la Chine dans les années 1980.

Alberto Vollmer, président de la société Ron Santa Teresa, est revenu sur le marché en se souvenant de la réouverture de la Bourse de Shanghai il y a 30 ans, dans une stratégie qui sera également suivie cette année par Horacio Velutini, directeur du Fonds immobilier, convaincu qu’il existe un libération de l’économie locale difficilement réversible.

Les deux hommes d’affaires comptent pour la première fois qu’ils font partie d’un groupe qui se définit comme “optimistes anonymes” et depuis des mois il rassemble 39 hommes d’affaires, banquiers et investisseurs vénézuéliens avec un point de vue différent d’une bonne partie des porte-parole des associations du secteur privé

Les opinions des dirigeants de Santa Teresa et de la FIV contrastent également avec l’opposition politique et le gouvernement du président des États-Unis, Donald Trump, qui pensent qu’aucun changement économique ne sera durable jusqu’à ce que le président Nicolás Maduro quitte le pouvoir.

L’année dernière, le gouvernement socialiste a assoupli de façon inattendue les contrôles à l’économie, ce qui a permis des transactions en devises étrangères qui étaient taboues pendant plus de 15 ans et alimentent aujourd’hui le libre-échange local au milieu de la crise et des sanctions des États-Unis, bien Les lois réglementaires restent en vigueur.

Dans cette nouvelle étape, Santa Teresa, l’une des marques de rhum les plus connues au Venezuela et exportant en partenariat avec Bacardi Ltd. pendant trois ans, prévoit de vendre jusqu’à 6 millions d’actions pour lever environ 3 millions de dollars, avec lesquels Elle étendra ses caves et son nombre de barriques.

“Chaque fois que nous nous asseyons avec les autorités ou avec d’autres hommes d’affaires, nous disons que cela doit être fait et qu’une partie de la reprise de l’économie se fera par ce biais”, a déclaré Vollmer à . avant un événement où il a rappelé à la Chine des années 80, qui a été réformé et a permis à de nombreuses entreprises de sortir de la faillite en recherchant des capitaux en bourse.

L’idée du producteur de rhum est que davantage d’entreprises locales emboîtent le pas.

La pièce surprend après six ans de récession et trois d’hyperinflation d’un pays dont le gouvernement a éloigné la plupart des multinationales et conduit les grandes et moyennes entreprises à fonctionner au minimum, tout en augmentant la pauvreté et les inégalités.

“Je crois que le Venezuela entre dans un cycle d’ouverture économique libérale”, a déclaré Velutini, qui avec Vollmer dirige une chambre des émetteurs d’actions créée en décembre. Ces changements, a-t-il ajouté, arrivent de manière désordonnée, comme cela s’est produit en Chine et en Russie avec la perestroïka, mais ils l’ont fait pour rester.

“Nous avons 15 ans d’économie contrôlée et il s’avère qu’ils ont un peu rompu les liens et nous ne nous y sommes toujours pas habitués, nous ne croyons pas à ce qui se passe”, a-t-il déclaré.

Les hommes d’affaires, qui ont eu des réunions informelles avec les autorités américaines sur l’impact des sanctions, sont prêts à parler au département du Trésor parce que les mesures – imposées pour étouffer le gouvernement Maduro – affectent le secteur privé formel qui a survécu à ces années difficiles et veut survivre.

Le département d’État, en réponse à une enquête de ., a déclaré que les États-Unis utilisaient les sanctions pour soutenir une “transition vers des élections présidentielles libres et équitables” et a noté que “plusieurs transactions liées à l’importation de médicaments au Venezuela ont généralement été autorisées. , équipements médicaux et produits agricoles. “

Les offres d’achat d’actions, bien que toujours minimes par rapport à celles faites sur d’autres marchés internationaux, pourraient servir de bouée de sauvetage pour les entreprises en manque de financement bancaire.

Les banques locales – lésées par la réglementation et une inflation vorace – ne sont pas en mesure d’accorder des prêts aux entreprises pendant deux ans et, par conséquent, les “optimistes” pensent que le marché boursier sera une alternative pour trouver des fonds avec lesquels se développer. votre entreprise

Le marché boursier de Caracas a été en grande partie abandonné après que feu le président Hugo Chavez a nationalisé en 2007 les deux plus grandes sociétés cotées. Bien que l’échange soit resté ouvert, son mouvement a été faible et les hommes d’affaires pensent qu’il pourrait se développer s’il parvient à persuader les régulateurs de leur permettre de vendre des actions en dollars.

Velutini fait valoir qu’il existe des sociétés de longue date qui se développent et ont le potentiel de s’aventurer dans la vente d’actions.

Plus d’une douzaine d’entrepreneurs et de négociants en bourse consultés observent qu’il existe un intérêt pour le marché des nouveaux titres, principalement parmi les investisseurs vénézuéliens avec de l’argent dans le pays et à l’étranger qui croient également que les choses changent.

“La négativité est comme un virus qui est arrivé au Venezuela et nous sommes l’anticorps”, a déclaré Velutini.

(Rapport de Corina Pons et Mayela Armas. Édité par Javier Leira)