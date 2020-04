Des images satellite montrent un train appartenant peut-être à Kim Jong Un dans une station balnéaire nord-coréenne, au milieu de rumeurs sur sa santé

Ce qui est décrit par le projet de surveillance de la Corée du Nord basé à Washington 38 North comme un train spécial appartenant peut-être au leader nord-coréen Kim Jong Un est vu sur une image satellite avec des graphiques repris à Wonsan, en Corée du Nord le 21 avril 2020.

Un train qui appartiendrait au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a été repéré par des images satellite dans une station balnéaire du pays.

Le 38 North basé à Washington, un projet de surveillance en Corée du Nord, a examiné les images satellites et a déclaré qu’il s’agissait probablement du train de Kim, bien que les informations restent non confirmées.

“La présence du train ne prouve pas où se trouve le dirigeant nord-coréen ni n’indique quoi que ce soit sur sa santé, mais cela donne du poids aux informations selon lesquelles Kim séjourne dans une zone d’élite sur la côte est du pays”, indique le rapport.

Kim n’a pas été vue en public depuis le 11 avril, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles le leader a subi une chirurgie cardiovasculaire et est gravement malade.

Un train spécial appartenant peut-être au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a été repéré cette semaine dans une station balnéaire du pays, selon des images satellite examinées par un projet de surveillance nord-coréen basé à Washington, au milieu de rapports contradictoires sur la santé de Kim et sa localisation.

Le projet de surveillance, 38 North, a déclaré samedi dans son rapport que le train était stationné au “poste de direction” à Wonsan le 21 avril et le 23 avril. Le poste est réservé à l’usage de la famille Kim, a-t-il précisé.

Bien que le groupe ait déclaré qu’il s’agissait probablement du train de Kim Jong Un, les informations ne sont pas confirmées et il n’est pas clair que Kim était à Wonsan.

Kim est bien connu pour le train blindé à 21 voitures de sa famille, qu’il a fréquemment utilisé pour les voyages nationaux et internationaux. Ces dernières années, il l’a utilisé pour voyager en Russie, en Chine et au Vietnam, et les photos des médias d’État nord-coréens ont montré un intérieur luxueux.

On ne sait pas si le train vu dans l’imagerie satellite est le même que le train que Kim a utilisé pour les voyages.

Kim n’a pas été vue depuis le 11 avril et les rumeurs ont commencé à tourbillonner quelques jours plus tard

Les spéculations sur la santé de Kim sont apparues pour la première fois en raison de son absence à l’anniversaire de l’anniversaire du père fondateur de la Corée du Nord et du grand-père de Kim, Kim Il Sung, le 15 avril.

Les médias d’État de la Corée du Nord ont rendu compte pour la dernière fois du sort de Kim lorsqu’il a présidé une réunion le 11 avril.

La Chine a dépêché une équipe en Corée du Nord comprenant des experts médicaux pour conseiller Kim Jong Un, ont déclaré à . trois personnes au fait de la situation.

Dirigeant héréditaire de troisième génération arrivé au pouvoir après la mort de son père en 2011, Kim n’a pas de successeur clair dans un pays doté d’armes nucléaires, ce qui pourrait présenter un risque international majeur.

Les gouvernements sud-coréen, chinois et américain ont chacun minimisé les informations selon lesquelles Kim était malade.

“Je pense que le rapport était incorrect”, a déclaré Trump aux journalistes jeudi, mais il a refusé de dire s’il avait été en contact avec des responsables nord-coréens.

Les services de renseignement américains surveilleraient les informations faisant état de la maladie de Kim, mais n’ont confirmé aucun détail.

Le gouvernement sud-coréen a déclaré “qu’aucun développement inhabituel n’a été détecté en Corée du Nord”.

Trump a rencontré Kim trois fois pour tenter de le persuader d’abandonner un programme d’armes nucléaires qui menace les États-Unis ainsi que ses voisins asiatiques. Alors que les discussions sont au point mort, Trump a continué à saluer Kim comme un ami.

Rapports et contrôles

Les rapports provenant de l’intérieur de la Corée du Nord sont notoirement difficiles en raison des contrôles stricts des informations.

Un responsable de l’administration Trump a déclaré que les jours de silence des médias nord-coréens sur le sort de Kim avaient accru les inquiétudes concernant son état, et que les informations restaient rares d’un pays que les services de renseignement américains ont longtemps considéré comme une “boîte noire”.

Samedi, le département d’État américain n’a pas répondu aux questions sur la situation.

Daily NK, un site Web basé à Séoul qui rapporte sur la Corée du Nord, a cité lundi une source anonyme en Corée du Nord disant que Kim avait subi un traitement médical dans le comté de Hyangsan, au nord de la capitale Pyongyang.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un assiste à la 5e réunion plénière du 7e Comité central du Parti des travailleurs de Corée (WPK) dans cette photo non datée publiée le 31 décembre 2019 par l’Agence de presse centrale nord-coréenne.

KCNA via .

Il a déclaré que Kim se rétablissait après avoir subi une procédure cardiovasculaire le 12 avril.

Depuis lors, plusieurs reportages des médias sud-coréens ont cité des sources anonymes cette semaine disant que Kim pourrait rester dans la région de Wonsan.

Vendredi, l’agence de presse locale Newsis a cité des sources de renseignements sud-coréennes comme rapportant qu’un train spécial à l’usage de Kim avait été vu à Wonsan, tandis que l’avion privé de Kim était resté à Pyongyang.

News a rapporté que Kim pourrait s’abriter de COVID-19, la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus.

Kim, qui aurait 36 ​​ans, a déjà disparu de la couverture médiatique de l’État nord-coréen. En 2014, il a disparu pendant plus d’un mois et la télévision d’État nord-coréenne l’a ensuite montré marchant en boitant.

Les spéculations sur sa santé ont été attisées par son tabagisme, sa prise de poids apparente depuis qu’il a pris le pouvoir et ses antécédents familiaux de problèmes cardiovasculaires.

(Reportage par David Brunnstrom à Washington et Josh Smith à Séoul; Reportage supplémentaire par Matt Spetalnick; Écriture par Jonathan Landay et Makini Brice; Édition par Chizu Nomiyama et Sonya Hepinstall)

