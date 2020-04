Des images satellites de bateaux de luxe suggèrent en outre que Kim de Corée du Nord dans une villa préférée: des experts

Par Josh Smith

SÉOUL (.) – Des images satellite montrant des mouvements récents de bateaux de luxe souvent utilisés par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et son entourage près de Wonsan fournissent d’autres indications qu’il se trouve dans la station balnéaire, selon des experts qui surveillent le régime de reclus.

Des spéculations sur la santé et l’emplacement de Kim ont éclaté après son absence sans précédent des célébrations du 15 avril pour marquer l’anniversaire de son défunt grand-père et fondateur de la Corée du Nord, Kim Il Sung.

Mardi, le site Web de surveillance de la Corée du Nord, NK PRO, a rapporté que des images satellitaires commerciales montraient que des bateaux souvent utilisés par Kim avaient effectué des mouvements selon des schémas qui suggéraient que lui ou son entourage pourrait être dans la région de Wonsan.

Cela faisait suite à un rapport publié la semaine dernière par un projet de surveillance nord-américain basé en Corée du Nord, 38 North, qui rapportait que des images satellite montraient ce que l’on croyait être le train personnel de Kim était stationné dans une station réservée à son usage à la villa de Wonsan.

Des responsables en Corée du Sud et aux États-Unis affirment qu’il est plausible que Kim y reste, peut-être pour éviter d’être exposé au nouveau coronavirus, et ont exprimé leur scepticisme à l’égard des informations des médias selon lesquelles il souffrait d’une maladie grave.

Ils avertissent cependant que la santé et l’emplacement de Kim sont des secrets étroitement gardés et qu’il est difficile d’obtenir des informations fiables en Corée du Nord.

La dernière fois que les médias officiels en Corée du Nord ont rendu compte de l’endroit où se trouvait Kim, il a présidé une réunion le 11 avril, mais il a été rapporté quasiment quotidiennement qu’il envoyait des lettres et des messages diplomatiques.

Le complexe balnéaire de Kim à Wonsan, sur la côte est du pays, est parsemé de villas d’hôtes et desservi par une plage privée, un terrain de basket et une gare privée, selon des experts et des images satellite. Une piste d’atterrissage a été rasée au bulldozer l’année dernière pour construire une piste d’équitation, tandis qu’un hangar à bateaux à proximité abrite le yacht de luxe Kim 95 Princess, évalué à environ 7 millions de dollars en 2013.

“C’est l’une de ses maisons préférées”, a déclaré Michael Madden, un expert en leadership de la Corée du Nord au Stimson Center, basé aux États-Unis, qui a comparé l’affinité de Kim pour Wonsan avec le complexe favori du président américain Donald Trump, Mar-a-Lago en Floride.

Madden a déclaré que Kim détiendrait environ 13 composés importants à travers le pays, bien qu’il ne semble en utiliser régulièrement que la moitié environ.

“Tous sont mis en place pour servir de quartier général du leader, ils sont donc tous équipés pour qu’il dirige le pays”, a-t-il déclaré.

Wonsan est l’un des complexes les plus grands et les mieux aménagés, mais il a également un emplacement utile qui permet à Kim de se rendre facilement dans d’autres régions le long de la côte, ou de retourner rapidement à Pyongyang dans son train privé ou le long d’une autoroute spéciale désignée pour être utilisée uniquement par la famille Kim ou de hauts responsables, a déclaré Madden.

SPOT FAVORI

Wonsan détient également un pouvoir symbolique pour la dynastie Kim: c’est là que Kim Il Sung, qui a aidé à fonder la Corée du Nord à la fin de la domination coloniale japonaise en 1945, a d’abord débarqué avec des troupes soviétiques pour prendre le contrôle du pays.

Certains experts pensent que Wonsan est le lieu de naissance de Kim Jong Un, en partie parce qu’il a passé ses premières années au palais de la famille là-bas, bien que l’histoire officielle n’ait jamais confirmé où il est né.

Le chef japonais Kenji Fujimoto, qui a travaillé pour les Kims et a visité Wonsan, a raconté dans ses mémoires comment un jeune Kim Jong Un décrivait le patin à roues alignées, le basket-ball, le jet-ski et le jeu dans la piscine de l’enceinte.

Plus tard, des photos ont montré Kim en train de siroter un verre avec le basketteur américain Dennis Rodman lorsque la star a visité la Corée du Nord en 2013.

La région de Wonsan est également devenue emblématique de la stratégie de survie de Kim basée sur une combinaison de développement économique, de tourisme et d’armes nucléaires. Il reconstruit la ville de 360 ​​000 habitants et veut en faire un haut lieu touristique d’un milliard de dollars.

Ces derniers mois, le projet a été retardé à plusieurs reprises, compromis en partie par les sanctions internationales imposées aux programmes nucléaires et de missiles du Nord, qui ont limité sa capacité à rechercher des investissements étrangers.

Wonsan a également été le théâtre de certains des exercices militaires et des essais de missiles renouvelés de Kim, qu’il a repris au milieu d’une frustration croissante avec un manque de progrès dans les pourparlers de dénucléarisation avec les États-Unis et la Corée du Sud.

