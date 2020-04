Des immigrants arrêtés pour conduite en état d’ivresse dans une crise de coronavirus

Immigrants emprisonnés pour conduite en état d’ivresse au milieu de la crise des coronavirus. La police dit qu’ils les ont pris en flagrant délit en violation de la loi. Après avoir commis cette faute, les prévenus ont été expulsés.

Immigrants arrêtés pour conduite en état d’ivresse au milieu d’une crise de coronavirus. Les autorités du comté de Gwinnett (Géorgie) ne sont pas étonnées d’apprendre que même au milieu de la crise des coronavirus, il n’y a jamais de pénurie de conducteurs irresponsables.

Ce week-end seulement, la police de cette ville a capturé au moins une douzaine de personnes au volant sous l’influence de l’alcool.

Parmi les personnes arrêtées se trouve Dawi Romero Barrientos, un citoyen d’origine cubaine qui l’avait arrêté en février dernier pour DUI (conduite en état d’ébriété).

Hier, ils l’ont de nouveau arrêté, mais ils l’ont accusé de ne pas avoir signalé d’accident dans lequel il était impliqué.

Mais il y avait un autre immigrant qui a fait pire. C’est un Chinois de 40 ans qui a soudainement arrêté la marche de sa voiture au milieu de la rue.

Sa mauvaise manœuvre a fait s’écraser un autre automobiliste derrière lui, et lorsque la police est arrivée pour prendre le rapport, il s’est rendu compte qu’il n’était pas en état de conduire.

Dans une vidéo envoyée exclusivement à Monde hispanique par l’un de nos followers sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir comment les hommes en uniforme ont fait les tests respectifs sur Luong Minh.

De toute évidence, le conducteur asiatique n’a réussi aucun des examens. En fait, il y a eu un instant où il a marché en ligne droite, il a failli tomber.

Son état ne lui permettant pas de rester stable, il a donc été arrêté sur place et transféré à la prison locale, où ils ont imposé une caution de plus de 2 000 dollars.

Le reste des personnes qui ont été incarcérées pour la même chose ont connu le même sort, à l’exception de celles qui étaient sans papiers, puisqu’elles ont mis en détention l’ICE, de sorte qu’elles risquent désormais d’être expulsées. .

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

MundoHispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités de dernière minute et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.

Le journaliste Mario Guevara est d’origine salvadorienne et couvre les événements de police et les questions d’immigration pour Mundo Hispánico. Il appartient à l’Association nationale des journalistes hispaniques.

MundoHispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’information et de nouvelles en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Classé sous: Immigrants arrêtés pour conduite en état d’ivresse en pleine crise de coronavirus.