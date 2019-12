Des incendies au Chili ont déjà détruit plus de 100 maisons et le gouvernement pense qu'elles étaient intentionnelles

Des hélicoptères forestiers ont déversé des milliers de litres d'eau ce mercredi dans des bidonvilles enfumés de la partie supérieure du port de Valparaiso finir incendies de forêt qui ont détruit plus d'une centaine de maisons solides et en bois entre mardi et mercredi.

Des dizaines d'habitants des collines de Rocuant et de San Roque creusaient les ruines de leurs maisons mercredi et ont désespérément demandé des pelles, des masques, des gants et de l'eau pour s'assurer qu'une repousse parmi les restes fumants ne ravive pas les flammes gigantesques. Ils ont pris leurs maisons.

"Des enquêtes sont en cours et il est fort probable que cet incendie soit intentionnel», A déclaré le ministre de l'Agriculture Antonio Walker, ajoutant que l'hypothèse est également envisagée par la police d'investigation et la police. Cependant, il a indiqué qu'il est difficile de prouver la culpabilité.

Walker a ajouté que les caractéristiques urbaines rendent difficile la lutte contre les incendies, en raison de l'impossibilité de travailler avec des avions. Comme indiqué, les gens qui leur causeraient "savent parfaitement comment faire du mal".

Deux incendies de forêt se sont déclarés les uns après les autres mardi au crépuscule et, à l'aube de mercredi, ils ont avancé sur les quartiers des collines de Rocuant et de San Roque, détruisant plus de 120 maisons situées dans la partie supérieure et dans les ravins des collines. Jusqu'à présent, aucune victime n'a été signalée.

"Ici, il n'y a pas de robinets et les maisons ont brûlé sans que personne ne puisse rien faire… ma maison et celle de ma nièce ont été incendiées, inaugurée il y a un mois », a expliqué César, un voisin qui ne s'est identifié que par son prénom.

De fortes rafales de vent ont attisé les flammes qui ont sauté d'un côté à l'autre des rues, ne laissant que des débris et de la fumée.

Les autorités portuaires pensent également que les incendies étaient intentionnels. "Nous n'avons toujours aucune certitude, mais tout indique que l'incendie d'hier était intentionnel et a commencé dans un secteur assez proche des maisons", a expliqué Ezio Passadore, responsable des urgences de la municipalité de Valparaíso. L'incendie se produit plus de deux mois après le début d'une épidémie sociale avec des manifestations massives de demande de mesures pour lutter contre les inégalités, qui ont fait 28 morts.

Les bidonvilles de la partie supérieure et les ravins des collines touchées sont nés de l'occupation illégale des terres. Certains ils n'ont pas d'eau courante ni d'égout et sont approvisionnés par camions-citernes deux fois par semaine.

Au cours du dernier mois, la partie supérieure de Valparaíso a été touchée par plusieurs incendies de forêt, au cours de la pire sécheresse qui a frappé le Chili depuis que les registres sont maintenus. Le pire incident a été enregistré en avril 2014, lorsque 15 personnes sont mortes, 2 200 maisons ont été rasées et plus de 10 000 ont été déplacées.