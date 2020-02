Des incendies détruisent plus de maisons en Australie

CANBERRA, Australie (AP) – Des dizaines de maisons ont été détruites pendant la nuit dans le sud-est de l’Australie, bien que la menace d’incendie ait diminué dimanche dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud et autour de la capitale du pays, Canberra , selon les autorités.

Le service d’incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud n’avait pas encore évalué les dégâts dans la région de la vallée de Bega, à 240 kilomètres (150 miles) au sud de Canberra, a déclaré la mairesse Kristy McBain.

“D’autres maisons ont été perdues”, a-t-il dit. «Nous parlons probablement de dizaines d’autres. Nous voulons nous assurer de continuer à soutenir notre communauté. Ce feu n’est pas encore terminé. »

Plus de 400 maisons ont brûlé dans la vallée en cette saison des incendies, a-t-il déclaré.

Le service d’incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud a indiqué dimanche dans un communiqué qu’il ne confirmait toujours pas les nouvelles concernant la perte de maisons près de la ville de Bumbalong, à 92 kilomètres (57 miles) au sud de Canberra.

L’incendie le plus dangereux a menacé le sud de Canberra et la ville voisine de Tharwa. Dimanche, l’incendie avait détruit 55 000 hectares (136 000 acres) de forêts et de terres agricoles sur un périmètre de 148 kilomètres (92 miles), selon l’Australian Capital Territory Emergency Services Agency.

Les autorités ont recommandé dimanche aux habitants à côté du front de feu de rester vigilants.

«Le feu était toujours actif ce matin. Des jours et peut-être même des semaines de lutte contre les incendies nous attendent », a déclaré à la presse le ministre en chef du Territoire de la capitale australienne, Andrew Barr.

Il a noté que l’état d’urgence pourrait se poursuivre au moins jusqu’à lundi à Canberra et ses environs. L’urgence est la première du genre déclarée dans le Territoire de la capitale australienne depuis 2003, lorsque les incendies de forêt ont fait quatre morts et près de 500 maisons détruites en une seule journée.

Aucun des incendies actifs n’avait un caractère d’urgence dimanche – le plus dangereux sur une échelle à trois niveaux – dans le territoire de la capitale australienne ou dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, qui entoure le territoire.

Les différents incendies qui ont ravagé l’Australie depuis septembre ont fait 33 morts, détruit plus de 3 000 maisons et rasé plus de 10,6 millions d’hectares (26,2 millions d’acres).