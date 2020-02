Des kilomètres de “câble noir” forment les nouveaux capteurs sismiques

Celeste Labedz a entendu un bruit de tonnerre sur la glace. Elle se tenait sur le glacier Taku en Alaska, un vaste champ de glace étouffée par la neige entre des montagnes imposantes, lorsque le tremblement de glace a commencé: un tremblement sismique de courte durée provoqué par le mouvement soudain du glacier. Immédiatement, elle se précipita vers son carnet et nota l’heure. Labedz, un étudiant diplômé du California Institute of Technology, vérifierait ce temps par rapport aux données d’un câble à fibre optique qu’elle et ses collègues venaient de déployer pour étudier de tels tremblements de terre – une nouvelle méthode prometteuse qui secoue la géologie et les champs adjacents.

Les informations transitent par un câble à fibres optiques via des impulsions de lumière laser, dont la plupart se déplacent directement à travers les fils de verre très fins. Mais inévitablement, une petite quantité frappe des défauts microscopiques dans le câble et se disperse vers la source. Cette réflexion varie lorsque le câble s’étire ou se plie à cause des vibrations du sol, comme celles d’un tremblement de terre ou même d’un camion qui passe, et les scientifiques peuvent surveiller les changements dans la lumière rétrodiffusée pour quantifier ces mouvements. Développée pour la première fois par l’industrie pétrolière il y a une décennie, cette technique – connue sous le nom de détection acoustique distribuée (DAS) – a récemment infiltré les sciences. “Le [DAS] la communauté vient d’exploser au cours des deux dernières années », explique Jonathan Ajo-Franklin, géophysicien à l’Université Rice. Un atelier organisé par l’American Geophysical Union en décembre dernier comprenait des scientifiques qui avaient utilisé la technique pour imager des glaciers, surveiller des orages et jeter un œil dans l’océan profond.

L’un des principaux avantages du DAS est que les câbles à fibres optiques peuvent avoir une longueur de plusieurs kilomètres et qu’un seul peut agir comme un réseau de milliers de capteurs couvrant chaque mètre le long de son trajet. Inversement, les sismomètres conventionnels n’enregistrent le mouvement du sol qu’en un seul point, un obstacle majeur à l’imagerie de l’intérieur de la Terre. Lorsque le mont St.Helens a commencé à gronder avant son éruption catastrophique de 1980, par exemple, le fait qu’il n’y avait qu’un seul sismomètre à proximité signifiait que les scientifiques ne pouvaient pas dire si les tremblements de terre étaient en fait causés par le volcan en train de s’éveiller. «Pensez-y comme des lampadaires», explique Nathaniel Lindsey, géophysicien maintenant à l’Université de Stanford. “Si vous n’avez que quelques lampadaires pour éclairer tout le volcan, cela ne fonctionnera pas aussi bien.”

Un deuxième avantage est que les câbles à fibres optiques sillonnent déjà le monde. Alors que certains sites, comme le glacier Taku, nécessitent de nouveaux câbles, d’autres – des emplacements des villes au fond de la mer – ont des câbles inutilisés ou adaptables pour le DAS. Une grande partie de cette disponibilité découle du boom des technologies de l’information dans les années 1990, lorsque les entreprises de télécommunications ont installé de longs tronçons de câbles; certains d’entre eux, connus sous le nom de fibre noire, restent inexploités. Ainsi, les scientifiques peuvent simplement connecter une extrémité à une unité «interrogatrice», qui déclenche un flux d’impulsions laser vers l’autre extrémité et surveille toute rétrodiffusion – et voilà, un nouveau réseau de détection des ondes sismiques est prêt à fonctionner.

L’année dernière, Tieyuan Zhu, géophysicien à la Pennsylvania State University, a adapté des câbles inutilisés dans le réseau de fibre existant du collège pour rechercher des vibrations subtiles sous le campus. Il a été surpris de trouver de multiples grondements dans ses données la nuit d’un orage. Bien que les scientifiques savent depuis longtemps que les vibrations de l’air provenant de bruits forts peuvent faire trembler la surface de la Terre, il n’était pas clair si la nouvelle technique pouvait détecter de tels «tremblements de tonnerre». Mais lorsque Zhu a synchronisé ses résultats avec les données de la NASA, il n’y avait aucun doute. «Je pense qu’il y a un grand potentiel pour« éclairer »la zone urbaine en utilisant cette technologie», dit-il. «Et pas seulement pour surveiller les tremblements de terre mais aussi les géorisques [such as landslides or tsunamis] et la météo. “

D’autres scientifiques visent des cibles plus éloignées. Pour un article publié en novembre dernier dans Science, Lindsey, Ajo-Franklin et Craig Dawe du Monterey Bay Aquarium Research Institute ont attaché un interrogateur à un câble à fibre optique de 20 kilomètres généralement utilisé pour transmettre des données d’instruments scientifiques sur les fonds marins au large de Monterey Bay. . Le système était en panne pour maintenance, donnant aux scientifiques une chance de rechercher des vibrations. En seulement quatre jours, ils ont cartographié plusieurs zones de failles sous-marines et caractérisé le tremblement du fond marin provoqué par les vagues au-dessus. Des cartes des fonds marins plus détaillées aideront les scientifiques à faire de meilleures prévisions sur les tremblements de terre et les volcans sous-marins, qui peuvent tous deux provoquer des tsunamis potentiellement mortels.

Ensuite, il y a le travail sur les glaciers, pour lequel Labedz et ses collègues ont transformé un seul câble en 3 000 capteurs sismiques. Les premiers résultats montrent un tronçon de cinq heures avec 100 tremblements de glace, dont beaucoup sont probablement causés par l’eau de fonte forçant des crevasses ouvertes dans le glacier. Le conseiller universitaire de Labedz, Zhongwen Zhan, sismologue à Caltech, espère un jour placer des câbles à fibres optiques permanents au Groenland ou en Antarctique pour aider les chercheurs à mieux comprendre comment la fonte des glaciers provoquée par le changement climatique contribue à l’élévation du niveau de la mer.

Et Zhan a un rêve encore plus grand: construire l’équivalent d’un réseau d’un million de capteurs en Californie en utilisant environ 1 000 kilomètres de fibre noire. Il a déjà converti 37 kilomètres en un réseau sismique permanent sous Pasadena et aimerait faire de même dans d’autres villes de l’État. Les données pourraient révéler des vulnérabilités dans l’infrastructure des villes et aider à alerter les citoyens dès le début d’un tremblement de terre. «Cela va être d’une grande aide pour préparer la communauté», explique Zhan. Pour le moment, les scientifiques ne peuvent pas prédire les tremblements de terre, mais une meilleure compréhension des chocs précurseurs qui conduisent parfois à un séisme principal ne peut que contribuer.

“D’autres données sur la façon dont les tremblements de terre commencent et se nucléent pourraient changer la donne”, explique Robert Mellors, sismologue au Lawrence Livermore National Laboratory, qui n’a pas participé à la recherche.

Mais la quantité de données impliquées pose également un problème de traitement. DAS génère facilement 10 téraoctets par jour pour un seul câble à fibre optique; qui totalisera un pétaoctet en seulement 100 jours. En comparaison, le référentiel international de données sismologiques – qui collecte toutes les données sismologiques disponibles à travers le monde – contient moins d’un pétaoctet. Avant que les scientifiques exploitent la fibre noire et déploient des câbles dans des régions éloignées, ils devront d’abord apprendre à stocker et à partager une quantité colossale d’informations.