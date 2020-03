Des klaxons de police et d’urgence retentiront aujourd’hui pour ceux qui restent à la maison | En vedette

L’hommage que les citoyens paient chaque jour de leur balcon aux toilettes leur sera rendu ce mercredi, lorsque la police locale et les services d’urgence sonneront le klaxon à 20h00 pour remercier ceux qui sont à la maison depuis samedi de se conformer aux mesures de l’Etat. alarme.

L’Union Centrale et les Fonctionnaires Indépendants (CSIF), le syndicat le plus représentatif des administrations publiques, a proposé cette initiative «pour valoriser le travail exemplaire des citoyens et de tous les groupes impliqués» pour surmonter la crise du coronavirus .