Des lasers ultra-rapides et super puissants sont sur le point de révolutionner la physique

Il n’y a pas si longtemps, j’étais aux études supérieures, participant à ma première expérience laser-plasma à haute intensité. Environ une fois par heure, le laser haute puissance libérerait un pétawatt d’énergie (100 fois la puissance fournie par l’ensemble du réseau électrique américain) en une rafale de moins d’un trillionième de seconde de long, concentré sur un point d’un dixième du diamètre de un cheveu humain, sur une minuscule cible en feuille métallique.

L’intensité était telle que nous générerions des plasmas incroyablement chauds et incroyablement denses – une matière si chaude qu’elle est un gaz d’ions et d’électrons libres – pour l’étude de ce que nous appelons la physique de la densité de haute énergie (HEDP). Selon l’expérience, l’échauffement et la compression précis de l’échantillon cible pourraient générer de minuscules explosions qui reproduisent ce qui se passe à l’intérieur des supernovae.

Ou nous pourrions sélectionner avec soin le matériau et la structure cibles pour générer un énorme flux de rayons X ou de particules d’une manière qui serait idéale pour conduire un jour des accélérateurs de particules plus compacts que ceux utilisés aujourd’hui. Dans certains cas, l’écrasement extrême du matériau à l’aide d’une énorme pression lumineuse a même entraîné des états de la matière entièrement nouveaux, jamais générés auparavant sur terre, en réorganisant complètement les structures atomiques et moléculaires.

Mais aussi complexes que soient ces études, toute l’interaction et l ‘«expérience» se termineraient, littéralement, en un clin d’œil (en fait, 100 milliards de fois plus rapides qu’en un clin d’œil). En cette toute petite fraction de seconde, notre suite de diagnostics à neutrons, à particules chargées, à rayons X et optiques aurait capturé l’interaction instantanée du laser avec la petite cible et le plasma qu’il a généré. Nous tous, étudiants diplômés et post-doctorants, nous nous précipitions dans la zone cible pour récupérer nos données, collecter des films et enregistrer des images de parfois 30 ou plus d’instruments.

Cela nous permettrait alors de déduire le nombre de particules que nous avons accélérées dans le mini-accélérateur, ou si le nouveau matériau était dans un état cristallin ou amorphe, ou la luminosité d’une supernova que nous avons créée. Pendant le temps nécessaire au refroidissement du laser, nous réinitialisions notre appareil, remplacions les filtres et le film, chargions une nouvelle cible, puis répétions une heure plus tard. Une bonne journée dans le laboratoire a été de recueillir sept à huit points de données de qualité.

C’était en 2006. Avance rapide jusqu’en 2020, et oui, le domaine de la HEDP a évolué. Les installations sont devenues plus polyvalentes, combinant plusieurs lasers, ou des lasers avec des lasers à électrons libres de rayons X (XFEL), ou avec des machines à puissance pulsée. Les expérimentateurs ont développé une multitude de nouvelles technologies de mesure, capables d’une plus grande précision à des échelles de temps et de longueur ultracourtes. Les cibles sont devenues plus complexes et avancées; ils peuvent être constitués de solides ou de mousses métalliques, ou de billes de plastique de la taille d’un grain de poivre contenant des gaz, conçues pour produire des signatures précises d’énergie et de particules. Toutes ces nouvelles technologies ont conduit à d’énormes progrès dans la HEDP, produisant de nouvelles connaissances pertinentes pour la science planétaire, l’astrophysique, la physique des matériaux et la fusion.

Mais maintenant, nous sommes sur le point de changer complètement de paradigme pour notre domaine. Plutôt que de fonctionner une fois par heure, les lasers à impulsion courte de haute intensité peuvent actuellement fonctionner à une fréquence de répétition de plus de 10 hertz (10 fois par seconde)! Les progrès de l’architecture laser et les schémas de refroidissement avancés permettent aux lasers de tirer plusieurs fois par seconde sans l’accumulation de chaleur qui entraîne des distorsions thermiques.

Avec une telle technologie, les expériences HED elles-mêmes peuvent être exécutées à un taux de répétition élevé, conduisant à une augmentation, par un énorme facteur multiplicatif, de la quantité de données acquises et des types de mesures qui peuvent être explorées, et des ordres de commande. amélioration de la magnitude des statistiques (et ainsi réduire les barres d’erreur et rendre nos connaissances plus précises). Les plasmas sont le quatrième état de la matière et la forme la plus omniprésente de matière (ordinaire et non sombre) dans l’univers; l’espace de phase des plasmas à considérer est énorme, donc un débit plus expérimental au service de cette exploration est certainement le bienvenu.

Bien sûr, pour que cette expérimentation rapide devienne une réalité, ce n’est pas seulement le laser qui doit fonctionner plus rapidement – tous les autres sous-systèmes doivent également augmenter leur vitesse en conséquence. Et c’est ce qui est passionnant; les progrès actuels, en matière de puissance de calcul, d’apprentissage automatique, de simulation cognitive, de fabrication additive et de techniques de mesure, signifient que le moment est venu de rassembler tout cela pour réaliser des expériences des centaines à des milliers de fois plus rapides qu’auparavant. En bref, l’apprentissage peut être accéléré, et ce n’est pas un euphémisme, ce sera transformateur pour la physique HED.

Essentiellement, le regroupement de ces technologies créerait une usine de connaissances – un laser expérimental à haut taux de répétition qui peut simultanément accélérer la découverte empirique et le développement de modèles informatiques en combinant du matériel de pointe et une analyse d’apprentissage automatique à partir de zéro. et de bout en bout dans toute l’installation.

À quoi cela ressemble-t-il réellement?

Je conceptualise cette usine avec une série de boucles de rétroaction. À un taux de répétition élevé, l’usine laser effectue de manière fiable sur des millions de tirs, en restant dans un régime de fonctionnement sûr tandis que les paramètres laser d’énergie, la longueur d’impulsion, le point focal et autres, modifient en continu et automatiquement les plasmas générés (boucle de rétroaction un). Au lieu que des étudiants diplômés collectent des films radiographiques, les données numérisées sont analysées et réduites immédiatement après chaque prise de vue et renvoyées aux cibles et au laser pour optimiser les paramètres et modifier la conception de la cible pour la prise de vue suivante (boucle deux).

Les progrès de la fabrication additive produisent ces cibles plus complexes «à la demande» (troisième boucle). L’augmentation de la puissance de calcul intensif et les nouvelles technologies d’apprentissage automatique conduisent à de nouvelles approches dans l’analyse des données, la prédiction et l’utilisation de simulations haute fidélité pour les comparer aux expériences – boucles quatre, cinq et six.Ces technologies coopérantes rendent possible un nouveau processus de découverte.

Dans la science HED, l’objectif est toujours plus chaud, plus dense, meilleur, plus rapide, d’atteindre de nouveaux régimes de phénomènes plasmatiques en astrophysique et de créer de nouveaux états de la matière. Au cours des dernières années, nous avons vu des résultats intéressants de HED: en compressant le diamant (le matériau le moins compressible connu) et en mesurant comment sa structure cristalline change à mesure que la pression augmente, et en comparant ces données aux modèles d’évolution de la planète, nous ont démontré que le noyau de Jupiter est fait de diamant pur.

La fusion par confinement inertiel entraînée par laser a fait des progrès considérables; nous sommes à 70% des pressions et des temps de confinement dont nous aurons besoin pour obtenir une combustion thermonucléaire soutenue, où l’énergie de sortie est supérieure à l’entrée. Et les plasmas sont manipulés de manière complètement nouvelle pour agir comme une optique infiniment polyvalente. Imaginez combien les progrès scientifiques seront plus rapides avec de nouvelles installations à haut taux de répétition qui peuvent prendre des milliers de clichés par heure par rapport à celui par heure actuellement. Ce sera en effet une fabrique de découverte fructueuse.