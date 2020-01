Des manifestations persistent en Iran malgré les premières arrestations pour la démolition de l’avion ukrainien

Le régime iranien a arrêté des étudiants mardi lors de manifestations contre la direction que les autorités de la démolition involontaire d’un avion civil ukrainien ont fait.

Après avoir nié pendant trois jours l’hypothèse que l’avion Ukraine International Airlines avait été touché par un missile, les forces armées iraniennes ont reconnu leur responsabilité samedi, lui reprochant une “erreur humaine”.

Les 176 occupants, pour la plupart de nationalité iranienne et canadienne, ont perdu la vie.

L’annonce tardive de l’erreur a provoqué une vague d’indignation dans le pays contre les autorités pour la gestion de cet incident, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Dans ces manifestations, des slogans contre les autorités de la République islamique, y compris le clergé chiite.

Selon de nouvelles images, impossibles à vérifier, de nouvelles manifestations ont eu lieu mardi soir dans les universités de la capitale, où il aurait pu y avoir des affrontements entre étudiants et membres de Basij, un mouvement paramilitaire de volontaires islamiques.

A l’Université de Téhéran, quelque 200 étudiants, la plupart avec le visage couvert, ont eu un face à face tendu avec les Basij, a indiqué l’..

Les Basij ont scandé “Mort en Grande-Bretagne” et brûlé l’effigie de l’ambassadeur britannique Rob Macaire, qui a été brièvement détenu samedi à Téhéran, accusé d’avoir participé à une manifestation interdite, ce que le diplomate nie.

Les forces de sécurité ont maintenu les groupes à distance, qui se sont finalement dispersés.

Selon des journalistes de l’., l’appareil policier était beaucoup plus petit mardi à Téhéran, où il y a eu des problèmes de connexion à Internet.

Dans un événement extrêmement rare, l’agence de presse Fars, proche des ultraconservateurs, a rapporté que les manifestants du dimanche avaient crié «Mort au dictateur!» Et scandé des slogans contre les Gardiens de la révolution, l’armée d’élite iranienne.

Une trentaine de personnes ont été arrêtées entre samedi et lundi, selon l’autorité judiciaire.

Un groupe de journalistes réformistes de Téhéran a publié une déclaration dénonçant le manque de liberté dans la presse et les médias officiels.

“Nous avons assisté aux funérailles du public”, a dénoncé le texte, cité par l’agence officielle Irna.

“Au moment de s’excuser et de donner des explications, ils restent muets! »A tweeté Elmira Sharifi, l’une des présentatrices de la télévision d’État.

Plusieurs artistes et intellectuels se sont joints aux manifestations.

Le journal Hamshahri, le plus grand tirage du pays, a rapporté “une vague de protestations d’artistes avant (la tragédie) de l’avion et la manière dont il a été rapporté”. Il a également indiqué qu’ils avaient annulé leur participation aux festivals Fajr, qui ont lieu chaque année en février, à l’occasion de l’anniversaire de la révolution islamique.

Pour Mehdi Rahmanian, directeur du journal réformiste Shargh, “les responsables seront obligés de parler plus honnêtement”, a-t-il déclaré à l’..

Rahmanian a également noté que l’attitude des forces de l’ordre “s’est améliorée par rapport au passé”. Le mois dernier, la répression des manifestations contre la hausse des prix du carburant a fait au moins 300 morts, selon l’ONG Amnesty International.

Ce mardi, via la télévision, le ministère de la Justice a annoncé plusieurs arrestations dans le cadre d’une “enquête exhaustive” pour déterminer les responsabilités dans la catastrophe aérienne.

Peu avant, le président iranien, Hasan RohaniIl avait insisté pour que tous les responsables de la tragédie soient «punis».

“Il est très important que quiconque a commis une faute ou fait preuve de négligence dans cette affaire“Soyez traduits en justice”, a déclaré Rohani dans un discours diffusé à la télévision.

Rohani a plaidé pour la création d’un “tribunal spécial avec des magistrats de haut rang et des dizaines d’experts … Le monde entier nous regarde”, a ajouté le président.

L’Iran a invité des experts du Canada, de la France, de l’Ukraine et des États-Unis à participer à l’enquête.

Premier ministre canadien, Justin Trudeau, il a demandé au président ukrainien Volodimir Zelenski, lors d’une conversation téléphonique, de l’aider à établir un dialogue avec les autorités iraniennes – qui ont rompu les relations avec Ottawa en 2012 – afin qu’elles identifient les corps des victimes canadiennes.

Selon de nouvelles images publiées mardi par le New York Times, l’avion a été touché par deux missiles lancés depuis une base militaire près de Téhéran.

Ces images, provenant d’une caméra de surveillance et filmées avec un téléphone portable, montrent la trajectoire d’un objet brillant la nuit, et une explosion environ 20 secondes plus tard.

Un autre objet lumineux a été lancé une dizaine de secondes plus tard. Une minute plus tard, une boule de feu est apparue brièvement en haut de l’écran.

Dans un autre dossier, les pays européens signataires de l’accord nucléaire iranien – France, Grande-Bretagne, Allemagne – ont activé mardi le mécanisme de résolution des conflits prévu dans le texte pour contraindre Téhéran à respecter ses engagements.

“Nous n’avons pas d’autre choix, étant donné les mesures prises par l’Iran», Ont annoncé les chefs de diplomatie des trois pays, Jean-Yves Le Drian, Dominic Raab et Heiko Maas, dans un communiqué conjoint.

La catastrophe aérienne du 8 janvier s’est produite au plus fort des tensions entre Téhéran et Washington après la mort du général Qasam Soleimani, par un drone américain, vengé par le lancement de missiles iraniens contre des bases américaines à Irak

L’avion ukrainien a été abattu dans ce contexte par une “erreur humaine”, selon les autorités iraniennes.

Par David Vujanovic / .