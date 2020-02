Des manifestations refont surface dans les rues chiliennes et des manifestations massives sont annoncées pour mars

SANTIAGO, 24 février (.) – Les manifestations sociales ont récemment repris dans les rues de la capitale chilienne et d’autres villes, tandis que le gouvernement cherche des alternatives pour contenir le mécontentement face à l’attente d’une augmentation des manifestations dans les semaines à venir.

Dès vendredi, dans l’emblématique Plaza Italia de Santiago, bastion capital des manifestations, les affrontements avec la police ont repris. En même temps, on ne sait pas si l’environnement va empirer en mars, lorsque les Chiliens reviendront définitivement de leurs vacances d’été dans le sud.

“Rétablir l’ordre public, c’est la priorité numéro un, car la violence est une attaque contre la démocratie, contre les droits de l’homme (…). Par conséquent, ce que nous envisageons et ce dont le pays a un besoin urgent est un grand accord national contre la violence et pour la défense de la démocratie “, a déclaré lundi le président Sebastián Piñera lors d’une réunion officielle.

Les autorités et certaines personnes ont éliminé la plupart des graffitis et des rayures sur les murs du centre de la capitale, mais les slogans sont réapparus peu après sur les murs alors que les appels à la protestation augmentaient dans les réseaux sociaux.

“Le risque de voir les manifestations se renforcer en mars est important (…). Le mécontentement du public demeure considérable malgré les annonces du gouvernement d’une augmentation des dépenses publiques et du processus de réécriture de la Constitution, tout en méfiant à l’égard la classe politique est très répandue “, a indiqué le groupe Eurasia dans un rapport.

À Viña del Mar, au nord-ouest de la capitale, des manifestants ont brûlé dimanche des voitures privées et lapidé un hôtel le premier jour du festival de musique populaire de la ville, qui a fait l’objet de menaces de boycott.

Le chanteur portoricain Ricky Martin, qui a ouvert le festival, a réitéré son message de soutien aux revendications sociales. “Toujours avec amour et paix mais jamais tranquille. Exigez ce que vous méritez”, a déclaré l’artiste à l’issue de son concert.

Dans le port voisin de Valparaíso, un monument militaire a été attaqué par des étrangers samedi, ce qui a aggravé d’autres incidents mineurs dans d’autres parties du pays.

Une grève féministe de deux jours est prévue en mars et des manifestations sont attendues le 11, lorsque Piñera célébrera deux ans au pouvoir, entre autres.

L’épidémie sociale déclenchée en octobre par une augmentation du prix des transports et qui a entraîné des demandes d’amélioration des pensions, de l’éducation et de la santé, a fait au moins 31 morts, des milliers de détenus et des dégâts matériels importants.

Les analystes soulignent que l’incertitude persisterait avant le 26 avril, lorsqu’un référendum aura lieu pour déterminer si des progrès sont en cours dans la rédaction d’une nouvelle Constitution, pour remplacer l’actuelle qui a pris naissance pendant la dictature d’Augusto Pinochet.

Les manifestations ont frappé l’économie du plus grand producteur de cuivre au monde tandis que certaines entreprises ont décidé de reporter leurs investissements pour évaluer le développement des événements dans les prochains mois.

(Rapport de Fabián Andrés Cambero, édité par Juana Casas)