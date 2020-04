Des médecins chinois assistent des collègues de 30 pays dans une alliance née en Espagne | La société

Comme une route de la soie modernisée, un courant s’est établi entre la Chine et l’Espagne qui ne se limite pas aux fournitures médicales: un groupe de volontaires, dont beaucoup d’enfants d’émigrants chinois, ont allumé une «alliance» numérique qui facilite l’échange d’informations avec plus d’un millier de médecins dans 30 pays.

L’initiative, qui a émergé comme un simple groupe de messagerie sur la plate-forme WeChat, l’une des plus populaires en Chine, rassemble actuellement environ 150 traducteurs et une cinquantaine de professionnels de la santé du géant asiatique qui offrent ouvertement leur collaboration désintéressée à via Internet.

Parmi ses promoteurs figurent plusieurs jeunes femmes qui sont venues en Espagne avec leurs parents comme enfants ou par le biais d’un programme d’échange universitaire et qui, au fil des ans, sont devenues des professionnelles du conseil ou du commerce international.

Après avoir appris, à distance, l’enfermement et les difficultés que la Chine a traversées avec la première épidémie de coronavirus, ils ont décidé de collaborer activement avec leur pays adoptif.

D’UN DON PUNCTUEL À UN RÉSEAU INTERNATIONAL

“La vérité est que nous ne savions pas que l’Espagne allait avoir cette explosion (de COVID-19) si grande”, a déclaré à Efe Chengcheng Li, fondateur de la China-Spain Volunteer Alliance Against Coronavirus et chercheur à l’IESE Business School de Barcelone. , toujours étonné de l’ampleur du projet.

Selon Chengcheng, tout a commencé début février avec un don de 15 000 masques FPP2 à des hôpitaux allemands, italiens et espagnols, dont le Prince des Asturies, la Puerta de Hierro, la Clinique, Bellvitge ou la Vall d’Hebron, un geste qui Elle a encouragé des dizaines de médecins à la contacter pour lui demander «de l’aide».

Peu de temps après, ils avaient déjà exporté des EPI, des lunettes, des masques et des gants de Chine, une tâche qui, dit-il, ne se fait que “par amour et solidarité” avec le pays qui les a hébergés.

“Nous avons commencé de manière informelle, en connectant des médecins chinois – qu’ils connaissaient grâce aux dons qu’ils ont faits à Wuhan et dans d’autres villes affectées – avec d’autres Espagnols, afin qu’ils puissent poser des questions sur le coronavirus. Nous avons pris en charge la traduction des questions et des réponses. “explique, quant à lui, Monica Wu, une autre personne en charge de cette plateforme.

Cependant, ce groupe de messagerie “est devenu chaotique après des centaines de messages et d’interventions croisées, il était donc nécessaire d’établir un flux de travail organisé à partir du 14 mars”, ajoute Estela Li, coordinatrice de l’initiative.

Depuis, ce système d’échange d’informations compte déjà plusieurs groupes constitués d’équipes de traducteurs professionnels et de bénévoles qui ont canalisé plus de 400 questions de professionnels de santé dans 30 pays.

Ainsi, tandis que certains traduisent, d’autres classent les questions et les dirigent vers les professionnels qui ont la capacité d’y répondre, tandis qu’une autre équipe de médecins chinois mais résidant en Espagne – qui parlent couramment les deux langues – collaborent pour superviser les réponses et affiner avec un langage spécialisé.

En outre, ils organisent des séminaires en ligne avec des spécialistes de Wuhan, Pékin et d’autres villes chinoises qui restent “en première ligne de la lutte contre le coronavirus” et qui abordent divers problèmes liés à cette pandémie, des traitements pharmacologiques aux méthodes de prévention ou aux expériences antérieures de “désescalade” et transition vers la normalité.

L’OBJECTIF: AIDER LES VRAIS “HÉROS”

Tout cela, sans aucun soutien financier: “Nous ne l’avons pas demandé non plus, nous n’en avons pas besoin. Nous travaillons volontairement et notre principal investissement est le temps”, explique Wu, qui ajoute que l’augmentation des participants et le nombre de consultations montrent que “c’est utiles “et les encourage à” maintenir un très haut niveau de qualité de l’information “.

Au début, les doutes portaient sur des aspects fondamentaux – comment les médecins chinois se protègent, comment ils préviennent la contagion ou désinfectent les ambulances – mais le réseau a peu à peu abordé des questions plus techniques, comme les traitements ou les diagnostics.

“Les médecins chinois pensent que les professionnels de la santé espagnols sont hautement qualifiés et il y a un sentiment sous-jacent qu’ils ont une grande éthique professionnelle, leur dévouement et leur sacrifice”, ajoute Estela Li.

Mais il n’y a toujours pas de réponses claires aux questions qui concernent la société espagnole, comme l’immunité supposée après avoir guéri du coronavirus: “Le sentiment général est qu’il est trop tôt, que nous devons attendre au moins un an”, expliquent ces volontaires. à partir des données qu’ils gèrent.

Tous deux restent, en outre, inconscients des critiques qui émanent de différents points de la planète envers leur pays pour l’opacité supposée dans la gestion de la crise.

“Ce qui nous gêne, c’est le nombre de morts, c’est ce que nous voulons changer. Nous voulons retourner dans la rue, boire un verre dans un bar sans avoir à porter notre verre”, explique Li.

Ils n’hésitent donc pas à souligner que «les médecins sont les vrais héros»: «Nous essayons simplement de leur faciliter la tâche afin qu’ils puissent sauver des vies. Chaque volontaire aura sûrement son avis sur ce qui se dit sur la Chine, mais nous n’en parlons pas Les mots ne vont pas nous sortir de la pandémie, la solidarité et la science peuvent aider. ”

Alba Gil et Jordi Ferrer