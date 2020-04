Des membres du Congrès proposent un deuxième paiement pour un coronavirus de 2 000 $

Les membres du Congrès démocrate font une proposition pour un nouveau stimulus économique qui aide les citoyens Les citoyens recevraient 2 000 $ par mois Contrairement à la loi CARES, cette proposition ne ferait pas un paiement unique, mais se prolongerait pendant 6 mois

Les membres du Congrès proposent un deuxième paiement pour un coronavirus de 2 000 $ pour six mois.

Le gouvernement américain sait que la situation autour du coronavirus continuera, au moins, pendant quelques mois.

Vous savez également que les finances de nombreuses familles aux États-Unis ne peuvent pas durer beaucoup plus longtemps.

Dans ce scénario, l’administration Trump examine diverses propositions pour continuer à aider la communauté à faire face à la crise.

Il s’agirait d’une transition supplémentaire vers le premier bloc de relance économique approuvé qui comprenait un paiement unique de 1 200 $ par personne adulte.

Certains de ces paiements ont déjà commencé à atteindre les ménages et continuent d’émettre des chèques, il est donc estimé qu’il faudra quelques mois pour couvrir tous les contribuables.

Après cela, une vague de rumeurs a grandi sur une nouvelle aide fédérale, et c’est pourquoi les gens se demandent: un deuxième chèque arrivera-t-il?

Y aura-t-il un deuxième paiement pour le coronavirus?

Jusqu’à présent, les membres du Congrès démocrate Ro Khanna et Tim Ryan détiennent une proposition appelée «Loi d’urgence sur l’argent de la population» (APEM).

Ils cherchent à augmenter le montant et la fréquence des versements d’aide financière après le premier versement de 1 200 $, a expliqué le consultant financier Andrés Gutiérrez.

Fière d’annoncer ma dernière facture avec @RepRoKhanna pour fournir des paiements continus aux Américains qui travaillent dur et qui ont été touchés par la crise # COVID19. Https: //t.co/1mkD7QsCZZ – Membre du Congrès Tim Ryan (@RepTimRyan) 14 avril 2020

Le spécialiste explique les détails du nouveau projet de loi:

Quel serait le montant de l’aide? Il couvrirait environ 2 000 dollars par mois et par adulte.

Qui se qualifie? Un célibataire qui, dans sa déclaration de revenus de 2018 ou 2019, a généré moins de 130 000 $ ou un couple marié qui a déclaré moins de 260 000 $. Il s’agit d’une limite plus élevée que celle envisagée dans la loi CARES. De plus, 500 $ seraient accordés pour une personne mineure à charge.

Vais-je devoir des impôts? La proposition indique que ce ne sera pas comme le premier paiement pour le coronavirus et que ces revenus ne seront pas reflétés dans les impôts de l’année suivante. Cela n’affecterait pas non plus les avantages que la personne reçoit.

L’une des modifications les plus importantes de la proposition est que cette fois, il ne s’agirait pas d’un paiement unique, mais d’un paiement mensuel pour les six prochains mois.

La possibilité que les paiements se poursuivent alors que les données sur le chômage reviennent à des niveaux normaux est également envisagée.

Il est important de préciser que, jusqu’à présent, il s’agit projet de loi. Il n’a pas encore été approuvé à tous les niveaux constitutionnels pour devenir une loi fédérale.

Accepteriez-vous que cette proposition pour un deuxième paiement de 2 000 $ pour coronavirus soit approuvée?

À quoi ressemblerait la deuxième aide financière pour les familles américaines?

La possibilité d’un deuxième chèque d’allègement économique pour les familles américaines est toujours à l’étude.

Cependant, cette deuxième aide ne serait pas égale au paiement de 1 200 $ que de nombreuses familles ont déjà reçu ou sont dans les jours suivant leur réception.

La proposition qu’ils ont présentée de continuer à “donner un coup de main” à l’économie familiale serait basée sur une exonération des impôts qui sont inscrits sur la masse salariale, a déclaré La Opinion.

Il s’agit d’un montant qui est déduit de chaque paiement de salaire que les travailleurs reçoivent.

S’ils devaient l’éliminer, cela signifierait que les employés pourront voir un montant plus substantiel lorsqu’ils recevront leur salaire.

Actuellement, par exemple, le taux d’imposition est de 6,2% pour la sécurité sociale et de 1,45% pour l’assurance-maladie.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de détails sur le montant de l’escompte, s’il était supposé que ce serait 50% de ces taxes, une personne que nous mettons gagnant 60.000 $ par an pourrait finir par recevoir sur son compte bancaire 2295 $ de plus cette année.

Ce serait 88 $ toutes les deux semaines, ce qui pourrait bien représenter un léger répit dans l’économie familiale.

D’autre part, l’Internal Revenue Service (IRS) a également accordé un allègement fiscal pour les coronavirus.

Cette option couvre les contribuables et les entreprises qui ont été touchés par la pandémie de Covid-19.