Des membres du Hamas ont tenté de “séduire” les soldats israéliens

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a déclaré dimanche qu’elle avait contrecarré un plan du groupe armé du Hamas visant à pirater les téléphones portables des soldats se faisant passer pour des femmes jeunes et séduisantes sur les réseaux sociaux, pour établir une amitié avec les militaires et les convaincre de télécharger des logiciels malveillants .

Les téléphones portables de dizaines de soldats ont été infectés ces derniers mois, a déclaré le lieutenant-colonel Jonathan Conricus aux journalistes, bien que l’armée ait rapidement détecté le complot et empêché le groupe islamiste d’avoir accès à des secrets importants.

“Nous ne considérons pas qu’il y ait eu d’importantes fuites d’informations”, a déclaré le porte-parole militaire.

Il s’agit de la troisième tentative du Hamas d’attaquer des soldats de sexe masculin avec de faux comptes de médias sociaux, a déclaré Conricus. L’événement précédent avait eu lieu en juillet 2018, mais cette fois, l’intrigue était beaucoup plus sophistiquée, a-t-il déclaré.

Le Hamas a utilisé plusieurs plateformes, telles que WhatsApp, Facebook, Instagram et Telegram, pour contacter les soldats. Se présentant comme de jeunes femmes, le groupe s’est lié d’amitié avec les soldats en envoyant des photos, des SMS et des enregistrements vocaux.

Les femmes présumées ont prétendu être des immigrées pour justifier leur faible maîtrise de l’hébreu et ont même affirmé être sourdes ou malentendantes pour préférer les messages texte au lieu des conversations téléphoniques, a déclaré Conricus. Les profils sont apparus sur plusieurs plateformes et les photos ont été réalisées de sorte qu’il était difficile de les suivre, ce qui a donné aux comptes plus d’authenticité.

“Nous voyons que le niveau d’ingénierie sociale est beaucoup plus élevé et beaucoup plus avancé et sophistiqué par rapport aux précédentes tentatives du Hamas”, a-t-il déclaré. “Nous voyons bien sûr qu’ils apprennent et améliorent leur technique.”

À un moment donné, les faux comptes ont envoyé des liens aux soldats pour télécharger une application similaire à Snapchat avec laquelle ils pourraient soi-disant échanger des photos qui disparaîtraient rapidement, a déclaré Conricus. En fait, les liens ont conduit à trois logiciels malveillants – Catch & See, ZatuApp et GrixyApp – qui ont permis au Hamas d’accéder aux téléphones portables des soldats.

Le porte-parole a déclaré qu’il était “très clair” que le Hamas était responsable du complot. Le logiciel était lié à des serveurs connus du Hamas et au moins l’un des profils avait été utilisé lors d’une précédente attaque du Hamas. Le groupe islamiste n’a pas commenté dans un premier temps.

Conricus a refusé de préciser combien de soldats avaient reçu les messages, bien qu’il ait noté que des dizaines avaient téléchargé le logiciel malveillant. Certains soldats ont prévenu d’une activité suspecte assez rapidement, ce qui a permis aux services de sécurité intérieure de l’armée et du Shin Bet de surveiller leurs téléphones portables. Maintenant, ils étaient en train de supprimer le malware, a-t-il déclaré.

Le Hamas et Israël sont des ennemis acharnés qui ont mené trois guerres et de nombreux affrontements depuis que le groupe a pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007.