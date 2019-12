Des meurtres douloureux sur le point de battre un record au cours de la première année d'AMLO

Ceci malgré l'historique déploiement des forces fédérales à travers le pays et la opération depuis juin de la Garde nationale. Actuellement, ils ont été mobilisés presque 63 000 militaires pour devoirs qui comprennent le sécurité publiqueun 14 pour cent de plus que dans le gouvernement d'Enrique Peña Nieto et 19 000 de plus qu'avec Felipe Calderón Hinojosa.