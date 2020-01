Des migrants bloqués au Guatemala envisagent d’entrer au Mexique

TECUN UMAN, Guatemala (AP) – Denis Contreras, un Hondurien qui en est à sa deuxième tentative pour atteindre les États-Unis, a expliqué son plan à d’autres migrants bloqués dans une ville frontalière du Guatemala dimanche: les premiers hommes partiraient, puis les familles et les femmes qui voyageaient seules avec des enfants.

Plus d’un millier de migrants d’Amérique centrale se préparaient à marcher ensemble à nouveau lundi matin et à traverser un pont qui menait au Mexique, dans le but de convaincre les autorités mexicaines de leur permettre de traverser le pays.

Ce n’était pas une demande mineure. Pendant le week-end, les troupes mexicaines ont fermé la porte d’entrée du pont Rodolfo Robles tandis que des centaines de personnes tentaient de percer. Des soldats mexicains en tenue anti-émeute occupaient la position devant les barres métalliques vertes de la porte. Personne n’a été blessé.

Contreras, le petit Hondurien qui a dirigé l’initiative de lundi, a déclaré qu’il ne démissionnerait pas. Il s’est déjà vu refuser l’asile politique et a été expulsé de San Diego, en Californie. Mais s’il revient au Honduras, a-t-il dit, des gangs criminels le tueront, lui ou sa famille.

Autour de lui, des centaines de migrants ont scandé: “Nous voici et nous ne partons pas et s’ils nous donnent des coups de pied nous reviendrons!”

Ces derniers mois, le Mexique a redoublé d’efforts pour empêcher les migrants d’atteindre le territoire américain, suite aux menaces du président américain Donald Trump de sanctions commerciales et autres représailles.

À l’approche des caravanes de migrants les plus récentes, le Mexique a envoyé des soldats pour patrouiller sa frontière sud et gardé la zone avec des drones. Parfois, les migrants voyagent en caravane à la recherche de plus de sécurité et, espérons-le, de plus de chances de succès lors de leur voyage aux États-Unis.

Les caravanes précédentes ont persuadé les autorités mexicaines de leur permettre de traverser la frontière sud, que ce soit pour des raisons humanitaires ou par pure force brute.

Le gouvernement mexicain a déclaré au cours du week-end que ses mesures avaient été un succès, indiquant dimanche soir que les tentatives de «manière désordonnée» de migrants pour traverser la frontière avaient été «infructueuses».

Maureen Meyer, directrice pour le Mexique et les droits des migrants au bureau de Washington pour l’Amérique latine, a décrit la réponse mexicaine du week-end comme un changement par rapport à la gestion d’autres caravanes de migrants qui étaient arrivées à leurs portes.

«Le gouvernement mexicain a clairement fait savoir qu’il n’offrirait aucun visa pouvant être utilisé pour voyager vers le nord, et que toute personne voyageant sans papiers appropriés serait arrêtée, envoyant un message ferme à l’administration Trump que le gouvernement mexicain faisait sa part pour assurer que les membres de la caravane n’atteignent pas la frontière américaine », a déclaré Meyer.

Les autorités mexicaines ont proposé une alternative au cours du week-end en promettant aux migrants un emploi et une possibilité de rester dans le pays, bien que les détails soient vagues et que de nombreux migrants craignent d’être expulsés.

L’offre d’emploi, et pas seulement une légalisation de leur séjour ou de leur asile, est une nouveauté dans les efforts du Mexique pour trouver une solution humaine pour les migrants, principalement centraméricains, fuyant la violence et la pauvreté dans leur pays d’origine. Origine.

Plus de 1 000 migrants ont choisi de donner une chance au Mexique et ont été transférés par van dans des centres d’immigration pour poursuivre les procédures.

Claudia León, coordinatrice du Service Jésuite des Réfugiés de la ville de Tapachula, a décrit les transferts avec de vagues promesses d’emploi comme une «détention de facto» qui pourrait compromettre les droits des réfugiés.

Le type d’emploi que le Mexique représentait pour les migrants n’était pas clair, étant donné que la moitié de la population mexicaine est pauvre et qu’il y a des millions de chômeurs.

Le gouvernement mexicain a publié dimanche soir une déclaration indiquant que “dans la plupart des cas,” les centaines de migrants arrivés ces derniers jours seraient renvoyés dans leur pays d’origine “au cas où la situation le justifierait”.

La journaliste d’Associated Press Sonia Pérez D. a rapporté de Tecun Uman, Guatemala, et la journaliste AP María Verza a rapporté de Ciudad Hidalgo, Mexique. La journaliste AP Amy Guthrie, à Mexico, a contribué à ce bureau.