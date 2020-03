Des militants mexicains dénoncent la violence contre les immigrants qui manifestent par peur du coronavirus

MEXIQUE, 25 mars (.) – Des dizaines de migrants dans le plus grand centre de détention du Mexique, à la frontière avec le Guatemala, ont manifesté cette semaine par peur de contracter le coronavirus dans l’établissement, ce que les défenseurs des droits humains ont dénoncé depuis longtemps en raison du surpeuplement et du manque d’assainissement.

La protestation est entrée en collision avec une répression violente de la part de la police fédérale et de la garde nationale, selon des organisations mexicaines des droits de l’homme.

Le Collectif d’observation et de surveillance des droits de l’homme dans le sud-est du Mexique a dénoncé la réponse de la police à la manifestation au centre de détention de Siglo XXI dans la ville méridionale de Tapachula, affirmant avoir battu les migrants et les avoir transférés. vers un endroit inconnu.

“Nous condamnons fermement tous les actes de violence et l’usage disproportionné de la force contre les hommes, les femmes et les adolescents en détention d’immigration”, ont déclaré des organisations de défense des droits humains dans un communiqué.

Le récit est le produit d’entretiens avec des témoins et des victimes, a indiqué un représentant du groupe. . n’a pas pu vérifier indépendamment les événements décrits.

La Garde nationale n’a pas répondu à une demande de commentaires de ..

L’Institut national des migrations (INM), qui gère l’installation, a déclaré plus tard dans un communiqué qu’il “cherchait à mettre en œuvre des actions pour que les migrants d’origine centraméricaine, hébergés dans des stations de migration et des séjours provisoires de l’institut, puissent rentrer en toute sécurité. à leur lieu d’origine. “

L’année dernière, des détenus de Siglo XXI ont déclaré à . qu’il y avait des immigrants qui y sont restés pendant de longues périodes sans aucune information sur leurs cas tout en dénonçant la surpopulation grave, les pénuries de nourriture et d’eau et les soins médicaux limités.

Le centre a une longue histoire d’abus qui ont été rapportés par des ONG, y compris le défenseur des droits humains du gouvernement mexicain.

Les manifestations dans les installations ont parfois été brusques et les groupes de sécurité ont défendu leurs interventions comme une force nécessaire pour rétablir l’ordre.

Alors que les cas de coronavirus augmentent au Mexique, les inquiétudes grandissent sur la façon de prévenir la propagation de la maladie parmi les milliers de migrants qui ont été blessés par la ligne dure de l’Amérique dans leurs politiques d’immigration. Les centres de détention mexicains sont considérés comme particulièrement vulnérables.

“Ils ne répondent pas aux normes de santé minimales, même au mieux”, a déclaré Daniel Berlin, directeur adjoint de l’organisation des droits de l’homme Asylum Access. “Cela ne me surprend pas du tout que les gens aient extrêmement peur.”

La semaine dernière, Asylum Access a écrit à l’Institut national des migrations pour lui demander son intention de contenir le coronavirus dans l’établissement, mais n’a toujours pas reçu de réponse, a déclaré Berlin, qui a déclaré n’avoir aucun détail sur la situation au centre-ville de Tapachula.

Ces dernières semaines, certains militants ont suspendu leurs visites dans les centres de détention par mesure de précaution contre le coronavirus, “rendant les gens encore plus vulnérables”, a déclaré Berlin.

Le conflit de Siglo XXI a éclaté lundi lorsque 50 à 70 immigrants, principalement du Honduras et du Salvador, se sont rassemblés pour protester contre les longues périodes de détention, ont déclaré des groupes de défense des droits humains.

“Les gens ont exprimé leur crainte de contracter le virus COVID-19 et ont annoncé leur intention d’entamer une grève de la faim s’ils n’étaient pas libérés”, ont-ils déclaré. La garde nationale et les officiers de l’INM ont utilisé des macanas, des tuyaux d’eau, du gaz poivré et des pistolets paralysants contre les migrants, selon des militants.

(Rapport de Julia Love et Lizbeth Díaz, écrit par Sharay Angulo et Raúl Cortés Fernández. Édité par Javier Leira)