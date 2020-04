Des milliers d’Américains envahissent les plages de Californie malgré les coronavirus

Bien que États Unis C’est l’un des pays où le nombre d’infections et de décès par COVID-19Des milliers de personnes continuent sans suivre des mesures de prévention adéquates, car les plages de Californie étaient bondés ce week-end.

Huntington Beach, Newport Beach et Santa Monica il y avait des plages où, notoirement, il n’y avait pas de place pour une autre personne, malgré le fait que, seulement dans l’état de Californie, 43 000 542 cas de coronavirus ont été confirmés.

Selon les rapports locaux, le nombre de participants était important, il était donc impossible de les retirer de l’endroit, cependant, il a été indiqué que parmi les personnes la distanciation sociale a été respectée.

“Nous comprenons que les gens veulent profiter de l’extérieur, mais l’afflux est tropLe commandant de la police du comté de Ventura, Tom Higgins, a déclaré.

Il est à noter que jusqu’au 26 avril, Les États-Unis ont signalé 987 160 cas des coronavirus, dont 55 mille 413 sont morts.

En outre, parmi les États les plus touchés, New York avec 293 mille 991 personnes infectées, suivies par New Jersey avec 109 000 038 infections, Massachusetts avec 54 000 938, Illinois avec 43 000 903 et Californie avec 43 000 541 cas confirmés.

Avec des informations d’AS