Des milliers d’anciens sites aborigènes probablement endommagés par des incendies en Australie

Les communautés autochtones et les archéologues craignent que des milliers de sites et d’objets aborigènes historiques aient été endommagés – ou détruits – par des incendies qui ont ravagé l’Australie. Ces endroits sont essentiels pour comprendre le mouvement des personnes en Australie et détiennent une valeur énorme pour les groupes autochtones.

Depuis septembre, les conflagrations ont rasé plus de 10 millions d’hectares de végétation, principalement dans les États de l’est du Queensland, de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, l’un des événements les plus importants jamais enregistrés.

Une grande partie de la zone détruite se trouvait dans des parcs nationaux et d’autres forêts, où se trouvent des dizaines de milliers de sites autochtones importants, dont beaucoup n’ont pas été officiellement enregistrés, explique Tiina Manne, archéologue à l’Université du Queensland sur la Gold Coast et à président de l’Australian Archaeological Association (AAA), qui représente les intérêts des archéologues du pays.

Ces sites montrent où les gens vivaient et comment ils se sont déplacés à travers le paysage au cours de dizaines de milliers d’années, et ont aidé les chercheurs à comprendre le développement des pratiques culturelles autochtones, telles que la fabrication d’art rupestre ou la sculpture de canots et de boucliers à partir d’écorce d’arbre.

Les chercheurs doivent encore faire une évaluation officielle, mais Manne dit que des milliers de sites autochtones auront été touchés par les incendies. Ces lieux comprennent des arbres «culturellement modifiés» qui ont été modifiés pour des usages traditionnels, ainsi que des gravures et des arts rupestres, des sites d’outils en pierre et des meules, dont certains peuvent avoir des dizaines de milliers d’années.

Accès limité

Avec les incendies qui couvent encore et les routes dans les zones boisées fermées ou bloquées par les arbres tombés, les archéologues et les gestionnaires des terres autochtones n’ont pas été en mesure d’évaluer les dégâts dans de nombreuses régions. «Il ne s’agit pas de savoir si des sites importants ont été touchés, il s’agit simplement de déterminer l’étendue et la gravité de leur impact», explique Georgia Roberts, archéologue indépendante à Bacchus Marsh, Victoria, et secrétaire de l’AAA.

L’association demande maintenant au gouvernement de procéder à des évaluations des sites culturels dans le cadre de ses plans de reprise après incendie.

Roberts est préoccupé par plusieurs régions culturellement riches qui ont été soumises à de nombreux incendies, comme des parties de l’est de Victoria sur les terres du peuple Gunaikurnai. Les sites datent de 20 000 ans jusqu’à la dernière période glaciaire.

Glenda Chalker, une aînée autochtone du pays Dharawal dans les hautes terres du sud de la Nouvelle-Galles du Sud, pense que les incendies ont touché des milliers de sites dans sa seule région. La vaste zone boisée autour du barrage de Warragamba, principale source d’eau potable de Sydney, se trouve en partie dans le pays Dharawal. En 2019, une évaluation de la région a révélé que 300 à 400 sites autochtones auparavant inconnus, dit Chalker, mais au cours des derniers mois, des incendies qui ont déchiré la région ont brûlé la majeure partie de la végétation. «Nous avons beaucoup de préoccupations concernant les dommages causés à de nombreux sites, mais nous n’y avons pas accès pour le moment», dit-elle.

Sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, Graham Moore, un ancien de Gurrungutti Yuin, dit que des arbres marqués ont également été endommagés sur la terre Yuin. Il craint pour de nombreux sites dans les parcs nationaux de Gulaga et Biamanga qui pourraient avoir été endommagés soit par des flammes, soit par des chutes d’eau par des avions pour les éteindre. Ces sites comprennent des arrangements en pierre vieux de plusieurs milliers d’années.

Les incendies ont probablement brûlé de nombreux arbres culturellement modifiés. Mais les archéologues craignent également que la suie n’ait pu étouffer l’art rupestre gravé et peint épargné par les incendies directs. La suie était la cause la plus fréquente de dommages aux sites autochtones à la suite des incendies de brousse dans les régions alpines de Victoria en 2003, explique Alice Gorman, archéologue à l’Université Flinders à Adélaïde. Même les sites qui semblent être plus robustes, tels que les carrières où des outils en pierre ont été creusés et dispersés sur le sol, sont susceptibles d’avoir été endommagés par des incendies et de la chaleur rayonnante, dit-elle.

Gorman prévient également qu’il existe un risque important de dommages supplémentaires aux sites après les incendies, car les personnes impliquées dans les efforts de nettoyage ne sont pas toujours au courant de la présence de sites du patrimoine. Chalker connaît quatre arbres culturellement modifiés près de Wingelo qui ont été brûlés; plusieurs d’entre eux ont ensuite été repoussés parce qu’ils étaient jugés dangereux.

Doublure argent

Les incendies extrêmes pourraient cependant avoir ouvert des zones de végétation dense qui étaient difficiles d’accès pour les gens, révélant potentiellement d’importants sites non documentés, dit Paul Taçon, qui étudie l’art rupestre à l’Université Griffith, Gold Coast. l’art dans la zone carbonisée du patrimoine mondial de la Grande Montagne bleue qui s’étend à l’ouest de Sydney.

Les incendies qui ont balayé le paysage culturel de Budj Bim dans le sud-ouest de Victoria plus tôt ce mois-ci n’étaient pas aussi intenses que les autres incendies et n’ont pas endommagé les canaux et les piscines vieux de 6000 ans creusés dans la roche par le peuple Gunditjmara pour piéger les anguilles. Mais les incendies ont révélé des sections inconnues de l’ancien système, explique Roberts. «L’une des rares garnitures argentées à ces incendies, c’est que nous pourrons entrer dans ces zones maintenant et identifier de nouveaux sites.»

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 23 janvier 2020.