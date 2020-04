Des milliers de civils coincés sur des navires de la marine craignent d’être exposés au virus

U.S.Navy photo by Mass Communication Specialist 2e classe Alex Millar / libérés

Cet article est co-publié conjointement avec le Project on Government Oversight, un organisme de surveillance indépendant non partisan.

Le personnel de la marine civile dit qu’il est effectivement piégé sur des navires contre son gré, en grande partie sans masques et autres matériaux pour les protéger contre la propagation du coronavirus. L’édit d’un commandant à la 11e heure les a confinés dans les limites étroites de leurs vaisseaux, se plaignent-ils, alors même que le coronavirus déchire le service et submerge ses hauts gradés dans la tourmente sur la façon de gérer la crise.

Le Project On Government Oversight (POGO) s’est entretenu avec plus d’une douzaine de marins civils, qui ont déclaré qu’ils avaient été confinés à bord de leurs navires pendant des semaines alors que le personnel militaire et les sous-traitants marchaient librement à bord des navires, les exposant potentiellement au virus.

Avec plus de cas à ce jour que toute autre branche de l’armée, la Marine a du mal à faire face aux épidémies, y compris sur un porte-avions où 969 ont été infectés, et une réponse bâclée qui a mis fin à la carrière du civil le plus haut gradé du service. Confinée dans de petits espaces à l’intérieur des navires, sous-marins et autres navires, la force est probablement particulièrement sensible aux épidémies.

La quarantaine de coronavirus de la marine américaine pourrait devenir laide

Les marins civils qui ont dit à POGO qu’ils avaient reçu l’ordre de rester sur leurs navires font partie du Military Sealift Command de la Marine. Si les fournitures et le fret militaires américains se déplacent par bateau, le commandement en est responsable. Le commandement exploite lui-même 125 navires, dont les deux hôpitaux flottants de la Marine, pour reconstituer les navires militaires et fournir un autre soutien – «partout dans le monde, dans toutes les conditions, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an», indique sa mission. Quatre-vingt pour cent de la main-d’œuvre qui dirige ces navires est civile, plus de 5 400 personnes. Bien qu’ils occupent souvent des rôles en coulisse, la mission des marins marchands a été surnommée le «talon d’Achille» de l’armée américaine.

Le Military Sealift Command a confirmé au POGO que cinq marins civils avaient été testés positifs pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Quatre des marins étaient à bord des navires du commandement. Deux des marins sont normalement affectés à l’USNS Leroy Grumman, qui est actuellement en maintenance à Boston, selon le commandement. La Marine procède à la recherche des contacts pour tenter de déterminer qui a été en contact étroit avec les marins.

L’histoire continue

Fin mars, les équipes du Military Sealift Command du monde entier ont reçu un message choquant. Avec peu de temps pour se préparer, les travailleurs ont été empêchés de quitter les navires, dans ce qu’on appelle un ordre de «passerelle vers le haut». Certains marins ont eu moins de huit heures pour mettre leur vie en ordre avant une détention indéfinie à bord des navires afin de stopper la propagation du COVID-19. Mais il y avait un hic. L’ordonnance ne s’appliquait qu’aux marins de la fonction publique, ou CIVMAR.

L’ordre surprise du commandant basé à Norfolk du Military Sealift Command – rapporté ici pour la première fois – interdit aux marins civils de quitter leurs navires en aucune circonstance. Pourtant, des centaines d’autres membres du personnel ont été libres d’aller et venir, s’exposant potentiellement au virus à terre, puis remontant à bord et exposant ceux confinés par l’ordre.

L’ordonnance visait à protéger le personnel civil à bord des navires de la propagation de la pandémie, a écrit le commandant dans un e-mail aux hauts responsables du commandement militaire du transport maritime. Mais le virus est rapidement arrivé à bord de certains navires de la Marine.

Pris au piège à bord de leurs navires, beaucoup affirment qu’ils manquent de masques et d’autres protections suffisantes contre le COVID-19 et sont incapables d’obtenir les produits de première nécessité. Et il n’y a pas de fin en vue à leur enfermement. Les marins rapportent que le moral est à son «plus bas historique» et qu’il y a eu des dizaines de démissions, bien que le commandement militaire du transport maritime n’ait confirmé aucun chiffre.

«L’intention de mon ordre n’est pas d’être dominateur, mais plutôt de protéger nos CIVMAR et les précieuses capacités qu’ils fournissent à la force interarmées», a expliqué l’officier qui a donné l’ordre, le contre-amiral Michael A. Wettlaufer, dans l’e-mail adressé à la haute direction. Le 24 mars, les chefs du commandement militaire du transport maritime ont été partagés avec POGO.

«STRESSÉ ET PARANOÏDE»

Pour apaiser les inquiétudes des marins civils au sujet de l’achat de COVID-19, Wettlaufer a partagé des conseils sur la façon de rester en sécurité. «Les tactiques les plus efficaces sont l’éloignement social et la minimisation des contacts», a informé Wettlaufer à ses subordonnés dans son courriel du 24 mars, «pour limiter les risques d’exposition au virus sur le quai ou lorsque le personnel en visite exécute des fonctions à bord.»

Mais les marins civils ont déclaré à POGO que ces tactiques étaient impossibles dans les quartiers exigus des navires où ils étaient confinés.

“Il n’y a fondamentalement aucun moyen d’adhérer à la distance sociale sur le navire”, a déclaré un marin à bord de l’USNS Medgar Evers, à moins que vous ne soyez dans votre propre chambre à ce moment-là, vous êtes toujours à la merci du système de ventilation du navire qui peut propager le virus dans l’air. ” Ce marin a demandé à ne pas être nommé, craignant des représailles s’il était identifié.

“Il n’y a pas de sécurité si les sous-traitants montent à bord”, a déclaré Markus Hyman, un marin civil du USNS Puerto Rico. “Tout le monde est stressé et paranoïaque parce que nous avons les sous-traitants à bord, mais nous sommes coincés.” Le navire est amarré à Hampton Roads, en Virginie, près du domicile de Hyman.

Hyman a déclaré qu’il avait deux enfants à la maison, un enfant de 6 ans et de 3 ans, mais en raison de l’ordre n’a pas pu quitter son navire et prendre le trajet de 13 minutes pour les voir. Il a dit que sa fiancée a été forcée de prendre un congé pour son travail seul.

«Notre objectif n’est pas d’éliminer le risque mais de prendre des mesures raisonnables et prudentes pour réduire le risque. Cette commande élimine le risque que notre personnel soit exposé au COVID-19 à bord du navire », a déclaré un porte-parole du Military Sealift Command en réponse aux questions de POGO sur la commande. «Nous nous soucions de la sécurité et du bien-être de tous nos marins. Nos stratégies d’atténuation agressives sont conçues pour prévenir la propagation des infections à bord de nos navires, ce qui protège tout le monde. »

Mais les experts consultés par POGO étaient d’accord avec les marins à qui nous avons parlé: à moins que tout le personnel du navire ne soit soumis aux mêmes restrictions, il est peu probable que la mesure soit efficace.

«Si vous voulez réduire les risques, vous devez séparer les gens. L’équipage est moins susceptible d’être infecté s’il est chez lui que s’il est réuni », a déclaré le Dr George Rutherford III, épidémiologiste et directeur du groupe de prévention et de santé publique de l’Université de Californie à San Francisco.

«Si l’équipage n’est pas autorisé à quitter le navire, il est peu logique d’autoriser d’autres personnes à entrer dans le navire et à avoir des contacts avec l’équipage», a déclaré le Dr David Michaels, épidémiologiste et professeur au département de santé environnementale et professionnelle de George. Université de Washington, qui a été secrétaire adjointe du travail pour l’administration de la sécurité et de la santé au travail sous l’administration Obama.

FAIRE DES MASQUES À PARTIR DE CHIFFONS

Mais il ne faut pas qu’un épidémiologiste soit sceptique quant à l’ordre de rester sur les navires. Beaucoup de marins liés par l’ordonnance ont déclaré à POGO que le manque de bon sens qu’elle représente est évident.

“Alors laisse-moi [t]sa droite, “une personne s’identifiant comme un marin civil a posté le 18 avril à un groupe Facebook public pour les employés du Military Sealift Command. «Les CIVMAR sont limités à leurs différents navires, mais [sic] Le personnel et les sous-traitants de la Marine peuvent entrer et sortir des mêmes navires dans lesquels les CIVMAR sont confinés. Veuillez répéter que vous essayez de protéger les CIVMAR contre COVID 19. »

Autre problème grave soulevé par l’ordonnance: l’accès des marins aux médicaments. “Plusieurs marins souffrant de maladies chroniques ne peuvent pas obtenir de recharges de leurs médicaments”, a déclaré à POGO un responsable du Military Sealift Command du USNS Washington Chambers, ancré au large du Japon.

Selon le fonctionnaire à bord, qui craignait des représailles s’il était nommé, le médecin du navire avait également sonné l’alarme concernant le manque d’équipement de protection individuelle à bord, le manque de kits de test à bord du navire et le fait qu’il n’y avait aucune indication de quand des tests seraient disponibles.

Près de trois semaines après avoir émis son ordre de passerelle, Wettlaufer a diffusé des instructions de la Marine selon lesquelles tout le personnel devrait porter des masques faciaux. Cela ne s’est apparemment pas très bien passé non plus.

Bobby Freeman, un vétéran de 14 ans du commandement militaire du transport maritime, actuellement à bord du USNS Medgar Evers, a déclaré deux semaines après l’arrivée du guide du masque facial, il lui a été fourni un masque en papier, mais maintenant, lui et beaucoup d’autres sur son navire ont eu recours à l’utilisation T-shirts ou chiffons pour couvrir leur visage. «C’est la pire expérience que j’aie jamais eue avec le Military Sealift Command», a déclaré Freeman.

Un autre marin, qui a demandé à garder l’anonymat, à bord du Medgar Evers, a déclaré à POGO que son navire n’avait reçu aucun équipement de protection individuelle avant le 22 avril, un mois après l’ordre de passerelle. Ce marin a également déclaré qu’il pensait que le Medgar Evers n’avait aucun kit de test à bord, ce à quoi il pense «tout le temps». Sans tests et avec des visiteurs fréquents à bord du navire, il est impossible de savoir qui doit être mis en quarantaine.

«Comme nous le constatons avec toutes les institutions, y compris les hôpitaux, l’industrie et le gouvernement, des fournitures en main d’EPI [personal protective equipment] varie en fonction de l’emplacement, de l’organisation et des besoins », a déclaré le Commandement du transport maritime militaire à POGO dans un e-mail. «Tous les navires du MSC ont à leur bord les éléments essentiels de la liste des équipements médicaux, qui comprennent des masques N95, des gants de protection et des produits de nettoyage pour leur permettre de procéder à un assainissement amélioré. Le MSC continue de commander et d’exécuter la livraison prioritaire d’EPI aux unités à flot et à terre », indique le courriel.

«EMPRISONNÉ AU NAVIRE»

Après que plusieurs marins à bord du USS Mount Whitney aient contacté le bureau du sénateur Chris Van Hollen (D-MD) avec leurs inquiétudes concernant l’ordre de passerelle de Wettlaufer, son bureau a lancé une enquête.

Le navire, basé en Italie – l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie – a bloqué son équipage civil le 21 mars, tout en permettant au personnel de la Marine d’aller et venir. Trois jours plus tard, l’ordre de passerelle de Wettlaufer est tombé, et deux jours après cela, la Marine a annoncé qu’un marin à bord du Whitney était positif.

“Les militaires ont pu aller et venir selon les instructions à destination et en provenance du navire ou de leur résidence dans la région”, a déclaré Gustavo Luna, chef cuisinier du Whitney. Luna, qui a déclaré à POGO que des civils étaient «emprisonnés sur le navire», a décrit l’équipage du navire comme choqué et confus par les mesures drastiques soudaines qui ne s’appliquaient qu’aux civils.

Dans sa réponse à l’enquête de Van Hollen, la Marine a déclaré que les marins civils à bord du Whitney sont sous le commandement du Military Sealift Command, tandis que les marins sont sous le commandement de la sixième flotte de la Marine et ne sont pas liés par l’ordre de passerelle de Wettlaufer. La Marine a réitéré que l’ordre resterait en vigueur “jusqu’à nouvel ordre et dans la mesure du possible”.

Dans sa déclaration à Van Hollen, la Marine a déclaré que les mesures contradictoires qui permettent aux marins de quitter le navire garderont les civils à bord plus sûrs, car les dortoirs des marins sont communs et ne permettraient pas une distanciation sociale si tous les marins et civils étaient mis en quarantaine sur le navire . Cependant, la déclaration de la Navy note également que les directives actuelles permettent aux marins “de continuer à résider dans leurs résidences personnelles et de faire des emplettes pour l’épicerie et d’autres nécessités”.

«UN TRÈS GRAVE ABUS D’AUTORITÉ»

Après une négociation infructueuse avec la direction du Military Sealift Command, les trois syndicats représentant les marins civils ont déposé un grief officiel auprès de la Marine le 16 avril, dont le texte a été partagé avec POGO.

Les syndicats avaient précédemment demandé à la direction d’accepter de verser aux marins confinés une «prime de restriction de liberté» supplémentaire, mais la commande a refusé.

«Les CIVMAR devraient aller au-delà de ce que l’on attend de tous les autres employeurs fédéraux quotidiennement», lit-on dans le grief du 16 avril déposé par la Seafarers International Union, la Marine Engineers ‘Beneficial Association et l’Organisation internationale des maîtres, Compagnons et pilotes. «Eux et leurs familles font des sacrifices désintéressés lors de longs déploiements dangereux dans des régions reculées du monde, dans des eaux belligérantes et hostiles. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils subissent une privation arbitraire et arbitraire de liberté résultant d’un abus de pouvoir très grave », ont écrit les syndicats.

«Si la restriction visait véritablement à protéger contre le virus, chaque travailleur à bord du navire serait restreint, pas seulement CIVMARS», ont écrit les syndicats dans une déclaration commune à POGO.

Les syndicats ont donné à Wettlaufer un délai le 15 mai pour répondre au grief. S’il ne répond pas, ou si les syndicats trouvent sa réponse insatisfaisante, ils entameront un long processus juridique qui pourrait prendre des mois et finir par arriver au tribunal de district fédéral.

“Nous sommes tous des marins professionnels et des employés fidèles du gouvernement américain, mais nous ne sommes pas mieux traités que les criminels incarcérés”, a déclaré à POGO un officier supérieur, qui a demandé à rester anonyme.

Entre-temps, des marins civils ont déclaré à POGO qu’ils s’attendaient à être coincés à bord de leurs navires, à court d’approvisionnements et à espérer que le virus ne trouverait pas son chemin à bord.

Justin Rood de POGO a contribué à cet article.

Jason Paladino peut être joint à jpaladino@pogo.org et @jason_paladino

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleurs articles dans votre boîte de réception chaque jour. S’inscrire maintenant!

Adhésion quotidienne à Beast: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.