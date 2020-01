Des milliers de manifestants en Virginie en faveur du contrôle des armes à feu

RICHMOND, Virginie, États-Unis (AP) – Des milliers de militants en faveur des armes à feu _ certains portant leurs fusils de style militaire _ ont rempli lundi les rues entourant le Virginia Capitol pour protester contre les plans de la législature de l’État d’adopter une loi sur le contrôle des armes à feu .

Le gouverneur Ralph Northam a déclaré l’état d’urgence temporaire la veille de l’événement, interdisant toutes les armes, y compris les armes à feu, lors de l’événement à Capitol Square. La participation attendue de groupes radicaux et de suprémacistes blancs a fait craindre une nouvelle flambée de violence comme celle de Charlottesville en 2017.

Les manifestants de Richmond, qui étaient pour la plupart des hommes blancs, sont partis en grand nombre lundi malgré le froid.

“Le gouvernement ne nous dirige pas, nous nous dirigeons vers le gouvernement”, a déclaré Kem Regik, un agent de sécurité privé de 20 ans du nord de la Virginie qui portait un drapeau blanc avec une image d’un fusil avec la légende “Venez et prenez-le”.

Northam était au centre de la colère des manifestants. Une bannière montrait sa photo superposée sur le corps d’Adolph Hitler.

De nombreux manifestants portaient des vêtements de camouflage. Certains ont agité des drapeaux avec des messages en soutien au président Donald Trump.

Trump, à son tour, a tweeté à l’appui de ses objectifs.

“Le Parti démocrate du Grand État de Virginie travaille dur pour retirer ses droits au 2e amendement”, a-t-il tweeté. «Ce n’est que le début. Ne laissez pas cela se produire, VOTEZ RÉPUBLICAIN EN 2020! »

La police de l’État de Virginie, la police de Virginia Capitol et la police de Richmond y étaient fortement présentes, des agents étant déployés sur les toits et d’autres patrouillant dans des voitures et des vélos.

Les autorités tentaient d’empêcher la répétition de la violence qui a éclaté à Charlottesville lors de l’une des plus grandes manifestations d’une décennie de suprémacistes blancs et d’autres groupes d’extrême droite.