Des milliers de personnes défilent à Bagdad pour pleurer Soleimani après le raid aérien américain

Par Ahmed Aboulenein et Maha El Dahan

BAGDAD, 4 janvier (.) – Des milliers de personnes ont défilé à Bagdad samedi pour exprimer leur chagrin contre le commandant militaire iranien Qassem Soleimani, le chef de milice irakien Abu Mahdi al-Muhandis et d’autres personnes tuées lors d’une frappe aérienne américaine.

L’attaque de vendredi sur l’aéroport de Bagdad, autorisée par le président américain Donald Trump, a marqué une escalade majeure dans une “guerre de l’ombre” au Moyen-Orient entre l’Iran et les États-Unis et des alliés américains, principalement Israël et l’Arabie saoudite.

L’ambassade des États-Unis à Bagdad a exhorté les citoyens américains à quitter l’Irak après l’assassinat de Soleimani et des dizaines d’employés américains de sociétés pétrolières étrangères ont quitté vendredi la ville de Bassorah, dans le sud de l’Irak.

Samedi, l’allié américain, le Royaume-Uni, a averti ses citoyens d’éviter tout voyage en Irak, en dehors de la région autonome du Kurdistan, et d’éviter tous les voyages en Iran, à l’exception des voyages essentiels.

Soleimani, un général de 62 ans, était le commandant militaire le plus éminent de Téhéran et l’architecte de son influence croissante au Moyen-Orient. Muhandis était le sous-commandant des Forces de mobilisation populaire (PMF) d’Irak, qui regroupent les groupes paramilitaires.

Les hostilités entre les États-Unis et l’Iran se sont intensifiées en Irak depuis la semaine dernière, lorsque la milice pro-iranienne a attaqué l’ambassade des États-Unis à Bagdad après une attaque aérienne meurtrière américaine contre la milice du Kataib Hezbollah, fondée par Muhandis.

Un haut représentant de l’administration Trump a déclaré que Soleimani planifiait des attaques imminentes contre le personnel américain à travers le Moyen-Orient. Les détracteurs du Parti démocrate américain ont déclaré que l’ordre du président républicain était imprudent et qu’il avait accru le risque de nouvelles violences dans une région dangereuse.

Samedi, une procession organisée par le PMF a commencé à pleurer Soleimani, Muhandis et les autres dans la zone verte fortement fortifiée de Bagdad. Il se rendra à la ville sacrée chiite de Kerbala et se retrouvera à Najaf, une autre ville sacrée chiite où Muhandis et les autres Irakiens tués seront enterrés.

