Des milliers de personnes dénoncent les “coupes” dans la santé publique en Galice | Couverture

Des milliers de personnes ont défilé aujourd’hui au début d’une manifestation massive dans les rues de Saint-Jacques-de-Compostelle pour dénoncer les “coupes” des budgets et des services de la Xunta de Galicia en matière de santé publique et exiger plus de ressources.

La manifestation, organisée par la SOS Public Health Association, a réuni des médecins, des infirmières et des patients, ainsi que des représentants de plusieurs syndicats et partis politiques de l’opposition, mais pas du PPdeG, qui dispose d’une majorité au Parlement de Galice et qui gouverne dans le Xunta.