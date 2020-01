Des milliers de personnes ont pris le centre de Santiago lors de la première manifestation de 2020 au Chili

Vendredi, des dizaines de milliers de personnes se sont rendues au centre de Santiago du Chili pour montrer que la révolte contre les inégalités est toujours vivante lorsqu’elle atteint onze semaines et fait au moins 24 morts, lors de la première manifestation de 2020.

Dès les premières heures de l’après-midi, les gens se sont rassemblés sur la Plaza Italia centrale, la zone zéro de troubles sociaux dans tout le pays, et les centaines sont devenues des milliers et avec la chute de l’après-midi, ce sont des dizaines de milliers qui ont occupé le rond-point et nombreuses rues environnantes.

Après que la célébration du Nouvel An a rassemblé des milliers de Chiliens à l’épicentre de la manifestation, vendredi les manifestants sont allés encore plus loin et ont montré qu’en dépit de la chaleur de l’été du sud et des dates d’été, le citoyen exige une meilleure santé, des retraites ou une éducation Ils ne sont pas en vacances.

L’arrivée de la nouvelle année apporte habituellement comme tradition la demande de nouveaux vœux et les Chiliens présents dans les manifestations sont clairs: la leur est de continuer à se battre pour un pays avec une plus grande justice sociale.

Blanca Tam, infirmière en gériatrie, a expliqué à Efe que d’ici 2020, ce qu’elle veut, c’est que le gouvernement «lui ouvre les oreilles» et écoute les personnes qui se manifestent depuis le 18 octobre dernier.

“Je demande pour cette 2020 que (politiciens et policiers) aient un peu de conscience et de critères et si on est président d’un pays c’est pour s’en occuper, le protéger et non le détruire. Parce que c’est ce qu’ils font, ils détruisent leur propre peuple», A-t-il dit.

Dans ce sens, Guillermo Astete, un autre citoyen qui manifestait dans le centre de la Plaza Italia, a déclaré à Efe qu’il demandait au Nouvel An de continuer à se battre pour les réformes qu’ils jugent nécessaires dans les services de base.

«Maintenant, les gens pourraient être en vacances et sur la plage, et ils sont là. Ils se battent parce que nous avons tous l’objectif que quelque chose soit réalisé et que tout soit pour le bien et que cela fonctionne mieux. Voilà où nous en sommes », a-t-il déclaré.

Il a également noté que les mesures prises par le gouvernement de Sebastián Piñera dans le soi-disant agenda social ne suffisent pas à satisfaire un citoyen qui considère le modèle néolibéral chilien comme l’origine des inégalités dans le pays sud-américain.

“Je demanderais (d’ici 2020) de ne pas décliner, pour que les gens restent debout et j’espère que le président, nous l’espérons, prendra une mesure sérieuse pour y mettre fin, car à la fin cela ne sert à personne”, a déclaré Astete.

Un jeune homme qui s’est identifié comme Kevin, d’origine colombienne et qui s’est couvert le visage avec un mouchoir pour éviter les gaz lacrymogènes, a demandé à Piñera de “penser à son peuple”.

“Ici, nous continuons et cela ne s’arrêtera pas. Alors Piñera, pense frère. Moi qui suis étranger, je pense vraiment à son peuple, aux enfants des populations qui se perdent. Cela ne s’arrête pas, le Chili arrive, car cela ne s’arrête pas, cela continue», A-t-il déclaré à Efe.

Dans les rues entourant le Place d’Italie Certains groupes de manifestants ont confronté des policiers avec des pierres et des cocktails Molotov et ont repoussé les forces de police qui gardaient le monument au corps en uniforme, à environ deux pâtés de maisons de la place.

Au milieu des émeutes, ils ont mis le feu à des barricades et ont participé à l’Alameda Bernardo O’Higgins, la principale artère de la capitale, où ils sont restés pour protester pendant plusieurs heures.

Une église près de l’endroit a été saccagée et ses bancs brûlés dans la rue aux barricades tandis que de l’autre côté de la rue, des manifestants ont lapidé un bâtiment voisin.

L’Institut national des droits de l’homme (INDH), a confirmé dans sa dernière évaluation qu’il y avait au moins 3 583 personnes blessées dans le contexte de l’épidémie socialeSur ce nombre, 2 050 ont été abattus par des tirs d’un type quelconque commis par les forces de l’État, tandis que 359 ont été blessés aux yeux.

Les détenus montent en plus de deux mois de protestations à 9 589 selon l’agence, qui a signalé 1 549 violations des droits de l’homme.