Des milliers de prisonniers s’échappent au Brésil pour protester contre les mesures contre les coronavirus (VIDEO)

Au moins 1350 les détenus ils se sont échappés ce lundi de trois prisons de Sao Paulo, Brésil, après une série d’émeutes en raison des restrictions sur les visites et les départs temporaires en raison des combats à coronavirus.

La police militarisée (PM) de Sao Paulo a indiqué qu’au moins 400 détenus avaient fui Mongaguá, sur la côte de l’État; 926 autres, pour la plupart en régime semi-ouvert, à Mirandópolis, à l’intérieur de l’État, et une trentaine de Taubaté, dans la région connue sous le nom de Vale do Paraíba. Selon les informations, il y a des émeutes dans ces centres pénitentiaires et dans d’autres avec un nombre encore inconnu d’otages après les mesures prises par COVID-19.

Les avocats qui travaillent dans différents centres pénitentiaires ont signalé que des émeutes se produisent également dans les villes d’Oswaldo Cruz, Hortolandia, Pemano, Tremembé, Sao José dos Campos, Franco da Rocha, Sao Vicente, Valparaíso, Campinas et à Osasco, une municipalité de la région métropolitaine. de Sao Paulo, la capitale régionale.

Le Syndicat des fonctionnaires du système pénitentiaire de l’État de São Paulo a indiqué que huit gardiens de prison étaient retenus en otage à Mongaguá.

Jusqu’à présent, aucune organisation criminelle n’a revendiqué la responsabilité des attaques où des milliers de les détenus mesures de protestation coronavirus dans Le Brésil.

Le secrétaire à la Sécurité publique de Sao Paulo s’est abstenu de communiquer le nombre exact de prisonniers qui se sont évadés, mais a confirmé dans un communiqué que “des actes d’insubordination ont lieu à Mongaguá, Tremembé et Porto Feliz, en plus du pavillon semi-ouvert à Mirandópolis” .

L’organisme régional a indiqué que la raison des émeutes était “la suspension du départ temporaire prévu mardi” par COVID-19.

Avec des informations de l’EFE.

