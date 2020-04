Des milliers de tests de coronavirus ne sont pas utilisés dans les laboratoires américains

Alors que les États-Unis ont du mal à tester les gens pour le COVID-19, les laboratoires universitaires qui sont prêts et capables d’exécuter des diagnostics ne fonctionnent pas à pleine capacité.

Une enquête de Nature sur plusieurs laboratoires universitaires certifiés pour tester le virus révèle qu’ils ont été bloqués par des obstacles réglementaires, logistiques et administratifs, et contrecarrés par le système de santé américain fragmenté. Même alors que les retards de tests montaient pour les hôpitaux en Californie, par exemple, les cliniques refusaient les offres de tests des laboratoires universitaires certifiés parce qu’elles n’utilisaient pas de logiciel de dossier médical compatible ou n’avaient pas de contrat avec l’hôpital. Les chercheurs avertissent que si de tels obstacles persistent, les laboratoires qui tentent de se joindre à l’effort de lutte contre les coronavirus pourraient finir par faire tourner leurs roues. Les États-Unis sont désormais l’épicentre mondial de la pandémie, avec plus de 430 000 cas confirmés de COVID-19, dont près de 15 000 décès.

«Notre capacité est de 2 000 tests par jour», explique Stacey Gabriel, généticienne humaine au Broad Institute of MIT et à Harvard à Cambridge, Massachusetts, où les installations de test ont été approuvées en mars. “Mais nous n’en faisons pas autant. Hier, c’était environ 1 000. Qu’est-ce qui nous retient? Telle est la question », dit-elle.

The Broad et plusieurs autres laboratoires américains de premier plan ont dépensé des milliers de dollars pour faire pivoter leurs installations – qui se concentrent généralement sur des sujets allant de l’ingénierie du génome à la recherche sur les cellules souches – pour tester les personnes pour le coronavirus, en utilisant la technique de base PCR. Ils ont navigué dans des réglementations fédérales complexes et ont peaufiné leurs protocoles de biologie moléculaire. Mais malgré cela, certains disent qu’ils fonctionnent à moitié ou moins en raison de pénuries d’approvisionnement ou parce que les hôpitaux ne leur enverront pas d’échantillons. «Nous pouvons donner des résultats en 12 heures, 24 au maximum», explique David Pride, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Diego, qui aide à mener une opération de test. Mais il a constaté que de nombreux hôpitaux continuent de s’en tenir aux sociétés de diagnostic auxquelles ils sont habitués, même si les délais d’exécution seraient de trois à sept jours en raison de la demande.

Les barrières sont troublantes car davantage de personnes doivent être testées pour arrêter la propagation du coronavirus. Dans les logements partagés, par exemple, les administrateurs doivent savoir si les résidents ou les employés pourraient être en train de répandre le virus. Et les agents de santé s’inquiètent d’un manque de tests pour eux-mêmes, craignant de pouvoir transmettre des infections aux personnes vulnérables. «De nombreux hôpitaux nient ou retardent le dépistage des infirmières qui ont été exposées ou qui présentent même des symptômes», explique Zenei Cortez, présidente de National Nurses United, un syndicat de 150 000 membres basé à Silver Spring, Maryland.

Les scientifiques disent que le leadership fédéral est nécessaire pour organiser les tests aux États-Unis, afin de réduire les barrières bureaucratiques et logistiques. Ils se joignent également en ligne pour partager des conseils afin que les laboratoires du monde entier puissent se mettre à jour. «Il y a une idée fausse selon laquelle vous n’avez besoin que d’un appareil de PCR et d’un doctorat – c’est 10% de ce dont vous avez besoin», explique Fyodor Urnov, directeur scientifique de l’Innovative Genomics Institute de l’Université de Californie à Berkeley, qui a lancé un test opération le 30 mars, après des semaines de défis. “Ma vie se réveille à 3 heures du matin et je pense aux 24 choses qui vont mal tourner aujourd’hui.”

“Ils ont créé un cauchemar”

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a commencé à avertir les gouvernements de se préparer au COVID-19 en janvier. L’agence a également vérifié et distribué un test basé sur la PCR développé en Allemagne pour le virus. Mais plutôt que d’utiliser ce test, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont développé le sien. Pendant la majeure partie de février, il s’agissait du seul test autorisé aux États-Unis.

Avec des révélations fin février selon lesquelles les tests CDC étaient rares et défectueux, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, qui réglemente l’utilisation de nouveaux tests de diagnostic, a permis aux laboratoires universitaires de commencer les tests de coronavirus. Mais ces laboratoires nécessitent un certificat CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments), démontrant qu’ils répondent aux normes de qualité. Le jour de l’annonce de la FDA, le 29 février, le département de virologie de l’Université de Washington à Seattle est entré en action. En tant que laboratoire de diagnostic desservant les hôpitaux affiliés à l’université, il disposait du réseau, du savoir-faire et de la certification CLIA nécessaires pour démarrer immédiatement.

Alors que d’autres grands départements de biologie moléculaire se sont empressés de se joindre à l’effort, l’obtention du certificat s’est avérée fastidieuse, de nombreux partenaires ont donc trouvé des cliniques certifiées CLIA à proximité. «C’était profondément non trivial», explique Urnov. Son institut, dirigé par Jennifer Doudna, co-découvreur de l’outil d’édition de gènes CRISPR, a réalisé qu’il pourrait entrer dans le jeu en s’associant avec le centre de santé étudiant de l’université. Les chercheurs ont pris des dispositions similaires au Broad Institute, à l’Université de Boston dans le Massachusetts et au Bio Zub Chan Zuckerberg à San Francisco, en Californie.

Une autre étape, celle à laquelle les scientifiques les plus éminents sont le mieux préparés, a consisté à mettre au point le test le plus fiable à utiliser. Beaucoup se sont prononcés contre la version du CDC. «Je ne veux pas être dénigrant, mais les personnes qui ont fabriqué le kit CDC ont tout simplement échoué en biologie moléculaire – elles ont créé un cauchemar», explique Urnov. Il a envisagé d’utiliser le protocole recommandé par l’OMS, mais s’inquiétait de manquer de composants essentiels, car les laboratoires du monde entier utilisent ce test. De gauche à droite, dit-il, les chercheurs parlaient de pénuries. Urnov a atterri sur un test développé par la société biomédicale Thermo Fisher Scientific, dont le siège est à Waltham, Massachusetts, principalement parce que le responsable scientifique de la société a garanti qu’il garderait l’institut en stock. (Un porte-parole du CDC défend la qualité des tests de l’agence et leur déploiement, affirmant que l’agence a rapidement développé un test de surveillance de la santé publique. Elle ajoute: «Le CDC a également encouragé nos partenaires gouvernementaux à travailler avec le secteur privé pour développer un diagnostic tests à usage commercial. “)

À l’école de médecine de l’Université de Boston, le biologiste des cellules souches George Murphy a choisi d’utiliser le protocole de l’OMS, mais a demandé aux chercheurs de son laboratoire de trouver des ingrédients alternatifs en cas de pénurie. «Chaque jour, il y a quelque chose qui s’épuise, donc nous apportons et validons toujours des changements», dit-il. Ils utilisent la plate-forme de messagerie instantanée Slack pour discuter de ces changements avec plus de 600 chercheurs qui tentent d’accélérer les tests dans le monde.

“Le tout a été une odyssée”

Une nouvelle vague de défis a commencé lorsque les laboratoires ont contacté les hôpitaux qui avaient besoin de tests. «Les activités de la médecine américaine et la façon dont elles sont organisées ne sont étonnamment pas préparées à cela», explique Urnov. Un problème est que les hôpitaux américains utilisent une gamme de plates-formes logicielles pour les dossiers de santé électroniques. Beaucoup ont également des procédures administratives strictes pour ouvrir des comptes avec des laboratoires, échanger des échantillons et gérer la facturation, ajoute Pride. Pour cette raison, plusieurs hôpitaux ont choisi de s’en tenir aux laboratoires commerciaux avec lesquels ils travaillent déjà, affirment les chercheurs.

En Californie, les chiffres sont frappants: fin mars, le département de la santé de l’État a signalé un arriéré de près de 57 000 tests. Malgré cela, selon Urnov, les hôpitaux ont rejeté une offre de tests gratuits de son centre, financée par des organisations philanthropiques. “Je me présente dans un vaisseau magique”, dit Urnov, “avec 20 000 kits gratuits et CLIA et tout, et les grands hôpitaux disent:” Partez, nous ne pouvons pas interagir avec vous. “”

Dans un e-mail à Nature, Emma Dugas, responsable des relations avec les médias du système hospitalier de Sutter Health, dans le nord de la Californie, a déclaré: «Sutter a exploré l’analyse des tests COVID-19 avec au moins un fournisseur universitaire. Pour réussir, une interface électronique entre le fournisseur de laboratoire et Sutter Health est nécessaire. » Dugas ajoute que Sutter ne prévoit pas de partenariat avec des laboratoires universitaires à l’avenir et qu’il étend ses capacités de tests internes.

Déterminée à faire quelque chose d’utile avec ses tests gratuits, l’équipe de Berkeley a contacté les responsables de la santé de la ville et l’organisation à but non lucratif LifeLong Medical Care, qui, entre autres services, fournit des soins aux personnes sans domicile fixe ni assurance médicale à Berkeley et dans les villes environnantes. Les responsables de la ville ont demandé à l’équipe de tester les pompiers et, cette semaine, LifeLong a envoyé ses premiers échantillons de sans-abri au laboratoire. Le logiciel de LifeLong ne correspond pas au système de Berkeley, donc les informations doivent être saisies manuellement pour le moment, explique le médecin-chef Michael Stacey. “Ce n’est pas idéal”, ajoute-t-il, “mais nous sommes flexibles parce que nous voulons tester les gens maintenant.”

La flexibilité était également la clé du fonctionnement de Murphy à l’Université de Boston, qui est affiliée au Boston Medical Center. Une fois que le laboratoire a obtenu l’autorisation réglementaire, un étudiant diplômé en bioinformatique a écrit un script informatique qui permettrait aux résultats des tests d’être directement introduits dans le système de dossier de santé électronique du centre médical. Ce n’est qu’avec cela en place que l’hôpital pourrait envoyer les échantillons de laboratoire et entendre les résultats. «L’hôpital a dit que cela prendrait normalement six mois», explique Murphy. Son équipe a partagé le code qui a rendu cela possible sur le référentiel en ligne GitHub, dans l’espoir que d’autres laboratoires universitaires puissent l’utiliser. «Tout cela a été une odyssée, explique Murphy.

D’autres groupes progressent, mais uniquement avec des partenaires disposés à être flexibles. «Il nous a fallu environ 2 000 appels téléphoniques et de nombreux e-mails, mais nous y arrivons», explique Gabriel. Pourtant, elle craint que les obstacles rencontrés par son équipe au Broad ne ralentissent d’autres laboratoires. Les tests seront d’autant plus cruciaux que le pays assouplira les mesures de distanciation sociale, ajoute Patrick Ayscue, un épidémiologiste impliqué dans les tests au Chan Zuckerberg Biohub. «Nous avons besoin d’un cadre national permettant aux États de prendre des décisions sur les tests», dit-il. Dans une lettre à la Maison Blanche obtenue par Nature, les scientifiques ont énuméré les goulots d’étranglement auxquels ils sont confrontés, ainsi qu’un plan pour aider les villes et villages des États-Unis à obtenir les tests dont ils ont besoin.

L’appel vient également d’autres directions. Le 8 avril, trois dirigeants du Congrès de Washington DC ont envoyé une lettre à Alex Azar, le secrétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux, pour créer une stratégie nationale de dépistage. “Les membres du Congrès continuent d’être profondément alarmés par les informations faisant état de tests de pénurie et de test de la disponibilité des fournitures”, ont-ils écrit. «Il est grand temps que l’administration utilise tous les outils en son pouvoir pour résoudre ces problèmes.»

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 9 avril 2020.

