Des moyens de paiement innovants gagnent dans le Super Bowl | Réseaux sociaux sportifs

La multinationale technologique Visa disposera de plus de 800 points de paiement avec technologie sans contact au stade Miami Gardens où se déroule le Super Bowl 54 ce dimanche, afin que les fans, dont beaucoup arrivent d’Amérique latine, puissent effectuer leurs achats dans les plus brefs délais. et avec la plus grande sécurité.

Plus de 65 000 personnes assisteront au Hard Rock Stadium de Miami Gardens le 2 février, à environ 30 miles au nord de Miami, pour la finale de la National Football League (NFL) qui sera jouée par les Kansas City Chiefs et les 49ers de San Francisco, mais aussi des millions de personnes dans le monde le verront à la télévision.