Des navires fantômes de haute technologie vont naviguer sans marins

Les navires sans marins pourraient garder les humains à l’abri du danger, et cette possibilité n’est pas leur seul avantage potentiel. Sans équipage, les expéditeurs pourraient économiser de l’argent normalement dépensé sur les salaires, éloigner les bateaux du rivage plus longtemps et, sans perdre de place dans les logements, essayer des conceptions plus efficaces qui émettraient moins de pollution. Le marché du transport autonome devrait passer de 90 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 130 milliards de dollars d’ici 2030. Mais la technologie n’en est qu’à ses débuts – en particulier pour les grands navires conçus pour faire face au large – ce qui signifie que les tests sont toujours essentiels. Cette année, deux projets très différents joueront sur des voyages en mer automatisés.

Ocean Infinity, une société d’exploration des fonds marins basée à Austin, au Texas, et à Fareham, en Angleterre, est pionnière dans l’utilisation de grands navires de sondage sans équipage avec une flotte qu’elle appelle l’Armada. D’ici la fin de 2020, ses 15 navires commerciaux de grande taille, d’une longueur de 69 à 120 pieds, commenceront à cartographier le terrain sous-marin et à inspecter les infrastructures sous-marines, telles que les télécommunications et les câbles des parcs éoliens, ainsi que les oléoducs et les gazoducs. Pendant ce temps, ProMare, un organisme sans but lucratif de recherche et d’exploration marine basé à Chester, au Connecticut, et la société de technologie IBM s’associent pour envoyer un trimaran complètement autonome de 49 pieds de long (un bateau avec une coque principale et deux coques de stabilisateurs plus petites) à travers le Atlantique en septembre. L’engin, baptisé Mayflower Autonomous Ship (MAS), ou Mayflower, retracera à peu près le voyage de 1620 du Mayflower original de Plymouth, en Angleterre, à Plymouth, dans le Massachusetts, un voyage qui opposera un navire autonome aux mers potentiellement orageuses.

Les deux tests représentent différents types d’autonomie. Dans le cas de l’Armada, chaque navire exigera toujours que les humains restent dans la boucle. Dans le plan du MAS, les gens ne seront pas nécessaires.

Robots à distance

Les travaux d’inspection et d’inspection maritimes en mer sont actuellement effectués par des navires avec équipage, allant de petits bateaux à des navires de plus de 250 pieds. Ils collectent des données en remorquant des radars, des sonars et des capteurs optiques derrière eux ou en déployant des véhicules télécommandés (ROV) sous l’eau. En règle générale, les embarcations de pêche au chalut vont et viennent sur une zone définie selon un schéma appelé «déplacer la pelouse» pour créer une image du fond marin ou de l’infrastructure sous les vagues. Ocean Infinity souhaite analyser ces régions de la même manière, mais sans équipage. Il prévoit également d’employer des navires Armada en paires ou en groupes au lieu d’opérer en solo, comme le font normalement les navires d’enquête en équipage. De cette façon, explique Dan Hook, directeur général du projet chez Ocean Infinity, “nous pouvons couvrir la zone plus rapidement et passer à la suivante.” Pour effectuer ces analyses, les navires Armada peuvent déployer une variété de charges utiles, y compris des ROV sous-marins capables de recueillir des données acoustiques et visuelles jusqu’à une profondeur de 20 000 pieds.

L’Armada ne s’acquittera pas seule de ces tâches. Les marins professionnels dans les stations de contrôle à terre (dans le comté de Hampshire en Angleterre ou à Austin) superviseront les navires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui les rendra plus comme des véhicules aériens sans pilote pilotés à distance que des navires véritablement autonomes – mais toujours avec beaucoup moins de personnes impliquées que un navire avec équipage complet. Le système s’appuiera sur les communications par satellite, les liaisons de données et les caméras embarquées, ainsi que sur les plans de mission préprogrammés.

L’Organisation maritime internationale des Nations Unies, qui mène son propre exercice de pratique pour la future navigation autonome plus tard cette année, considère les navires de l’Armada comme des navires «à autonomie supervisée» plutôt que comme des navires totalement indépendants. En plus de la surveillance en mer, Ocean Infinity s’attend à ce que les navires aient besoin de pilotes humains à bord pour les naviguer dans et hors des ports lorsque la flotte part et revient à terre.

Le système est prêt pour un premier essai, les 10 premiers navires de l’Armada devant commencer à visiter plusieurs ports européens et ouest-africains plus tard cette année, dit Hook. Ce test, qui élargirait la portée du projet en Amérique du Nord et au-delà une fois le reste des navires construits, donne également à Ocean Infinity une chance d’évaluer le niveau de sécurité requis par sa flotte. Pour protéger ses liens de communication, la société a investi dans la cybersécurité maritime standard, ainsi que dans des systèmes de détection supplémentaires pour surveiller les cyberintrusions, explique Hook. Bien que les pirates ne soient pas courants dans les eaux européennes, Ocean Infinity a également fait des concessions à la sécurité physique. Les navires ont des écoutilles verrouillables et des côtés inclinés qui rendent leur pont difficile d’accès. Et un système automatisé appelé conscience de soi des navires permet aux navires Armada d’éviter les embarcations inconnues. «Nous avons un mode où le véhicule restera loin de tout objet», explique Hook. «Ainsi, le navire peut être programmé pour s’éloigner des activités de type piratage.»

Seul en mer

En septembre, le MAS – un navire sans équipage propulsé par une combinaison d’énergie solaire, de carburant diesel et de voiles – quittera l’Angleterre pour le Massachusetts. «Je pensais que nous devrions nous inspirer du départ des pèlerins de Plymouth et parler des 400 prochaines années de l’entreprise maritime», explique Brett Phaneuf, membre du conseil d’administration de ProMare.

Cette vision de l’avenir automatisé des navires océaniques ne dépend pas des contrôleurs humains, explique Rob High, directeur technique d’IBM Edge Computing. Le MAS prendra ses propres décisions, indépendamment de l’apport humain, en s’auto-naviguant avec un système d’intelligence artificielle développé par IBM appelé AI Captain. Bien que le navire aura une connectivité par satellite pendant une grande partie de son voyage, permettant aux gens de s’enregistrer, il dépendra entièrement du capitaine AI lorsqu’il traversera des zones sans liens de communication. Le système utilise des capteurs embarqués, notamment un radar, un lidar et des caméras, ainsi qu’un programme de localisation par satellite en mer. AI Captain utilise cette entrée pour prendre dans son environnement et les compare à une base de données de plus d’un million d’images nautiques. Il s’appuie sur ces informations, ainsi que sur les règles et conditions maritimes standard, pour générer une carte des risques. Cet outil permet au capitaine du robot de déterminer la meilleure façon de réagir aux obstacles, aux conditions météorologiques et à la circulation. Au besoin, il peut faire changer de cap, de vitesse ou de puissance au bateau.

Malgré la technologie derrière elle, le MAS fait face à de nombreux obstacles – y compris un manque de type de surveillance humaine que les navires de l’Armada auront – au cours de son voyage de deux à trois semaines. Phaneuf reconnaît que le succès du navire n’est pas garanti à 100%. “Tout le monde sur le projet devient nerveux quand on me pose cette question”, plaisante-t-il. “Je dis:” Quand les pèlerins ont quitté Plymouth il y a 400 ans, ils n’étaient pas sûrs qu’ils allaient le faire non plus. “”