Des opposants équatoriens isolés à l’ambassade de Quito se sont rendus au Mexique

Le ministre équatorien des Affaires étrangères, José Valencia, a confirmé qu’un groupe d’opposants politiques au correisme, réfugiés à l’ambassade du Mexique à Quito depuis Octobre est parti ce jeudi pour ce pays avec la permission du gouvernement de Lenín Moreno.

“Il y a quelques instants, les citoyens en question ont pris un vol commercial pour Mexico”, Le ministre a déclaré lors d’une conférence de presse faisant référence à plusieurs politiciens du mouvement Citizen Revolution (RC) qui s’étaient réfugiés à l’ambassade à la suite de la vague de troubles d’octobre.

C’est entre autres la femme de l’Assemblée Gabriela Rivadeneira, son épouse Luis Flores et d’autres qui le parquet a ouvert une enquête pour incitation éventuelle à la violente vague d’émeutes d’il y a trois mois.

Interrogé par des journalistes, le ministre n’a pas proposé de liste des personnes ayant voyagé et a simplement répondu par l’affirmative. “tous ceux qui étaient là” (à l’ambassade du Mexique).

“Après les violents jours d’octobre, un groupe de militants liés au mouvement RC est entré dans l’ambassade du Mexique et a demandé l’asile diplomatique à ce pays. Le gouvernement du Mexique a fait rapport quelques jours après avoir accédé à la demande”Valence a ajouté.

Et il a dit que le gouvernement de l’Équateur a examiné “selon la loi dit concession” et les traités internationaux, étant sûrs que “la conspiration pour attaquer la démocratie et les actes violents d’octobre seront clarifiés par la justice et que les responsables seront punis à l’issue d’une procédure régulière”.

À côté de lui, il abondait, et “Conformément au respect des instruments internationaux que le gouvernement a maintenu, l’ambassade du Mexique a été informée cette semaine que les facilités nécessaires seraient fournies à ces fonctionnaires pour qu’ils quittent l’Équateur.”

La vague d’émeutes de la première moitié d’octobre est née de l’élimination de la subvention aux carburants par le président Moreno – décret alors abrogé – et en elle une dizaine de personnes sont mortes et plus de 1 500 blessées.

Pendant les émeutes, différents groupes de gauches, les syndicats et le mouvement indigène ont coupé des routes et des autoroutes, mettre en échec l’offre dans le pays et provoquer de forts affrontements avec les forces de l’ordre.

Le gouvernement de Moreno a dénoncé à l’époque les actions d’acteurs étrangers et de groupes politiques connexes à l’ancien président Rafael Correa qui aurait provoqué des violences, de sorte que des poursuites ont été engagées contre plusieurs de ses représentants dans le pays.

Correa et ses partisans accusent Moreno d’avoir initié une persécution politique contre eux, certains ont donc quitté le pays et un groupe se sont réfugiés à l’ambassade du Mexique.

De l’avis du ministre, le voyage au Mexique sous autorisation “Preuve une fois de plus … que derrière le discours de persécution politique se cache un intérêt politique d’un secteur qui recherche l’impunité pour les crimes pour lesquels beaucoup sont poursuivis aujourd’hui par des instances judiciaires compétentes.”

Et en rejetant les accusations de persécution, il a considéré que “L’Équateur est revenu à l’ordre démocratique et respecte pleinement le système juridique national et les responsabilités découlant du droit international.”

Il a également expliqué que “la seule façon de ne jamais répéter les attaques et les persécutions de la part du dirigeant du changement”, L’allusion aux années du gouvernement de Correa est de “démontrer dans les faits que la démocratie est la seule réponse” et que “la séparation des pouvoirs et le respect des droits de l’homme sont cruciaux”.

Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration sur son site Internet informant que, «Dans le respect de la diplomatie traditionnelle et de la politique de protection internationale, il a accordé l’asile politique à sept ressortissants équatoriens. Le ministère des Affaires étrangères et de la Mobilité humaine de la République de l’Équateur a accordé cette semaine les passages sûrs, les installations et les garanties correspondantes pour qu’aujourd’hui les ressortissants équatoriens se rendent dans notre pays. »