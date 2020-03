Des ordinateurs pour les cours en ligne sur les coronavirus collectés à Atlanta

À Atlanta, ils collectent des ordinateurs à donner aux enfants qui doivent suivre des cours à domicile pour le coronavirus. La Compmunity Foundation encourage la réutilisation des ordinateurs et le recyclage des objets inutilisables. Des dizaines d’écoles à Atlanta ont fermé et sont passées à des cours en ligne.

Par Anny Mercedes, Atlanta

Afin d’aider les enfants de la communauté d’Atlanta à recevoir leurs cours numériques sur le coronavirus, la Compmunity Foundation collectera des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau pour compenser l’absence de ces ordinateurs dans les pays qui en ont besoin.

Cette initiative, qui survient au milieu de la crise causée par la pandémie de coronavirus, aidera de nombreux élèves dont les écoles ont été fermées à se tenir au courant du programme d’études qui sera enseigné en tant que modalité en ligne dans les prochains jours.

«Nous avons reçu un appel d’un des centres éducatifs du comté de Fulton où nous avons été informés qu’il n’y avait pas suffisamment d’ordinateurs et qu’il était nécessaire d’organiser une campagne de collecte pour répondre à ces besoins et pour aider les enfants à suivre leurs cours à domicile. ”Partagé Marielba Zambrano, de la Compmunity Foundation.

L’objectif de la Compmunity Foundation est de promouvoir la réutilisation des ordinateurs et le recyclage des objets inutilisables afin de préserver l’environnement, ainsi que de réduire la fracture numérique au bénéfice de toutes les personnes impliquées.

«Nous avons plus de 5 ans à aider la communauté hispanique à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis. Nous réparons des ordinateurs que de nombreuses personnes et / ou bureaux n’utilisent plus et nous leur donnons la vie utile en les donnant à des écoles de familles à faible revenu et à des organisations à but non lucratif. En faisant cela, nous contribuons à réduire la pollution et à protéger l’environnement », a ajouté Zambrano.

Les personnes intéressées à collaborer et à rejoindre une cause aussi importante peuvent se rendre au siège de la Fondation, situé au 2160 Kingston Court SE Swite M, à Marietta; Ils peuvent également le faire dans l’un des bureaux d’Amigo Insurance. Pour plus d’informations, veuillez appeler le 404-536-2399.