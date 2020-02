des outils pour renforcer ce lien

À cette occasion, Mundo Mami explique trois outils fondamentaux pour renforcer les relations des couples. Essayez d’appliquer la communication, le respect et l’amour dans votre famille. L’expert Isa Montes précise quelques recommandations essentielles.

Un panel d’experts explique quelques outils pour renforcer relations de couple Quand tout a atteint sa limite.

Les discussions, les cris et les divergences ont envahi le cœur du foyer à tout moment de la vie, affectant gravement les relations des couples, un lien vital pour la vie de famille, encore plus s’il y a des enfants impliqués.

Parfois, les relations des couples passent par une corde raide qui pourrait à tout moment tomber au fond d’un abîme car ils n’ont pas appliqué les outils indispensables pour sauver cette union qu’ils professaient à jamais.

Pour ce type de comportement dans les relations de couple, il est nécessaire de rechercher une aide professionnelle afin de focaliser les échecs et cristalliser les solutions.

À cette occasion, Mundo Mami de Mundo Hispánico, a abordé cette question controversée et ouvre une gamme d’outils que les hommes et les femmes peuvent expérimenter.

Sans aucun doute, cela aidera les couples à traverser la tempête et à être protégés dans un climat équilibré et sans conflit.

Le modérateur de Mundo Mami, Elimar Asuaje, a interviewé l’hispanique Isa Montes, coach de vie et de santé, qui, de par son expérience de vie, a conseillé aux couples de trouver le point d’équilibre pour une coexistence saine et harmonieuse.

L’expert en santé et vie, Isa Montes, a fait valoir que les piliers fondamentaux pour renforcer les relations des couples sont la communication, l’amour et le respect.

Photo / Capture du monde hispanique

Développer des actions communicatives

Sans aucun doute, la communication est l’interaction entre une ou deux personnes, donc lorsque cette capacité est interrompue, une déconnexion et une méfiance envers l’autre personne sont générées.

Par conséquent, Isa Montes, soutient que la communication dans les relations de couple est un élément fondamental, car il prétend que si l’interaction ne se produit pas “tout est perdu”.

À certaines occasions, le manque de contrôle et le manque de communication dans les relations des couples se retrouvent dans un chaos total, sans mesurer les conséquences que cela engendrerait chez les enfants lorsqu’ils observent les comportements agressifs de leurs parents.

Dans ce scénario, Isa Montes, un spécialiste de la santé et de la vie, explique que la chose la plus pratique est de respirer profondément et de discuter du problème à un autre moment sans la présence des petits dans la maison.

«Discuter devant les enfants n’est pas pratique pour leur développement émotionnel et leur estime de soi, car ils grandiront dans un environnement plein de turbulences et de conflits», a déclaré Isa Montes.

Des études indiquent que le comportement des parents peut se refléter dans l’attitude des enfants pendant leur croissance.

Photo / courtoisie

Gardez la flamme de l’amour vivante

“Je ne volerai pas un baiser, mais je te ferai mourir pour en avoir volé un” ou “Je te mangerais avec des baisers, mais il arrive que j’ai besoin de toi vivant”, plus que des phrases d’amour d’auteurs anonymes sont quelques détails qui devraient prévaloir dans les relations de couples pour que cette flamme ne s’éteigne pas.

Par conséquent, les hommes et les femmes ont la responsabilité de développer une coexistence solide et saine à toutes les étapes de leur vie.

L’expert, Isa Montes, soutient que l’amour agit comme un agent facilitateur dans les relations, car il considère que «s’il n’y a pas un tel sentiment pur, il est très difficile de maintenir le respect et la communication affective».

Il existe plusieurs indicateurs qui favorisent la mort de l’amour dans la coexistence de couples tels que; fatigue, stress au travail, problèmes économiques, mauvaise attention et similitude des caractères.

Selon l’expérience d’Isa Montes, la première étape que le couple doit prendre est de mettre un terme à la relation, comme prendre du temps en couple, conclure des accords et leur donner plus de place pour les détails.

L’une des options pour briser la routine est de choisir un vendredi pour sortir avec votre partenaire dans un lieu de loisirs comme un restaurant ou aller au cinéma, selon l’expert, cela ravivera ces sentiments qui disparaissaient.

Photo / Capture du monde hispanique

Une autre valeur est le respect

Une autre des vertus qui doit prévaloir dans les relations de couple est sans aucun doute la valeur du respect.

Selon des sources documentables, cette soumission nous permet de reconnaître, d’accepter et d’évaluer les qualités de votre bien-aimé, c’est pourquoi Isa Montes soutient qu’il s’agit d’un facteur essentiel dans le développement de conditions saines et sans obstacles.

“Aimer, ce n’est pas se regarder, mais plutôt regarder les deux dans la même direction”, Antoine de Saint-Exupéry

