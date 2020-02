Des patients atteints de coronavirus à Wuhan dansent au son des fleurs rouges

12 février (.) – Avec des mouvements de main élaborés et des pas oscillants, le personnel médical vêtu de combinaisons de protection, de gants et de masques a fait danser les patients atteints de coronavirus dans un hôpital de fortune à Wuhan cette semaine pour les divertir et les remonter le moral.

“Nous nous attendons à ce que l’environnement soit plus actif, amenant les patients à faire des exercices de respiration et à danser occasionnellement”, a déclaré à China News Service Chen Xiaoyan, chef des infirmières à l’hôpital Zhongnan de l’université de Wuhan.

Des centaines de patients ont été conduits lundi par le personnel médical sur une place d’hôpital pour faire de l’exercice et danser une chanson chinoise joyeuse sur les fleurs rouges, dont certains espèrent être utiles pour la récupération.

“Les patients peuvent être de mauvaise humeur avec l’environnement inconnu après avoir été admis à l’hôpital. De plus, il y a tellement de patients vivant ensemble, qu’ils peuvent se sentir nerveux et passer beaucoup de temps au lit”, a ajouté Chen, expliquant les raisons des activités. groupe.

Wuhan, la capitale de la province centrale du Hubei en Chine, a converti des bâtiments en hôpitaux pour faire face au nombre élevé de patients qui ont contracté le coronavirus.

Le Hubei est l’épicentre de l’épidémie et fait l’objet d’un blocus virtuel depuis des semaines. L’épidémie a tué 1 100 personnes, toutes sauf deux en Chine, et infecté plus de 44 000 personnes.

(Rapport d’Irene Wang et Darrelle Ng; édité en espagnol par Lucila Sigal)