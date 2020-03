Des pays du monde entier renforcent leurs mesures contre le virus

BARCELONE (AP) – Les gouvernements du monde entier prenaient des mesures de plus en plus drastiques pour tenter de freiner la propagation du nouveau coronavirus en fermant des régions, en imposant des couvre-feux et en restreignant les mouvements.

Les soldats et la police ont fermé la capitale peuplée des Philippines à la plupart des déplacements internes, dans l’une des mesures de confinement les plus strictes d’Asie du Sud-Est. L’Espagne a annoncé quelques heures avant une mesure similaire pour ses 46 millions de citoyens.

La France a ordonné la fermeture de presque toutes ses grandes attractions pour les étrangers: la Tour Eiffel, le Louvre, les cafés et les restaurants, alors que les gouvernements prenaient des mesures de plus en plus désespérées pour isoler les gens et contenir le virus.

Dans les aéroports américains, les voyageurs de retour d’Europe ont dû attendre plusieurs heures pour des examens médicaux obligatoires. Bien que les citoyens américains, les personnes ayant un permis de travail et quelques autres aient été autorisés à retourner aux États-Unis en vertu des nouvelles restrictions de voyage en provenance d’Europe, ils ont été dirigés vers 13 aéroports américains, où ils ont trouvé des contrôles sanitaires et des ordonnances de quarantaine.

Les vidéos et les photos partagées sur les réseaux sociaux ont montré de longues files de voyageurs de retour. Sur Twitter, des aéroports comme Dallas / Fort Worth et Chicago O’Hare ont reconnu les retards et demandé de la patience.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que les États-Unis, qui avaient opposé leur veto la majorité des voyageurs en provenance d’Europe, avaient étendu l’interdiction à la Grande-Bretagne et à l’Irlande. Et plus de villes du pays ont introduit des limites aux agglomérations de plus de quelques centaines de personnes. Une ville du New Jersey a imposé un couvre-feu nocturne.

En Chine, où le virus a été détecté en décembre, les personnes arrivant sur des vols en provenance de l’étranger ont été renvoyées vers un centre d’exposition rénové pour subir des contrôles préliminaires avant d’être transférées à leur domicile ou dans d’autres lieux de mise en quarantaine.

Cependant, il était clair que le centre de la crise s’était déplacé vers l’ouest en Europe et en Amérique du Nord. Le virus a infecté plus de 150 000 personnes dans le monde et tué plus de 5 600 personnes.

Dans un discours télévisé au niveau national, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a détaillé l’ensemble des mesures exceptionnelles adoptées dans le cadre de l’état d’alarme décrété pendant deux semaines dans tout le pays pour lutter contre la forte augmentation du nombre d’infections.

Plus tard, le gouvernement espagnol a rapporté que la femme de Sánchez avait été testée positive pour le coronavirus. Begoña Gómez et le président sont en bonne santé, a indiqué le gouvernement.

Dans une quarantaine générale similaire à l’Italie, les gens ne pourront quitter leur domicile que pour acheter de la nourriture et des médicaments, aller au travail, dans les hôpitaux et les banques, ou voyager pour s’occuper des enfants et des personnes âgées. Toutes les écoles et universités ont été fermées, ainsi que les restaurants, bars, hôtels et autres commerces de détail non essentiels.

“A partir de maintenant, nous entrons dans une nouvelle phase”, a déclaré Sánchez à l’issue d’un conseil des ministres qui a duré un peu plus de sept heures. «Nous n’allons pas nous serrer la main pour vaincre le virus. Nous accordons la priorité à la santé. »

Les autorités espagnoles ont déclaré que les infections avaient déjà dépassé 5 700, dont la moitié dans la capitale Madrid. Le chiffre représente une augmentation de 1 500 cas en 24 heures. Le nombre de décès dans le pays est passé de 120 à 136. L’Espagne est le cinquième pays avec le plus grand nombre d’infections après la Chine, l’Italie, l’Iran et la Corée du Sud.

Pour la plupart des gens, le coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés comme de la fièvre ou de la toux. Mais certaines personnes, en particulier les personnes âgées et les patients ayant des problèmes médicaux antérieurs, peuvent éprouver des complications plus graves telles que la pneumonie. La grande majorité des gens se rétablissent en quelques semaines.

Des pays du monde entier ont pris des mesures pour éviter que le fardeau de la lutte contre le virus ne submerge leurs systèmes de santé.

Paris a suivi l’exemple des autres villes en fermant les principales attractions touristiques. La France a enregistré au moins 3 600 cas, interdit des foules de plus de 100 personnes, ordonné la fermeture des écoles et demandé aux entreprises de permettre à leurs employés de travailler à domicile.

La France a maintenu son projet d’organiser des élections municipales dimanche dans tout le pays, bien qu’elle ait pris des mesures spéciales pour désinfecter les surfaces et maintenir les populations à distance.

En Italie, le pays le plus touché par le coronavirus en Europe, les décès ont dépassé 1 400 et les infections ont augmenté d’environ 20% du jour au lendemain à plus de 21 000, en raison de ce que les autorités ont qualifié de comportement irresponsable de la part des femmes. les gens qui continuent à socialiser malgré la quarantaine nationale. De nombreuses villes italiennes comme Rome et Milan ont décidé de fermer des parcs et des terrains de jeux.

En Grande-Bretagne, le nombre de morts a doublé pour atteindre 21 et le nombre de personnes infectées plus de 1 100. L’Irlande a enregistré 90 des cas confirmés et un décès vendredi. En Grèce, les infections étaient près de 230 avec trois décès, et la police a arrêté 45 commerçants samedi pour avoir violé une restriction à leur opération.

Les États-Unis ont enregistré 60 décès et plus de 2 100 cas. Dans l’État de Washington, celui qui est le plus touché par la maladie, où 40 personnes sont décédées et plus de 550 ont été infectées, les autorités ont déclaré que les équipements de protection disponibles pour le personnel médical s’épuisaient malgré les expéditions du gouvernement fédéral.

La Russie a indiqué que ses frontières avec la Norvège et la Pologne seraient fermées à la plupart des étrangers à partir de dimanche.

Au Moyen-Orient, le nombre de morts en Iran a atteint 611 personnes, dont près de 13 000 personnes infectées, dont des membres du gouvernement.

En Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont annoncé que les voyageurs nouvellement arrivés seraient tenus de s’isoler pendant 14 jours, à quelques exceptions près.

Moulson a rapporté de Berlin. Journalistes Associated Press Aritz Parra à Madrid, Sylvie Corbet à Paris, Yanan Wang à Pékin, Frances D’Emilio à Rome, Joseph Wilson à Barcelone, Espagne, Andrew Taylor à Washington, Karel Janicek à Prague, Nick Perry à Christchurch, Nouveau Zeeland et Jim Gomez à Manille ont contribué à ce rapport.

