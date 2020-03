Dix pays des Amériques, mais avec les États-Unis et Cuba en tête, ont obtenu des places pour les Jeux Olympiques de Tokyo dans la lutte pré-olympique continentale qui s’est conclue ce dimanche à Ottawa (Canada).

Onze places pour les Américains et dix pour les Cubains est le solde final des trois modalités contestées: lutte masculine et féminine et lutte gréco-romaine, chacune avec six pesos.