Des portions des fleuves Mississippi et Missouri sont les plus menacées aux États-Unis

Deux des principales voies navigables commerciales du pays sont confrontées à des risques extraordinaires du changement climatique et des inondations associées, selon un nouveau rapport d’American Rivers à but non lucratif.

Dans sa liste mise à jour des «rivières les plus menacées d’Amérique», le groupe affirme que l’augmentation marquée des précipitations dans le haut Mississippi et le bas Missouri, combinée à une mauvaise gestion des plaines inondables, a mis des millions de personnes et une économie de plusieurs milliards de dollars en péril dans les deux bassins.

Le Haut-Mississippi et le Bas-Missouri sont respectivement n ° 1 et 2 sur la liste 2020 du groupe des voies navigables les plus en péril. Ils ont également subi certains des dégâts matériels et des pertes de récoltes les plus importants des inondations record de l’année dernière.

“Mélanger la mauvaise gestion des rivières et le changement climatique a créé une recette pour le désastre”, a déclaré Bob Irvin, président et chef de la direction du groupe, dans un communiqué. «Des vies, des entreprises et des biens sont en danger. Il est temps pour nos dirigeants de prioriser les solutions qui protègent les rivières et renforcent les communautés. Notre santé et notre sécurité en dépendent. »

Le rapport attribue une grande partie de la responsabilité de l’état des rivières au Corps des ingénieurs de l’armée et aux agences étatiques et locales chargées de gérer la plaine d’inondation.

Le long des fleuves Upper Mississippi et Missouri, les conseils de digues locaux exercent une autorité substantielle sur les digues agricoles et d’autres mesures de contrôle des rivières. Alors que le corps d’armée est chargé d’autoriser un tel travail, les critiques soutiennent depuis longtemps que l’agence a mal fait de réglementer ces levées.

En ce qui concerne le Lower Missouri, American Rivers a déclaré que le Missouri, qui rejoint le nord du Mississippi supérieur de St. Louis, «est l’une des voies navigables les plus contrôlées de notre nation» et que «les canaux artificiels, les digues et les barrages tentent vainement de contrôler les inondations. dégâts.”

“En ce moment, nous sommes sur une trajectoire de collision avec le changement climatique et la mauvaise gestion des rivières. À moins que nous adoptions de meilleures solutions, comme donner à la rivière la possibilité d’inonder en toute sécurité, nous allons voir des catastrophes de plus en plus graves », a déclaré Eileen Shader, directrice de la restauration des rivières pour American Rivers, dans un communiqué.

Allen Marshall, porte-parole du Corps d’armée au bureau du district de Rock Island, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter la question du changement climatique ou les critiques selon lesquelles l’agence n’avait pas correctement réglementé les digues.

American Rivers a également appelé à l’achèvement d’une étude approfondie de l’État fédéral du Haut-Mississippi intitulée «Les clés de la rivière». Les responsables ont déclaré que l’étude sur les «clés» offrira une approche et une stratégie de gestion plus holistiques pour le fleuve et attirera les commentaires d’un groupe plus large de parties prenantes – y compris les municipalités, les intérêts de la navigation, les services d’eau et d’eaux usées, les agriculteurs, les sportifs et autres utilisateurs récréatifs.

Tous ces secteurs ont subi des pertes importantes à cause des inondations de 2019, une catastrophe de 20 milliards de dollars, selon une analyse récente basée sur les données de la NOAA et du secteur de la réassurance et publiée par la Mississippi River Cities and Towns Initiative.

“Je pense que l’un des grands réveils avec les inondations de l’année dernière a été la durée de celui-ci et la prise de conscience que c’est notre avenir”, a déclaré Olivia Dorothy, directrice du bassin du Haut Mississippi pour American Rivers. «Nous devons vraiment penser à des inondations de cette ampleur devenant un événement permanent plutôt qu’une situation temporaire.»

Kirsten Wallace, directrice exécutive de la Upper Mississippi River Basin Association, qui représente les gouverneurs de l’Illinois, de l’Iowa, du Minnesota, du Missouri et du Wisconsin, a convenu que le bassin est confronté à de multiples problèmes, notamment liés au changement climatique.

«Je pense que l’appel d’urgence dans son ensemble est important, nous sommes donc ravis qu’American Rivers le fasse», a déclaré Wallace. «Nous reconnaissons également que le Haut-Mississippi a besoin de plus d’argent et de ressources» pour résoudre les problèmes majeurs.

Mais, a déclaré Wallace, il n’est pas clair comment le changement climatique se compare à d’autres problèmes tels que la conversion des plaines inondables pour le développement commercial et résidentiel, et l’utilisation de systèmes de drainage des tuiles qui évacuent l’eau des champs agricoles dans les cours d’eau locaux.

«Je pense que les inondations constantes obligent les gens à se parler et à penser que notre plan de système est plus important que n’importe quel intervenant», a-t-elle déclaré.

Wallace a déclaré que les progrès dans la résolution des problèmes communs sont également entravés par une approche de gestion fragmentaire entre plusieurs niveaux de gouvernement. De telles approches opposent souvent les parties prenantes les unes aux autres, ce qui entraîne une stase et des doigtés.

“Vous devez d’abord amener toutes ces factions à accepter une avance rapide”, a-t-elle déclaré. «Ils doivent baisser la garde et faire confiance à quelqu’un ou à quelque chose. … C’est un très bel équilibre que nous devons trouver à l’avenir. »

American Rivers a déclaré que les parties prenantes des fleuves Missouri et Mississippi pourraient tirer des enseignements de la vallée centrale de la Californie, où une approche naturelle de la lutte contre les inondations offre de multiples avantages, de l’amélioration de la qualité de l’eau à la restauration de l’habitat et des parcs. Les exemples incluent le retrait des digues de la rivière pour permettre aux eaux de crue de se répandre en toute sécurité et de franchir les digues dans les zones stratégiques pour reconnecter la rivière avec sa plaine inondable.

Parmi les autres voies navigables figurant sur la liste des espèces menacées de 2020, citons la rivière Big Sunflower au Mississippi, où le corps d’armée envisage un projet de détournement d’eau massif connu sous le nom de pompes Yazoo, et une demi-douzaine de rivières menacées par des projets miniers et de barrages. Quatre des dix rivières répertoriées sont menacées par l’exploitation minière, a déclaré American Rivers, notamment la rivière South Fork Salmon en Idaho et le marais d’Okefenokee en Géorgie et en Floride.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.