Des preuves «claires» du remdesivir, un médicament contre les coronavirus, fonctionnent, selon Fauci

Un médicament expérimental pour le coronavirus a un avantage prouvé, selon le Dr Anthony Fauci, chef des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases.

“Les données montrent que le remdesivir a un effet clair, significatif et positif en réduisant le temps de récupération”, a déclaré Fauci à la Maison Blanche mercredi. Les données auxquelles il a fait référence proviennent d’une vaste étude portant sur plus de 1 000 patients provenant de plusieurs sites à travers le monde. Les patients ont reçu le médicament, appelé remdesivir, ou un placebo.

Les résultats des essais cliniques sont généralement publiés dans des revues médicales après examen par des experts externes. Cela ne s’est pas encore produit avec cette dernière étude, mais Fauci a déclaré que les résultats étaient si prometteurs, qu’il y a “une obligation éthique d’informer immédiatement le groupe placebo afin qu’ils puissent avoir accès” au médicament.

Fauci a déclaré que le groupe d’étude sur le remdesivir avait pu quitter l’hôpital en 11 jours, en moyenne, contre 15 jours dans le groupe placebo.

“Ce qu’il a prouvé, c’est qu’un médicament peut bloquer ce virus”, a déclaré Fauci.

Il y avait des indications que le médicament avait entraîné moins de décès, mais cette partie de l’analyse est toujours en cours d’examen.

Fauci, dont le ton est normalement mesuré, a exprimé une réelle excitation à propos des résultats, les qualifiant de “rappelant il y a 34 ans en 1986, lorsque nous luttions pour des médicaments contre le VIH”.

L’équipe de Fauci a découvert le premier médicament à montrer un impact modeste sur le virus qui cause le SIDA – une recherche qui a été développée au cours des années suivantes pour trouver des cocktails de médicaments contre le VIH.

Le Dr Michael Saag, doyen associé pour la santé mondiale à l’Université de l’Alabama à Birmingham, a déclaré que les résultats semblaient prometteurs. Les médicaments antiviraux tels que le remdesivir ont tendance à agir plus tôt au cours d’une maladie, donc “la chose qui, selon moi, est importante dans cette étude est que les patients ont une maladie avancée”, a déclaré Saag, qui n’est impliqué dans aucun essai sur le remdesivir.

“Je pense qu’ils essayaient de lui donner le test le plus difficile possible.”

L’étude a soulevé des questions quant à savoir si la Food and Drug Administration délivrerait une autorisation d’utilisation d’urgence pour le remdesivir, une décision qui augmenterait la capacité des médecins à l’utiliser.

Dans une déclaration à NBC News, un responsable de la FDA a déclaré: “L’agence a engagé des discussions soutenues et continues avec Gilead Sciences concernant la mise à disposition du remdesivir aux patients le plus rapidement possible, le cas échéant”. Il n’était pas clair si la FDA prendrait des mesures immédiates.

Pendant ce temps, les informations sur deux autres études sur le remdesivir publiées mercredi ont fourni des résultats apparemment contradictoires.

Mais les deux études avaient des défauts, rendant les résultats difficiles à interpréter en l’absence de plus de recherches.

La première étude, de Gilead Sciences, a révélé que les patients qui ont reçu un traitement de 10 jours du médicament “ont obtenu une amélioration similaire de l’état clinique par rapport à ceux qui suivent un traitement de 5 jours”, la société qui fabrique le médicament, a déclaré mercredi dans un communiqué de presse.

L’autre étude, publiée dans The Lancet, a révélé que le remdesivir n’avait aucun effet sur la réduction des taux de mortalité liés au COVID-19, ni même sur l’amélioration de la sensation des gens.

Gilead n’a pas encore publié suffisamment d’informations de son essai pour montrer ce que cette «amélioration» signifie pour les patients. La société a déclaré que les résultats complets seraient publiés “dans les prochaines semaines”.

L’analyse n’a pas comparé le remdesivir à un placebo, il est donc impossible de déterminer si des bénéfices étaient dus au médicament ou si les patients se seraient améliorés par eux-mêmes.

Par ailleurs, la conclusion de l’étude The Lancet était confuse parce que la recherche avait été arrêtée tôt, car les enquêteurs de Wuhan, en Chine, n’avaient pu recruter que la moitié des patients qu’ils avaient prévu d’étudier.

“Ce n’est pas le résultat que nous espérions”, a déclaré dans un communiqué de presse Bin Cao, l’auteur de l’étude et professeur à l’hôpital d’amitié Chine-Japon et à la Capital Medical University en Chine. “Nous sommes conscients que nous n’avons pu inscrire que 237 des 453 patients cibles parce que l’épidémie de COVID-19 a été maîtrisée à Wuhan.”

La recherche Gilead visait à déterminer combien de temps les patients hospitalisés devraient être sous traitement pour un bénéfice clinique potentiel. Si les patients n’avaient besoin que de cinq jours de traitement, au lieu de 10, cela signifierait que Gilead pourrait doubler le nombre de personnes traitées.

“Ceci est particulièrement important dans le contexte d’une pandémie”, a déclaré le Dr Merdad Parsey, médecin-chef de Gilead, dans le communiqué de presse.

Le remdesivir n’est pas approuvé par la Food and Drug Administration et n’a pas été prouvé comme un traitement efficace pour les patients atteints de coronavirus. Les résultats d’autres essais sont attendus dans les prochaines semaines.

