Des proches d’immigrants vénézuéliens disparus en mer demandent justice

CARACAS, 20 février (.) – Des proches d’au moins 90 Vénézuéliens portés disparus en mer l’année dernière alors qu’ils tentaient de quitter le pays se sont rendus jeudi au ministère public pour demander des réponses aux enquêtes sur ces cas.

L’année dernière, au moins trois navires ont disparu après avoir mis les voiles sur les côtes vénézuéliennes à destination de Curaçao et de Trinité-et-Tobago. [nL1N2281B6]

Certains passeurs remplissent les navires au-delà de leur capacité.[nL8N23L4U4]

“Nous accompagnons les familles des personnes disparues en haute mer (…) pour demander aux autorités vénézuéliennes une enquête transparente et opportune, qui nous permet de déterminer où se trouvent plus de 90 personnes disparues depuis trois ans dans trois navires”, a-t-il déclaré. Inti Rodríguez, de l’organisation non gouvernementale vénézuélienne Provea.

Avec des photos des disparus, des proches ont fermé la rue devant le bureau du procureur général, au centre-ville de Caracas, pour demander à parler aux enquêteurs du ministère public.

Après deux heures d’attente de la part de proches, le directeur général du soutien juridique du parquet, David Palis, a emmené trois proches à la direction des droits de l’homme. La direction de cette unité du parquet n’était pas immédiatement connue.

“Chaque fois que nous parlons aux procureurs, qui ont déjà quatre ans (…) quand ils font quelque chose de bien, ils viennent nous changer pour le procureur”, a expliqué Jhonny Romero, un entraîneur personnel de 55 ans dont le fils a disparu dans un bateau en direction de Curaçao l’année dernière.

“Je ne le souhaite à personne. Je dois prendre des somnifères … cela a été un processus très laid. Je demande à Dieu de me rendre mon garçon”, a déclaré Sara Mora, une marchande de 60 ans. ans, mère d’Antonio Amaya et sœur de Leonardo Mora, toutes deux portées disparues dans un bateau qui a navigué en juin de l’ouest de l’État Falcon vers Curaçao.

Le ministère public et le ministère de la Communication et de l’Information n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’Organisation internationale pour les migrations a dénombré 82 décès de migrants vénézuéliens au premier semestre 2019, dont beaucoup enregistrés en mer entre le Venezuela et les Antilles néerlandaises, Curaçao et Aruba.

Près de cinq millions de Vénézuéliens ont fui la nation sud-américaine depuis 2014 au milieu de la crise économique, de l’hyperinflation et des coupures dans les services de base tels que l’électricité et l’eau.

Bien que la majorité des migrants vénézuéliens voyagent par voie terrestre, certains ont quitté la mer dans des bateaux précaires en raison du faible coût et du manque de papiers, selon certains proches.

(Rapport de Shaylim Valderrama. Vivian Sequera Edition)