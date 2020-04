Des questions pèsent sur la succession de Corée du Nord au milieu de rapports sur la santé de Kim

Par Sangmi Cha

SEOUL (.) – La Corée du Nord n’a jamais annoncé qui suivrait le leader Kim Jong Un en cas d’incapacité, et sans aucun détail connu sur ses jeunes enfants, les analystes disent que sa sœur et ses fidèles pourraient former une régence jusqu’à ce qu’un successeur soit assez âgé prendre en charge.

Mardi, les autorités sud-coréennes et chinoises ont mis en doute les informations selon lesquelles Kim était gravement malade à la suite d’une intervention cardiovasculaire, après que son absence à un événement clé de l’anniversaire de l’État ait déclenché des spéculations sur sa santé.

Mais les reportages des médias ont suscité des questions quant à savoir qui serait en place pour succéder si Kim, 36 ans, un chef héréditaire de troisième génération, tombait gravement malade ou mourait. Il est devenu leader lorsque son père Kim Jong Il est décédé en 2011 d’une crise cardiaque.

Chaque changement de direction en Corée du Nord a soulevé la perspective d’un vide de direction ou d’un effondrement de la dynastie Kim, qui a gouverné le pays depuis sa fondation en 1948.

Jusqu’à présent, chacun des trois Kims à gouverner la Corée du Nord a défié les attentes, conservant le pouvoir avec une poignée de fer. Mais sous Kim Jong Un, l’arsenal d’armes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord a considérablement augmenté, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir qui contrôlerait ces armes.

Les éléments suivants sont des figures clés du cercle de direction nord-coréen et quel rôle ils pourraient jouer dans toute transition future.

KIM YO JONG

La sœur cadette de Kim a été la présence la plus visible autour du leader au cours des deux dernières années, tout en servant officiellement de vice-directeur du puissant comité central du Parti des travailleurs au pouvoir, mais officieusement en tant que chef de cabinet de son frère.

Elle a été nommée membre suppléante du puissant Politburo du Comité central du Parti des travailleurs au pouvoir plus tôt ce mois-ci, poursuivant son ascension dans la hiérarchie des dirigeants.

Kim, qui aurait 31 ans, contrôle fermement les fonctions clés du parti, se définissant comme la principale source de pouvoir derrière une direction collective.

“Kim Yo Jong sera pour le moment la principale base de pouvoir avec le contrôle de l’organisation et du département d’orientation, de la justice et de la sécurité publique”, a déclaré Cho Han-bum de l’Institut coréen pour l’unification nationale.

LES ANCIENS DU PARTI

Choe Ryong Hae est devenu l’an dernier le chef d’État du Nord, devenant président du présidium de l’Assemblée populaire suprême.

Il a couronné des décennies de service au sein du parti pour la famille au pouvoir Kim, qui occupait auparavant le poste de chef politique influent de l’armée du Nord sous la direction du jeune chef.

Lui et Pak Pong Ju, un autre membre du bureau politique et ancien premier ministre de l’État qui a supervisé les efforts du Nord pour introduire davantage de fonctions de marché libre pour relancer son économie, sont probablement les figures de proue menant une direction collective.

Kim Yong Chol, vice-président du parti et ancien haut envoyé nucléaire, et le ministre des Affaires étrangères Ri Son Gwon pourraient être chargés de gérer les questions diplomatiques, y compris le blocage des pourparlers sur la dénucléarisation avec la Corée du Nord, car ils ont joué un rôle clé dans les sommets avec le président américain Donald Trump.

FRÈRES ÉTRANGÉS, Tante

Kim Jong Chol est le frère aîné du leader, mais n’a pas fait partie de la direction du Nord, menant plutôt une vie tranquille en jouant de la musique, selon Thae Yong Ho, l’ancien ambassadeur adjoint de la Corée du Nord à Londres qui a fait défection vers le Sud.

On pense qu’il est désintéressé de la vie publique et qu’il est peu probable qu’il émerge comme une présence majeure, bien que certains analystes disent qu’il maintient des liens avec ses frères et sœurs et pourrait jouer un rôle plus public en cas d’urgence.

Kim Kyong Hui était autrefois une figure puissante du cercle de direction lorsque son frère Kim Jong Il a gouverné le pays. Elle n’a pas été vue depuis que son mari, Jang Song Thaek, autrefois considéré comme le deuxième homme le plus puissant du pays, a été exécuté en 2013 par Kim Jong Un. Elle est malade depuis longtemps mais est apparue brièvement au début de cette année lors d’un gala aux côtés de son neveu.

QUATRIÈME GÉNÉRATION

Kim Jong Un aurait trois enfants avec Ri Sol Ju, le plus jeune né en 2017, selon le National Intelligence Service du Sud.

Le plus âgé est un fils de 10 ans, ce qui signifie que l’un des trois aurait besoin de l’aide de leurs proches ou de ses tuteurs politiques pour devenir un chef héréditaire de quatrième génération.

Kim Jong Il avait été soigné pendant 20 ans pour diriger le pays, tandis que Kim Jong Un n’avait eu qu’un peu plus d’un an en raison de la mort soudaine de son père d’un accident vasculaire cérébral.

“Il est peu probable que Kim Yo Jong prenne les commandes, mais pourrait aider à créer un régime de gardien en tant que courtier énergétique jusqu’à ce que les enfants grandissent, et Kim Jong Chol pourrait revenir pour aider pendant un certain temps”, a déclaré Go Myong-hyun, chercheur à l’Institut asiatique d’études politiques à Séoul.

(Reportage supplémentaire par Hyonhee Shin, écrit par Jack Kim et Josh Smith; édité par Michael Perry)