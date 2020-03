Des revenus économiques affectés par la propagation du coronavirus?

Le coronavirus frappe nos poches et inquiète toute notre communauté.L’expert financier Andrés Gutiérrez a clarifié plusieurs doutes pour garantir la bonne administration de vos revenus lors de l’isolement. Comment agir dans cette circonstance?

La mesure de suspension de tous les vols d’Europe vers les États-Unis et la fermeture temporaire d’entreprises en raison de l’expansion du coronavirus, secoue le marché financier, tandis que les Hispaniques et les Américains reçoivent un coup sévère à leurs revenus économiques.

Sans aucun doute, ce terrible cauchemar a poussé des millions de familles hispaniques à faire une pause volontaire dans leurs activités professionnelles, sacrifiant des revenus pour contribuer à la diminution du nombre de personnes infectées par la pandémie.

Face à ce scénario alarmant, la question se pose: la communauté hispanique est-elle prête à ne pas faire faillite à cause du coronavirus?

Photo / Capture MH

Cette question a été analysée par l’expert financier, Andrés Gutiérrez, qui a dissipé certains doutes et recommandé comment agir efficacement pour avoir un revenu économique sûr pendant ces jours de pause où aucun dollar n’est reçu ou d’autres ont leurs revenus réduits.

L’expert financier Andrés Gutiérrez a insisté sur le fait qu’en cette période d’isolement social, il est vital pour les familles hispaniques de se concentrer sur le maintien d’un revenu économique garanti et d’assurer quatre services essentiels lorsqu’elles sont affectées par covid-19.

Parmi les conseils prodigués par Andrés Gutiérrez, le remplacement des revenus se distingue.

“Vous devez vous concentrer sur le remplacement de votre revenu ou d’une partie de celui-ci, puis rembourser cet argent dans environ trois mois”, a prédit Andrés Gutiérrez.

Une autre alternative pour éviter de perdre des revenus économiques pendant l’urgence est d’établir un plan d’épargne supérieur à vos besoins de base.

Autrement dit, ces paiements en attente tels que les hypothèques, les services, les paiements par carte et les voitures, les accumulent pour créer un fonds qui vous permet de survivre dans les jours d’isolement, après la perte temporaire de travail.

Un troisième élément fondamental est de couvrir les dépenses de base pour la coexistence du noyau familial pendant le processus d’isolement.

À cet égard, Andrés Gutiérrez soutient que le chef de famille doit garantir que l’argent disponible à la banque ou en espèces est investi pour couvrir quatre besoins essentiels lors de l’urgence du coronavirus.

“La première chose que vous devez acheter avec l’argent disponible est la nourriture de base, assurer le paiement du loyer ou d’une hypothèque sur la maison, garantir le fonctionnement de services tels que l’eau, l’électricité et le gaz, et enfin faciliter le transport”, a souligné le expert financier de renom.

Photo / Capture MH

De même, il a déclenché une alerte très importante sur le paiement des cartes de crédit au milieu de cette circonstance et pour les personnes qui traversent une situation difficile.

Dans le cas supposé, s’il vous reste de l’argent sur les quatre besoins de base, vous pouvez amortir l’argent sur les cartes de crédit, mais si la dette est beaucoup d’argent, le plus conseillé est de suspendre le paiement des crédits ou des prêts bancaires, afin de répondre aux besoins de la famille pendant l’urgence.

