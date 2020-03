Des rues de patrouille militaire au Pérou en cas d’urgence de coronavirus

LIMA, 16 mars (.) – Des militaires masqués ont bloqué les routes principales de Lima lundi et la police a limité le passage des personnes le premier jour de l’état d’urgence et de l ‘”isolement social” décrété par le gouvernement cherchant à endiguer le coronavirus .

Des membres des forces armées, portant des casques et des armes, se sont postés sur l’avenue Paseo de la República, clé d’accès au centre-ville, pour empêcher la circulation automobile; tandis que les policiers ne laissent passer les voitures que dans des situations d’urgence sanitaire ou des activités essentielles.

Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a annoncé dimanche soir un état d’urgence de 15 jours avec la fermeture totale de sa frontière en raison du coronavirus, dont le nombre de cas confirmés est passé à 86 sur les 71 signalés la veille.

Avec l’urgence, les droits constitutionnels ont été suspendus, tels que la libre circulation et le rassemblement des personnes; Bien que le gouvernement ait assuré qu’il garantirait le fonctionnement des supermarchés, des pharmacies, des banques, des services de base et du transport de marchandises et de marchandises.

“Nous devons geler pour éviter la courbe exponentielle du coronavirus”, a déclaré le ministre de la Défense Walter Martos à la station locale d’América Televisión. “Nous sommes en phase de transition (vers l’urgence), les gens doivent comprendre qu’ils doivent rester chez eux”, a-t-il ajouté.

Dans une station de transport, certaines personnes ont critiqué l’urgence.

“La mesure nous a surpris du jour au lendemain”, a déclaré Francisco Millones, arrivé à Lima il y a des mois pour travailler comme vendeur de rue et qui cherche maintenant un moyen de retourner dans sa ville à l’intérieur du pays.

“Nous n’allons pas travailler. Nous sommes affectés en termes d’économie. Nous retournons sur nos terres”, a ajouté Millones avec son sac à dos sur le dos avant de monter dans un bus. “Vizcara! Pensez aux pauvres! Nous sommes les plus touchés”, a-t-il déclaré.

Comme le Pérou, plusieurs pays d’Amérique du Sud ont déclaré une quarantaine et fermé leurs frontières tandis que les gouvernements coordonnent une réponse conjointe au coronavirus.

Les Péruviens n’ont pas connu un état d’urgence de ce niveau depuis la fin du siècle dernier, lorsque le gouvernement de l’époque luttait contre les rebelles de gauche. “C’est extrême, mais nécessaire”, a déclaré à . l’expert en sécurité Pedro Yaranga.

Le Premier ministre Vicente Zeballos a déclaré que le gouvernement préparait des mesures pour empêcher l’état d’urgence, qui implique la suspension des travaux publics et privés, d’affecter l’économie du deuxième plus grand producteur de cuivre au monde.

Zeballos a déclaré que les entreprises sont autorisées à autoriser leurs employés à effectuer leurs tâches à distance ou à accepter d’avancer des vacances ou des congés payés.

Plus tard, la ministre de l’Économie, María Antonieta Alva, a déclaré que le gouvernement évaluait l’octroi d’un soutien économique temporaire de 380 soles (108 $) à 3 millions de ménages vulnérables en raison de la pauvreté. “Le paiement de cette allocation implique un effort logistique sans précédent pour le pays”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Le Pérou avait annoncé il y a quelques jours l’interdiction des spectacles avec plus de 300 personnes, la suspension des cours dans les écoles et les universités jusqu’à fin mars et la suspension des vols à destination et en provenance d’Espagne, de France, d’Italie et de Chine.

(Reportage de Marco Aquino et . Television, édité par Juana Casas et Rodrigo Charme)