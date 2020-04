Des scientifiques cubains lancent des tests humains sur un vaccin contre le coronavirus

Pixabay

Spécialistes Cuba a annoncé le début des tests humains d’un nouveau vaccin contre coronavirus.

Gerardo Guillén, directeur de la recherche biomédicale au Centre de génie génétique et de biotechnologie de La Havane, a expliqué que le 26 mars, il avait approuvé l’étude clinique du immunisation et un jour plus tard, ils avaient reçu les premiers volontaires pour l’analyse.

Ce vaccin servira à atténuer les maux de COVID-19 chez les patients graves, alors qu’ils en développeront également une autre afin de neutraliser la maladie, qui ne peut pas être prête en moins d’un an et demi, mais dans des conditions courantes, qui prendrait 20 ans, a estimé Guillén.

La stratégie de Cuba dans la lutte contre la maladie est de promouvoir l’isolement social pour empêcher la propagation de coronavirus, ainsi que d’éviter de graves complications chez les patients qui les conduisent à mourir, a expliqué Eduardo Martínez, président de BioCubaFarma, une entreprise publique.

Actuellement, l’île compte 766 patients atteints du virus SARS-CoV-2, dont 12 patients sont dans un état critique et 21 personnes sont décédées des suites de la maladie.

Avec des informations de Millennium.

