Des scientifiques de l’Université d’Oxford développent le vaccin COVID-19, une estimation pourrait être prête en septembre

Les travaux à la recherche du traitement contre le coronavirus (COVID-19) ne se sont pas arrêtés, de sorte qu’un vaccin contre cette infection pourrait être prêt en Septembre 2020.

Cela a été révélé Sarah Gilbert, professeur de vaccinologie à la Université d’Oxford, qui a détaillé au journal de Londres The Times, que son équipe de chercheurs a travaillé sur une première version du vaccin elle sera prête à participer aux essais cliniques dans deux semaines, au cours desquelles elle espère 80 pour cent de chances de succès.

«Ce n’est pas seulement une intuition et, comme chaque semaine passe, nous avons plus de données à examiner. J’irais à 80%, c’est mon opinion personnelle “, a-t-il expliqué.

Cependant, lorsque vous avez la possibilité vaccinIl doit subir un long processus pour vérifier son efficacité dans différents secteurs de la population.

“Tout d’abord, il est nécessaire de fabriquer le vaccin Pour les études cliniques dans des conditions strictement contrôlées, certifiées et qualifiées, nous avons besoin d’une approbation éthique et d’une approbation réglementaire. Ensuite, l’essai clinique peut commencer avec 500 personnes en phase un. C’est toujours chez les adultes en bonne santé âgés de 18 à 55 ans, et la lecture principale d’une étude de phase un est généralement la sécurité.

“Nous pouvons donc faire la phase 2 en examinant une tranche d’âge plus large, dans ce cas, nous allons augmenter la tranche d’âge, de 55 à 70 ans ou plus. Nous recherchons la sécurité dans le groupe plus âgé, nous nous attendons à voir des réponses immunitaires plus faibles “, a déclaré le vaccinologue.

Il convient de mentionner que ce groupe de chercheurs n’est que l’une des dizaines de personnes travaillant dans un vaccin contre COVID-19; cependant, il a été souligné à plusieurs reprises que le développement d’un traitement prend généralement des années et qu’au mieux il pourrait consister en 12 ou 18 mois.

