Des scientifiques français ont réussi à isoler des souches du nouveau coronavirus et s’attendent à avoir un vaccin dans 20 mois

Des chercheurs de l’Institut Pasteur de Paris ont réussi à isoler et à développer des souches du nouveau coronavirus. “Toute une série d’enquêtes a été rendue possible” en franchissant cette étape, a expliqué Arnaud Fontanet lors d’une conférence de presse, Directeur du Département de Santé Globale de l’Institut Pasteur. Il s’agit d’une “percée” dans la recherche d’un vaccin et d’un traitement. Cependant, au mieux, un vaccin contre le virus 2019-nCoV sera disponible dans 20 mois, d’ici la fin de 2021, et ne servira pas de remède à l’épidémie qui a conduit l’OMS à déclarer une urgence internationale jeudi, mais si le même virus réapparaît, la réponse sera prête.

«Il s’agit d’un virus très difficile à isoler. Les Chinois ont réussi à isoler une souche, une équipe australienne l’a fait cette semaine et nous sommes les premiers en Europe », a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont utilisé des échantillons prélevés sur les premiers cas confirmés de coronavirus en France le vendredi 24 janvier, qui ont été inoculés dans des cellules connues pour permettre la multiplication d’autres coronavirus à proximité. Certains échantillons n’ont rien donné, mais dans deux échantillons du même patient, “lundi”, une bonne partie des cellules a été détruite, “suggérant la présence du virus”, ce qui a été confirmé plus tard par l’analyse, a expliqué Sylvie van der Werf, directeur du centre national de référence des virus respiratoires de l’Institut Pasteur.

La culture de ce nouveau virus, apparu en décembre dans la ville de Wuhan au centre de la Chine, le rend “désormais disponible pour la recherche”, explique l’organisation de recherche.

En particulier, il sera possible de tester l’efficacité des “molécules antivirales connues” et de les modifier “afin de proposer un vaccin candidat” ou d’étudier leur fonctionnement pour “identifier les talons d’Achille qui permettraient le développement de stratégies thérapeutiques” et ainsi développer de nouveaux traitements.

L’analyse des anticorps présents chez les patients infectés par le virus permettra également de “développer un test sérologique adapté à la détection de l’infection” à plus grande échelle.

Contrairement au test de diagnostic rapide, qui recherche directement le virus et non les anticorps, Ce test sérologique est important “à long terme”, selon Sylvie van der Werf. Il permettra de connaître «parmi les personnes qui ont été en contact» avec le virus, «quelle proportion aurait pu être infectée sans développer de symptômes», ce qui donnera «des données plus précises sur la capacité de transmission de ce virus».

Urgence de santé publique

Le virus a déjà atteint plus de vingt pays, dont l’Espagne, le Royaume-Uni, la Russie et la Suède, tandis que l’Afrique et l’Amérique du Sud à l’époque semblaient exemptes de l’épidémie, qui a coûté la vie à 304 personnes en Chine.

En Espagne, le premier cas a été confirmé vendredi. L’infecté est un touriste allemand qui se trouve sur l’île canarienne de La Gomera (sud) et a été infecté par un compatriote en Allemagne, avec qui il avait “des contacts étroits”, a déclaré le ministère espagnol de la Santé. La personne affectée va bien, ne présente aucun symptôme, “est isolée et reçoit les soins médicaux nécessaires”, a déclaré le ministre Salvador Illa.

Le nombre de personnes infectées en Chine a également augmenté, où elles atteignaient déjà 13 700 personnes touchées, après que 1 900 nouveaux cas ont été diagnostiqués samedi, a annoncé samedi la Commission nationale de la santé.

Compte tenu de la gravité de la situation, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé jeudi de déclarer l’épidémie “urgence de santé publique de portée internationale”.

Un bon nombre de pays ont envoyé des avions dans la zone où la flambée est survenue pour rapatrier leurs citoyens, d’autres ont également choisi de fermer leurs frontières et d’imposer des restrictions de circulation.

Washington a ordonné des mesures exceptionnelles pour fermer ses frontières ou pour imposer la quarantaine aux voyageurs en provenance de Chine, en particulier l’épicentre de l’épidémie, la ville de Wuhan (centre) et sa province, Hubei, qu’ils soient ou non américains. A partir de dimanche à 22h00 GMT, les autorités interdiront l’entrée sur leur territoire de tous les ressortissants non américains qui se sont rendus en Chine au cours des deux dernières semaines, a déclaré le secrétaire à la Santé Alex Azar. Les Américains qui ont visité le Hubei au cours des deux semaines précédentes se verront imposer une quarantaine pouvant aller jusqu’à 14 jours.