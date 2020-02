Des scientifiques remettent en question la décision de la Chine de ne pas signaler les cas de coronavirus sans symptômes

Les chercheurs s’inquiètent du fait que les rapports officiels de la Chine sur le nombre d’infections à coronavirus n’incluent pas les personnes testées positives pour le virus mais qui ne présentent aucun symptôme. Ils craignent que cette pratique ne masque l’ampleur réelle de l’épidémie. Mais les experts en santé publique affirment que la Chine a raison de donner la priorité au suivi des patients malades qui propagent la maladie.

Depuis les premiers jours de l’épidémie, la Commission nationale de la santé du pays a signalé le nombre d’infections quotidiennes, sur lesquelles les chercheurs en maladies infectieuses en dehors de Chine se sont appuyés pour modéliser la propagation et la gravité de l’épidémie.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables de la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, ont annoncé que 13 personnes qui avaient été testées positives pour le virus avec un test de laboratoire mais qui n’avaient aucun symptôme avaient été retirées de la liste des cas confirmés de la région. Les responsables ont déclaré qu’ils suivaient les directives de la commission pour signaler les infections, qui stipulent que ces personnes devraient être classées comme des «cas positifs» plutôt que comme des «cas confirmés». Seuls les cas confirmés sont notés dans les rapports quotidiens officiels de la commission.

La situation dans le Heilongjiang a mis en lumière les lignes directrices chinoises en matière de communication des informations. Ceux-ci avaient déjà retenu l’attention après leur mise à jour le 7 février pour permettre aux médecins de confirmer les cas en utilisant des images de scintigraphies thoraciques plutôt que d’attendre des jours pour des tests de laboratoire. Le changement des critères de diagnostic a vu les infections à Hubei, la province au centre de l’épidémie, bondir de près de 15 000 cas en une seule journée la semaine dernière.

Exigences de déclaration

Wu Zunyou, l’épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies de Pékin, qui contribue à la mise en œuvre des lignes directrices, affirme qu’ils ont toujours exigé que les cas positifs ne soient pas comptés comme des cas confirmés. Au lieu de cela, ceux qui sont positifs sont isolés pendant 14 jours et surveillés par les autorités sanitaires. S’ils développent des symptômes au cours de cette période, ils sont classés comme cas confirmés.

Wu dit qu’un test positif ne signifie pas nécessairement qu’une personne est infectée par le virus. Les tests de laboratoire détectent généralement le matériel génétique du virus dans la gorge ou les écouvillons nasaux, mais chez certaines personnes, le virus pourrait ne pas être entré dans les cellules et commencer à se répliquer, dit-il. Mais il n’est pas clair si de tels «porteurs», qui sont positifs pour le virus mais qui ne sont pas réellement infectés, existent. «C’est l’une des grandes questions scientifiques», dit-il.

Mais plusieurs chercheurs sur les maladies infectieuses à l’extérieur de la Chine qui ont parlé à la nature ne sont pas d’accord. Un virus doit généralement se répliquer à l’intérieur d’un hôte pour atteindre des niveaux détectables, explique Angela Rasmussen, virologue à l’Université Columbia de New York. Si le virus se trouve dans le nez d’une personne mais n’a infecté aucune cellule, «je suis sceptique quant au fait que le virus dans un écouvillon nasal de ce type d’exposition soit détectable», dit-elle.

L’omission de ces cas des dénombrements officiels donne l’impression que le virus est plus grave qu’il ne l’est réellement, explique Ian Mackay, virologue à l’Université du Queensland à Brisbane. Cela pourrait induire en erreur d’autres pays qui tentent de se préparer aux effets les plus probables d’une épidémie de la maladie, connue sous le nom de COVID-19, dans leur population, dit Mackay.

Contacts perdus

Le fait de ne pas compter les cas asymptomatiques entrave également les efforts de modélisation du virus pour comprendre son étendue et sa propagation, explique Michael Mina, immunologiste des maladies infectieuses et épidémiologiste à la Harvard T.H.Chan School of Public Health à Boston, Massachusetts. Les épidémiologistes tentent de reconstituer les chaînes de transmission, et ils peuvent inclure des personnes infectées par des symptômes sans symptômes, explique Mina.

Lui et d’autres chercheurs soupçonnent que beaucoup plus de personnes ont été infectées que les 74 000 cas signalés, et que la plupart des cas sont probablement asymptomatiques et seraient positifs s’ils étaient testés.

Tarik Jašarevi & cacute;, porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé à Genève, en Suisse, a déclaré que d’un point de vue de la santé publique, il est logique que la Chine se concentre sur l’enregistrement du nombre de patients présentant des symptômes parce que ces personnes semblent être celles qui transmettent le virus à d’autres.

Mina dit que la Chine privilégie probablement également les soins aux malades et le maintien des quarantaines, plutôt que de mesurer la dynamique de l’épidémie. D’un point de vue clinique, l’exclusion des patients asymptomatiques du nombre de cas est justifiée, car si une personne ne présente aucun symptôme, elle n’a pas besoin de traitement médical. «Si je mets mon chapeau médical pendant un moment, je peux comprendre la décision de ne pas compter ces personnes», dit-il.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 20 février 2020.