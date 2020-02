Des scientifiques remettent en question les mesures de la Maison Blanche pour limiter le coronavirus

Alors que les autorités américaines déclaraient la nouvelle flambée de coronavirus une urgence de santé publique – imposant des mesures telles que des quarantaines temporaires pour les personnes potentiellement exposées au virus et interdisant l’entrée de ressortissants étrangers qui ont récemment visité la Chine – certains experts se sont demandé si l’approche serait efficace.

Une forte augmentation du nombre de cas ces derniers jours, ainsi que des inconnues persistantes sur le nouveau virus, appelé 2019 roman coronavirus, ou 2019-nCoV, y compris sa gravité et sa transmissibilité, ont incité les responsables à prendre des mesures, a déclaré Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses à Bethesda, Md. lors d’un point de presse de la Maison Blanche annonçant les mesures le 31 janvier.

«Il n’était pas clair si une personne asymptomatique pouvait la transmettre pendant qu’elle était asymptomatique. Maintenant, nous savons par un récent rapport de l’Allemagne que c’est absolument le cas », a-t-il déclaré.

Deux collègues d’un fournisseur de pièces automobiles en Allemagne ont transmis le virus à d’autres avant de développer des symptômes, rapportent les médecins le 30 janvier dans le New England Journal of Medicine (SN: 1/31/20). La propagation du virus par des personnes sans symptômes met à rude épreuve les efforts visant à contenir le virus en identifiant les personnes infectées et en recherchant leurs contacts, a déclaré Fauci.

Le risque de contracter le coronavirus aux États-Unis est faible. Pourtant, les nouvelles mesures ne sont «pas susceptibles de nous garder en sécurité», explique Jennifer Nuzzo, épidémiologiste au Johns Hopkins Center for Health Security.

Alors que la grande majorité des 9836 cas confirmés au 31 janvier se trouvent en Chine, le virus s’est propagé à 21 autres pays, et potentiellement à d’autres où les cas bénins sont probablement passés inaperçus, a déclaré Nuzzo, d’autant plus que le virus peut se propager de manière asymptomatique. L’aéroport et d’autres dépistages se sont concentrés sur les personnes présentant des symptômes. “Cela signifie que nous n’avons pas une idée claire de l’endroit où se trouve le virus et où il ne se trouve pas.”

Par conséquent, restreindre les voyageurs en provenance de Chine n’empêchera pas le virus, dit-elle. «Nous pensons peut-être que nous avons construit ce mur et nous allons empêcher le virus de pénétrer, mais nous ne le sommes pas. Et il y aura des retombées », par exemple, en stigmatisant certaines populations ou en détournant des ressources du traitement de patients réels, dit-elle.

Plus tôt le 31 janvier, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont annoncé une quarantaine plus limitée, déclarant que 195 citoyens américains évacués de Wuhan vers une base militaire américaine en Ontario, en Californie, le 29 janvier, seraient détenus dans le cadre d’une période obligatoire de 14 jours. quarantaine. Expliquant la décision de cette étape lors d’un briefing du CDC, Martin Cetron, directeur des migrations mondiales et de la quarantaine du CDC, a déclaré que les épidémies antérieures suggèrent que lorsque les gens sont informés, ils sont généralement conformes aux ordres de quarantaine. Mais une telle mesure n’est pas mise en œuvre correctement “si elle induit la peur et la stigmatisation des individus, si les gens ne sont pas traités avec dignité et respect.”

Cela fait plus de 50 ans que le gouvernement fédéral a imposé une quarantaine, selon le CDC. Cette mesure restreint les déplacements d’une personne exposée à un pathogène préoccupant mais qui n’est pas encore malade, tandis que l’isolement, qui a été mis en œuvre plus souvent, impose des restrictions à une personne malade. La dernière mise en quarantaine a eu lieu dans les années 1960 pour un cas suspect de variole, a déclaré Cetron.

Les nouvelles mesures sont beaucoup plus larges. À partir du 2 février, les résidents américains qui se sont rendus au cours des deux dernières semaines dans la province centrale du Hubei en Chine – où l’épidémie a commencé en décembre – doivent faire face à 14 jours de quarantaine obligatoire pour s’assurer qu’ils sont dépistés pour le nouveau virus et reçoivent des soins médicaux appropriés. Ceux qui ont voyagé dans d’autres parties de la Chine subiront un dépistage et seront priés de rester chez eux et de limiter les contacts avec les autres pendant 14 jours.

Les ressortissants étrangers qui ont récemment voyagé en Chine se verront refuser l’entrée aux États-Unis, à l’exception de la famille immédiate de citoyens américains et de résidents permanents. Pour rationaliser le dépistage du virus, les vols en provenance de Chine atterriront dans l’un des sept aéroports seulement – Honolulu, Seattle, San Francisco, Los Angeles, John F. Kennedy à New York et O’Hare à Chicago, a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux. Alex Azar au point de presse de la Maison Blanche.

De telles mesures sont “des mesures préventives appropriées” en réponse à l’épidémie en croissance rapide d’un nouveau coronavirus pour garantir que le risque pour les personnes aux États-Unis reste faible, a déclaré Azar.

Mais certains scientifiques ne sont pas d’accord. “Ce que nous constatons, c’est ce qui, espérons-le, sera rétrospectivement considéré comme une réaction excessive et contrevient à ce que nous savons fonctionner pendant les épidémies”, explique Amesh Adalja, spécialiste des maladies infectieuses au Johns Hopkins Center for Health Security. Les politiciens demandent souvent des interdictions de voyager lorsqu’ils sont confrontés à des épidémies. “Il semble que vous fassiez quelque chose, mais il ignore les effets négatifs que les quarantaines peuvent avoir sur la riposte aux flambées.”

Les interdictions de voyager font souvent peu pour endiguer le cours d’une épidémie, dit Adalja. Bien que les ressortissants étrangers infectés par le VIH aient été empêchés pendant environ 22 ans jusqu’en 2010 d’entrer aux États-Unis, l’interdiction «’n’a pas empêché la survenue de cas de VIH aux États-Unis». Il est probablement déjà trop tard pour que les restrictions de voyage soient appliquées. tout effet sur le spread de 2019-nCoV. L’épidémiologiste et biostatisticien Joseph T. Wu de l’Université de Hong Kong et ses collègues rapportent le 31 janvier dans le Lancet qu’environ 25 815 personnes à Wuhan avaient été infectées au 25 janvier, avec un nombre de cas doublant, en moyenne, tous les 6,4 jours. Wu et ses collègues ont calculé que Wuhan avait déjà exporté 461 cas à Chongqing, 113 à Pékin, 98 à Shanghai et 111 à Guangzhou au moment où Wuhan a été enfermé (SN: 1/28/20). Ces villes peuvent maintenant devenir des plaques tournantes pour se propager davantage dans le monde.

Les interdictions de voyager imposées lors de l’épidémie de SRAS de 2003 ont été largement considérées plus tard comme une erreur qui a causé des dommages économiques aux zones touchées, a déclaré Adalja. «Le SRAS est l’exemple le plus frappant des interdictions de voyager nuisibles à l’ère moderne.» L’OMS a depuis exhorté les gouvernements à ne pas restreindre les voyages dans les endroits touchés par une épidémie.

En déclarant une urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier, l’OMS a déconseillé les restrictions de voyage comme celles annoncées par l’administration Trump. «Nous violons directement les réglementations sanitaires internationales», déclare Nuzzo. «Prendre des mesures non fondées sur des preuves peut avoir un effet dissuasif sur la coopération internationale», dit-elle, nous devons lutter contre cette épidémie.